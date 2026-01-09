Dà Nang vise environ 93.000 visiteurs MICE en 2026

En 2026, la ville de Dà Nang poursuivra la mise en œuvre du programme de promotion visant à attirer les visiteurs du tourisme MICE, avec de nombreuses nouveautés, dans l’objectif de consolider sa position en tant que destination MICE professionnelle, accueillante et attractive de premier plan au Vietnam et dans la région.

Le programme de promotion du tourisme MICE à Dà Nang en 2026 (MICE Dà Nang 2026), placé sous le thème "Dà Nang - Élever l’expérience du tourisme MICE", sera déployé du 1er janvier au 31 décembre 2026. La ville ambitionne d’accueillir et de soutenir environ 93.000 visiteurs MICE, soit une hausse d’environ 12% par rapport aux résultats enregistrés en 2025, contribuant ainsi de manière significative à la croissance globale du secteur touristique local.

Par rapport aux années précédentes, MICE Dà Nang 2026 présente plusieurs nouveautés notables destinées à élargir l’accès aux marchés et à renforcer l’efficacité des actions de promotion. En particulier, les critères d’éligibilité ont été ajustés de manière plus souple, s’appliquant aux groupes MICE nationaux à partir de 70 participants et aux groupes MICE internationaux à partir de 30 participants. Cette adaptation devrait faciliter l’attraction de groupes internationaux de taille moyenne, en adéquation avec les tendances actuelles du marché.

Un autre temps fort du programme réside dans l’introduction, pour la première fois, d’actions de reconnaissance et de valorisation des entreprises MICE exemplaires, conçues pour accroître la visibilité promotionnelle de manière concrète. Les entreprises distinguées verront leur nom et leur logo maintenus sur les plateformes d’information du tourisme MICE de la ville, bénéficieront de la mise à disposition gratuite de supports promotionnels pendant une durée de six à douze mois, et pourront participer à des activités de promotion touristique au niveau national et international à des conditions préférentielles.

Parallèlement, une politique de soutien spécifique est mise en place pour les groupes MICE revenant à Dà Nang pour la deuxième fois ou plus. Ces entreprises et groupes seront reconnus en tant que "Partenaires MICE fidèles" et bénéficieront d’avantages tarifaires ainsi que de bons pour découvrir de nouveaux produits et services touristiques.

Outre le soutien direct aux groupes de visiteurs, le Service municipal de la culture, des sports et du tourisme appelle les entreprises touristiques à renforcer leur coopération dans la promotion de la destination MICE et à collaborer à l’élaboration d’un ensemble de normes MICE visant à standardiser la qualité des services d’organisation d’événements. La ville encourage également le développement de produits MICE spécifiques, associant conférences et séminaires à des séjours de détente, des activités de team building, des expériences culturelles et gastronomiques, ainsi que la découverte du patrimoine du Centre du Vietnam, afin d’accroître l’attractivité et la compétitivité de la destination.

Dès la première quinzaine de janvier 2026, le marché MICE de Dà Nang a enregistré des signaux positifs, avec la venue de plusieurs groupes internationaux ayant choisi la ville pour organiser des conférences, des voyages de récompense et des séjours combinant affaires et tourisme. Parmi les exemples notables figurent les groupes des sociétés Supabase, Quantumedge Capital et Kara Coconut (Singapour), témoignant de la confiance croissante des entreprises internationales dans l’environnement d’accueil des événements et la qualité des services touristiques de la ville.

Dans ce contexte, Dà Nang s’est fixé pour objectif d’accueillir 19,1 millions de visiteurs en séjour et de réaliser près de 70.000 milliards de dôngs de recettes touristiques en 2026. Pour atteindre ces objectifs, la ville s’emploie à lever les obstacles pesant sur les projets structurants, à mobiliser les ressources d’investissement et à accélérer la mise en place de nouveaux produits et services touristiques de qualité, répondant aux attentes croissantes des visiteurs.

Selon la directrice du Service de la culture, des sports et du tourisme de Dà Nang, Truong Thi Hông Hanh, depuis 2022, le programme de promotion du tourisme MICE a progressivement affirmé sa crédibilité et son efficacité concrète, devenant un moteur important incitant les entreprises à choisir Dà Nang comme destination pour l’organisation d’événements et de conférences. En 2026, la ville continuera de tirer parti de ses atouts existants et de renforcer la coopération public-privé afin de soutenir les entreprises et d’attirer un plus grand nombre de groupes MICE.

En 2025, le programme de promotion du tourisme MICE à Dà Nang a enregistré des résultats positifs, avec 250 groupes MICE bénéficiant d’un soutien, totalisant plus de 82.000 visiteurs, dont environ 43.000 visiteurs nationaux et près de 39.000 visiteurs internationaux. Ces résultats constituent une base solide permettant à Dà Nang d’aborder l’année 2026 avec des perspectives de croissance soutenue du segment MICE, contribuant à affirmer sa position sur la carte régionale du tourisme événementiel.

