50 ans de la Libération du Sud

Trà Vinh, une province côtière au cœur du développement du Delta du Mékong

Trà Vinh est une province côtière située dans le Delta du Mékong, couvrant une superficie d'environ 2.376,5 km² et abritant une population de près d'un million d'habitants. Cette province joue un rôle stratégique dans le développement économique de la région et du pays, grâce à sa longue côte et à un réseau dense de rivières, offrant des conditions idéales pour le développement de l'agriculture, de la pêche, de l'industrie agroalimentaire et du tourisme.

>> La riziculture de Soc Trang se met au vert

>> Le tourisme communautaire de Côn Chim récompensé au Forum du tourisme de l'ASEAN

>> Trà Vinh soutient le développement des produits OCOP

Après la réunification en 1975, Trà Vinh, alors fusionnée avec Vinh Long sous le nom de province de Cuu Long, a traversé de nombreuses difficultés économiques et sociales : manque d'infrastructures, pénurie de main-d'œuvre qualifiée et insuffisance de capitaux d'investissement. En 1992, la province de Cuu Long a été scindée en deux entités distinctes, donnant naissance à la province actuelle de Trà Vinh.

Depuis, Trà Vinh a connu une transformation importante, surtout entre 2005 et 2024. La province a mis en place des politiques attractives pour les investissements, favorisant le développement de ses zones industrielles et l'amélioration de ses infrastructures de transport. L'agriculture, notamment dans les secteurs de l'aquaculture et de la riziculture, a connu un essor considérable. Parallèlement, l'industrie de transformation des produits agricoles et aquatiques s'est consolidée, tout comme le secteur touristique, grâce à des sites emblématiques tels que les pagodes Doi et Hang.

Grâce à ses atouts naturels et à la volonté commune des dirigeants et des habitants locaux, Trà Vinh a connu une transformation économique majeure, tant sur le plan qualitatif que quantitatif.

Sur le plan social, Trà Vinh a investi massivement dans l'éducation, la santé et l'amélioration des conditions de vie. La province a également mis en place des politiques de protection sociale efficaces, réduisant la pauvreté, notamment parmi les communautés khmères, et adoptant des mesures pour un développement durable et une meilleure gestion des catastrophes naturelles.

En 2024, Trà Vinh a continué à se développer à un rythme soutenu, avec une forte croissance économique, une amélioration de l'environnement des affaires et des investissements accrus dans les infrastructures. Le Produit régional brut (PRB) a augmenté de 10,04%, faisant de Trà Vinh la première province du delta du Mékong et la 10e au niveau national. Le PRB par habitant en 2024 a atteint plus de 94 millions de dôngs.

Les recettes budgétaires de l'État ont atteint 18.971 milliards de dôngs, en hausse de 9,32% par rapport à l'année précédente, tandis que les dépenses se sont élevées à 17.033 milliards de dôngs, en hausse de 9,94%. L'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 2,69% en moyenne en 2024. Trà Vinh continue d'investir dans ses zones industrielles, telles que Hiêp My Tây, Tân Ngai, et le développement de la zone industrielle de Ngu Lac (310 ha). L'administration locale a amélioré l'environnement des affaires en simplifiant les procédures administratives pour attirer les investisseurs étrangers, tout en multipliant les foires commerciales et en promouvant les produits OCOP. L'investissement public pour les programmes nationaux prioritaires en 2024 s'est élevé à 236,986 milliards de VND, avec un taux de décaissement prévu de 98% d'ici janvier 2025.

Première province à achever l'édification de la Nouvelle ruralité

La province de Trà Vinh a été rétablie en mai 1992, partant de bases très modestes : une infrastructure défaillante, tant en milieu urbain que rural, et une grande pauvreté, en particulier au sein de la population khmère. Toutefois, grâce à une forte volonté politique et à un effort collectif des autorités et de la population, Trà Vinh a non seulement connu un développement remarquable, mais elle est devenue la première province du Delta du Mékong à achever la construction de la Nouvelle ruralité.

Le vice-directeur du Service de l'agriculture et du développement rural de la province, Huỳnh Kim Nhàn, a souligné qu'en 2010, avant le début de la construction de la Nouvelle ruralité, la province était loin des normes requises. Moins de cinq critères sur les 19 définis par le programme national étaient atteints, et 24 communes ainsi que 52 hameaux se trouvaient en grande difficulté, bénéficiant du Programme 135 du gouvernement. Les infrastructures rurales étaient insuffisantes, avec seulement 40% des routes conformes aux normes et une couverture d'irrigation ne représentant que 50% des besoins de production agricole. De plus, 70% des établissements scolaires ne répondaient pas aux normes, et de nombreuses maisons étaient en mauvais état. Le taux de pauvreté était encore de 23,63%, et le revenu moyen par habitant ne dépassait pas 19,47 millions de dôngs par an.

Lorsque le programme a été lancé, un fort soutien politique s'est rapidement organisé. Chaque secteur et chaque niveau ont élaboré des plans d'action et défini les priorités de mise en œuvre. La participation active des habitants et des acteurs économiques a permis au programme de se diffuser à l’échelle de la province.

Le Comité du Parti provincial a identifié la mise en œuvre du programme national de construction de la Nouvelle ruralité comme une opportunité majeure de transformation pour la province, tant sur le plan rural qu’en termes de conditions de vie des habitants. La province a mis en place des directives claires et a mobilisé toutes les ressources nécessaires pour atteindre l'objectif d'achever le programme avant 2025.

Ces 14 dernières années, Trà Vinh a mobilisé plus de 27.414 milliards de dôngs en ressources, provenant du gouvernement central, des programmes et projets locaux, des entreprises et des habitants, dont la contribution en terres, en récoltes et en journées de travail a été évaluée à plus de 1.708 milliards de dôngs.

Grâce à la mobilisation des autorités locales et à l'effort de la population, la province a atteint les 8 critères requis, remplissant ainsi sa mission de construction de la Nouvelle ruralité conformément aux réglementations du décret N°321 du 8 mars 2022 du Premier ministre. La province est actuellement en train de finaliser les dossiers pour la validation du gouvernement.

Trà Vinh compte désormais 85 communes qui ont atteint les normes de la Nouvelle ruralité, dont 51 sont classées "Nouvelle ruralité avancée" et 9 "Nouvelle ruralité modèle". Les districts de Câu Kè et Tiêu Cân ont atteint les critères avancés. Le programme a métamorphosé les zones rurales, avec des améliorations notables dans les infrastructures comme les routes rurales, les écoles, les infrastructures culturelles et les projets de bien-être public.

Le revenu moyen par habitant dans les zones rurales a quadruplé par rapport à 2010, et le taux de pauvreté a chuté à seulement 0,87% en 2024. Les disparités entre les zones rurales et urbaines diminuent chaque année, avec une augmentation régulière du nombre de ménages à niveau de vie moyen et au-delà.

Le président du Comité populaire de la province, Lê Van Han, a précisé que la construction de la Nouvelle ruralité est un processus continu et à long terme. Cette mission consiste à améliorer sans cesse la qualité de vie des habitants, avec l'État jouant un rôle d'orientation et de soutien, tandis que les habitants restent les acteurs principaux. À l'avenir, la province continuera de capitaliser sur les ressources du Programme national pour maintenir et améliorer les normes de la Nouvelle ruralité, en visant à construire des modèles aux niveaux communal et provincial.

Plan de développement des énergies renouvelables d'ici 2030

En 2024, Trà Vinh a enregistré une croissance économique remarquable (PRB de 10,04%), principalement portée par l'essor de l'industrie, en particulier dans le secteur de la production et de la distribution d'énergie. La province a pour ambition de devenir un pôle régional d'énergies renouvelables, avec des projets massifs dans l’éolien, le solaire et d'autres formes d'énergie verte. Trà Vinh prévoit de développer une capacité totale de 3.000 à 4.000 MW d'énergies renouvelables d'ici 2030, en grande partie grâce aux énergies éolienne et solaire.

Les projets notables comprennent le parc éolien Trà Vinh 1 dans le district de Duyên Hai, ainsi que d'autres projets en cours d'étude, avec une capacité prévue de 2.000 MW entre 2025 et 2030. De plus, la province encourage l'installation de panneaux solaires individuels sur les toits des habitations et des bâtiments publics, offrant ainsi aux ménages et aux entreprises la possibilité de produire leur propre électricité verte.

En parallèle, Trà Vinh développe quatre projets éoliens et un projet de biomasse, avec pour objectif de les mettre en service cette année. Grâce à ces projets, Trà Vinh ambitionne de garantir une croissance économique durable, en intégrant un développement agricole efficace, une sécurité alimentaire et un développement rural associé à une urbanisation moderne.

En 2025, Trà Vinh poursuit résolument une trajectoire ambitieuse pour consolider les acquis de la Nouvelle ruralité et améliorer durablement la qualité de vie de ses habitants.

Texte et photos : Quang Châu/CVN