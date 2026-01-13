Le Ve Congrès du PCV : vers un renouveau socio-économique et institutionnel

Réuni en 1982, le V e congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) a évalué avec rigueur les défis d'une période marquée par la crise, tout en définissant deux missions stratégiques : l'édification du socialisme et la défense ferme de la patrie.

Photo : VNA/CVN

Au cours des cinq premières années de l'ère de l'édification et de la défense de la République socialiste du Vietnam, le pays a été le théâtre d'événements historiques majeurs, gravés dans l'histoire glorieuse du Parti et de la nation. Le peuple vietnamien a surmonté d'innombrables épreuves et privations pour remporter des victoires significatives.

Cependant, cette période a également été marquée par de graves défis pour le Parti et le peuple. La direction et la gestion économique et sociale du Parti et de l’État ont révélé de nombreuses lacunes, entraînant une crise socio-économique. Cette situation a exigé que le Parti réexamine ses lignes directrices, évalue objectivement ses accomplissements et ses erreurs, et définisse des objectifs et des mesures urgentes pour faire progresser la révolution.

Organisation et composition du Congrès

Cinq ans après le IVe Congrès du Parti, le Ve Congrès national du PCV s'est tenu du 27 au 31 mars 1982 à Hanoï. Il a rassemblé 1.033 délégués représentant 1.727.000 membres du Parti issus de 35.146 organisations de base. Cette représentation large reflétait la diversité sociale et politique du pays : anciens membres des organisations fondatrices du Parti, ouvriers, paysans, intellectuels, cadres culturels, représentants des minorités ethniques, héros du travail et des forces armées.

La présence de 47 délégations internationales témoignait également de l’attention portée par les partis et mouvements progressistes étrangers à l’évolution de la révolution vietnamienne, malgré un contexte international marqué par de fortes tensions idéologiques et géopolitiques.

Rapports et évaluations stratégiques

Photo : VNA/CVN

Le Congrès s’est ouvert par le discours de Trường Chinh. Le Rapport politique central a été présenté par Lê Duẩn, tandis que Phạm Văn Đồng exposait le rapport sur les missions socio-économiques. Le rapport consacré à l’édification du Parti a été présenté par Lê Đức Thọ. Ces documents, complétés par de nombreuses interventions thématiques, ont constitué la base d’un examen global et critique de la situation nationale.

Le Rapport politique a dressé un bilan des réalisations depuis le printemps 1975 : unification rapide de l’appareil d’État, renforcement de la grande union nationale, consolidation de la souveraineté et de l’intégrité territoriale, défense des frontières, et renforcement de la coopération avec le Laos et le Cambodge, contribuant ainsi à la stabilité régionale.

Sur le plan économique, des efforts importants ont été déployés pour effacer les séquelles de la guerre, restaurer la production et réorganiser la main-d’œuvre. Dans le Sud, la transformation socialiste de l’industrie et du commerce capitalistes a été engagée, parallèlement à l’abolition de la bourgeoisie compradore. Dans de nombreuses régions rurales, les agriculteurs ont été regroupés au sein de coopératives et de groupements de production collective.

Photo : VNA/CVN

Dans le domaine social et culturel, des progrès notables ont été enregistrés : lutte contre l’analphabétisme, développement des systèmes de santé, avancées dans les sciences, l’éducation et les arts. Ces résultats ont contribué à améliorer progressivement les conditions de vie de la population, malgré des ressources extrêmement limitées.

Difficultés et autocritique

Le rapport n’a pas occulté les difficultés internes. L’exécution des plans quinquennaux 1976-1980 a révélé des déséquilibres structurels majeurs dans l’économie nationale. La production n’a pas suivi le rythme de la croissance démographique, entraînant des pénuries de denrées alimentaires et de biens de première nécessité. La vie quotidienne des travailleurs était souvent marquée par des difficultés économiques, tandis que les secteurs de la pensée, de la culture et de l’éducation n’avaient pas reçu l’attention suffisante, affaiblissant parfois l’efficacité des politiques sociales.

Photo : VNA/CVN

Le rapport a également reconnu des erreurs organisationnelles et administratives au sein des organes du Parti et de l’État, identifiant une direction parfois trop centralisée, bureaucratique et déconnectée des réalités locales. La persistance d’un système de gestion antérieur a freiné l’adaptation aux besoins de développement.

Objectifs et missions stratégiques

Face à la situation nationale et internationale, le Ve Congrès a défini deux tâches stratégiques fondamentales et étroitement liées : ''Édifier avec succès le socialisme et se tenir prêt à combattre pour défendre fermement la Patrie socialiste du Vietnam''. L’édification du socialisme est conçue comme la base du renforcement de la puissance nationale, tandis qu’une défense solide est indispensable pour garantir les conditions de développement du pays.

Pour la période 1981-1985, le Congrès a adopté douze orientations majeures, parmi lesquelles figurent la stabilisation de la vie du peuple, la réorganisation de la production et de la main-d’œuvre, le réajustement des investissements, l’amélioration de la circulation des biens, le développement des relations de production socialistes, l’application des progrès scientifiques et techniques, la réforme du système de gestion économique et le renforcement de la formation des cadres.

Photo : VNA/CVN

Le Congrès accorde une place centrale à l’éducation et à la formation, considérées comme des leviers essentiels pour le développement à long terme. Le système éducatif doit couvrir l’ensemble des niveaux, de l’enseignement préscolaire à l’enseignement post-universitaire, en passant par la formation professionnelle et l’apprentissage. L’objectif est de former une main-d’œuvre qualifiée, capable de répondre aux exigences de la modernisation progressive du pays.

Renforcer l’État et le Parti

Le renforcement de l’État socialiste est présenté comme une condition indispensable pour garantir le droit de maîtrise collective du peuple travailleur sous la direction du Parti. L’édification du Parti est définie comme une tâche vitale visant à préserver son caractère d’avant-garde, sa pureté idéologique et sa capacité de direction.

Photo : VNA/CVN

Le Congrès insiste sur la nécessité de renforcer la discipline, de pratiquer régulièrement l’autocritique et la critique, et d’éliminer les manifestations d’opportunisme et de dégénérescence afin de consolider la confiance des masses populaires.

Résultats des élections

À l’issue du Congrès, le Comité central a été élu avec 116 membres titulaires et 36 suppléants. Le Bureau politique comprend 13 membres titulaires et 2 suppléants. Le camarade Lê Duẩn a été réélu Secrétaire général du Parti.

Le Ve Congrès du PCV marque une étape importante dans l’évolution de la pensée et de la pratique politiques du Parti. En reconnaissant ouvertement les insuffisances et en réaffirmant la nécessité d’ajuster les orientations économiques et organisationnelles, il a posé les bases d’une réflexion stratégique approfondie sur les voies du développement socialiste au Vietnam.

Sous la devise ''Tout pour la Patrie socialiste, pour le bonheur du peuple'', ce Congrès a cherché à répondre aux problèmes urgents de la révolution vietnamienne, tout en préparant les conditions d’un redressement durable du pays.

Minh Quân/CVN