Tourisme vietnamien : vers qualité et durabilité

En 2025, le Vietnam a accueilli près de 21,2 millions de visiteurs internationaux, en hausse de 20,4% sur un an. Fort de cette résilience, le secteur mise désormais sur un développement axé sur la qualité et la durabilité.

Photo : VNA/CVN

Ces cinq dernières années, le secteur du tourisme a traversé une période difficile, marquée par la pandémie de COVID-19, qui a quasiment paralysé le secteur et perturbé gravement les chaînes d’approvisionnement.

Toutefois, le tourisme vietnamien a démontré une résilience exceptionnelle et une capacité d’adaptation rapide pour se redresser vigoureusement.

Les résultats les plus évidents de cette reprise se traduisent par des chiffres impressionnants : en 2024, le Vietnam a accueilli 17,6 millions de visiteurs internationaux, un taux de récupération de 98% par rapport à la période pré-COVID, le plaçant parmi les leaders de la région Asie du Sud-Est. En 2025, l’industrie a continué de battre des records, accueillant près de 21,2 millions de visiteurs étrangers, en hausse de 20,4% sur un an.

Photo : VNA/CVN

Parallèlement, le marché domestique, avec environ 140 millions de voyageurs, a confirmé son rôle de pilier. Les revenus totaux ont pour la première fois dépassé un million de milliards de dôngs, contribuant à près de 8,8% du PIB, soulignant ainsi l’importance croissante du secteur dans la croissance économique du pays.

Ces résultats témoignent de l’attrait croissant de la destination Vietnam, reflétant un changement positif dans la perception et les actions des autorités locales, des entreprises et des communautés. Le tourisme vietnamien n’a pas seulement rebondi, mais il est revenu avec une nouvelle dynamique et une ambition renouvelée.

Défis persistants

Cependant, en dépit de ces succès, Nguyên Trùng Khánh, directeur de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam (ANT), a reconnu les obstacles à surmonter dans la prochaine phase. Parmi ceux-ci figurent la redondance des produits touristiques, un manque de spécificités culturelles profondes, et des programmes de coopération régionale parfois superficiels, qui n’ont pas encore donné naissance à des parcours réellement attractifs.

Photo : VNA/CVN

De plus, la transformation numérique reste inégale à l’échelle nationale, et les indicateurs de productivité et de fidélisation des clients n’ont pas encore atteint les objectifs fixés. Certaines destinations touristiques souffrent encore de comportements non civilisés, ce qui nécessite une action plus résolue de la part des autorités. Ces défis doivent être des points de départ pour que l’industrie prenne conscience de ses lacunes, évalue correctement la situation et ajuste rapidement ses stratégies pour susciter un renouveau, avec l’objectif de faire avancer le secteur de manière plus forte, plus créative et plus déterminée.

Lors d’une récente conférence organisée à Hanoï par l’ANT pour évaluer le projet “Réorganisation du secteur du tourisme pour en faire un secteur économique de pointe” et pour dresser le bilan de la première phase de la stratégie de développement du tourisme du Vietnam jusqu’en 2030, Phan Linh Chi, directrice adjointe de l’ANT, a indiqué que le passage de la stratégie d’“ouverture passive” à une “création active de marché” a permis des percées significatives en matière de politiques de visas et de liaisons aériennes.

Photo : VNA/CVN

L’offre touristique n’a cessé d’évoluer et de se diversifier. En plus des quatre principales catégories de produits (tourisme balnéaire, tourisme culturel, tourisme écologique, tourisme urbain), de nombreux nouveaux produits ont vu le jour et se sont développés rapidement, tels que tourisme nocturne, tourisme de bien-être, tourisme rural et agricole, tourisme MICE (réunions, incitations, conférences et expositions), tourisme golfique, tourisme sportif, tourisme ferroviaire, tourisme de croisière et tourisme communautaire lié à la préservation de la culture et des moyens de subsistance locaux.

Photo : VNA/CVN

Parallèlement, un écosystème numérique émerge progres-sivement, depuis les données nationales jusqu’aux plateformes de gestion intelligente, créant ainsi de nouvelles dynamiques pour la génération future du tourisme. Le marché a été réorganisé vers plus de diversification, d’équilibre et de durabilité. Tant le marché international que national ont connu une réorientation, avec un accent sur les segments des clients en quête de détente, de découverte et de produits touristiques spécialisés.

L’infrastructure touristique continue d’être développée, avec environ 40.000 établissements d’hébergement et 800.000 cham-bres à travers le pays. La main-d’œuvre se remet progressivement après la pandémie, avec un taux de travailleurs formés atteignant environ 67%, proche des objectifs fixés, bien qu’il reste des lacunes concernant la main-d’œuvre qualifiée et les compétences spécialisées.

Photo : VNA/CVN

La gestion de l’État du secteur touristique a été renouvelée, avec des améliorations notables des institutions, des politiques, en particulier celles liées aux visas, à la transformation numérique et à la promotion.

La coordination intersectorielle et interrégionale a été renforcée. Le rôle de coordination des autorités publiques s’est clairement manifesté dans la gestion de la reprise et la restructuration du secteur.

Ce projet a insufflé un vent nouveau dans la gestion du secteur. La volonté de faire du tourisme un secteur économique de pointe n’est plus un simple slogan, mais un guide pour de nombreux plans de développement socio-économique au sein des provinces et villes”, a dit Mme Linh Chi.

Pour atteindre les objectifs de la période 2026-2030, selon M. Trùng Khánh, les ministères, les autorités locales doivent revoir et compléter le cadre législatif, les mécanismes et les politiques touristiques de manière cohérente et transparente.

Photos : VNA/CVN

Il a souligné la nécessité de renforcer la décentralisation et d’accroître la gestion de l’État, de réorganiser le marché de manière durable, d’attirer des segments de clients à haut pouvoir d’achat et à longue durée de séjour, et de continuer à développer des produits touristiques à haute valeur ajoutée, distinctifs et durables.

M. Khánh a également souligné l’importance de la collaboration interrégionale et intersectorielle, ainsi que de l’engagement des entreprises et des communautés dans un tourisme durable et inclusif.

Les résultats en termes de croissance du nombre de touristes, de revenus totaux, de l’élargissement des marchés, de diversification des produits et d’amélioration de l’image et de la position du tourisme vietnamien à l’international montrent que la réorganisation du secteur était pleinement justifiée.

En particulier, le rôle de coordination et de leadership des autorités publiques, ainsi que l’engagement proactif des autorités locales, des entreprises et des communautés, ont créé une synergie puissante, permettant au secteur de surmonter des défis sans précédent.

Phuong Mai/CVN



