Pa Khoang : l'île rose des cerisiers en fleurs

Au centre des vastes eaux du lac de Pa Khoang, l'île de Muong Phang se pare de mille couleurs grâce à la floraison de milliers de cerisiers en ce début d'année. Les douces teintes roses incontournables du printemps attirent une foule de locaux et de visiteurs désireux d'admirer les fleurs et d'immortaliser les premiers instants de la saison dans les hautes terres du Nord-Ouest.

>> Diên Biên : la zone frontalière de Muong Nhé possède de nombreux atouts touristiques

>> La Fête des fleurs de bauhinie de Diên Biên promet des expériences inoubliables

>> Diên Biên prend soin de ses fleurs de bauhinie pour son prochain festival

Située à environ 20 km du centre de Diên Biên Phu, l'île aux cerisiers de Pa Khoang se détache sur le paysage paisible du lac. Des milliers d'arbres y sont actuellement en pleine floraison : des grappes de fleurs roses et pourpres illuminent le ciel d'hiver limpide, créant un tableau poétique niché au cœur des montagnes de Tây Bac.

Le lac de Pa Khoang, situé dans la commune de Muong Phang, province montagneuse de Diên Biên (Nord), est un véritable joyau naturel en particulier au printemps.

Symbole de pureté et d'élégance

Symbole profondément ancré dans la culture japonaise, les cerisiers en fleurs représentent la pureté, la délicatesse et une beauté raffinée. À Diên Biên, leur floraison enrichit l'offre touristique de la province avec cette période idéale pour profiter du printemps.

Pham Chi Dung, habitant de la localité, a choisi l'île aux cerisiers de Pa Khoang pour les vacances familiales du Nouvel An. "Se tenir au milieu de l'immensité du lac Pa Khoang et contempler les cerisiers en pleine floraison est une expérience profondément émouvante. On ressent pleinement la beauté pure du printemps et la tranquillité unique des montagnes du Nord-Ouest", a-t-il déclaré.

Le site marque aussi les visiteurs venus d'ailleurs. Vu Thao Giang, touriste de Hanoï, a été frappée par la beauté naturelle de Diên Biên dès sa première visite, avec un coup de cœur pour l'île aux cerisiers. "J’ai déjà vu des cerisiers en fleurs à l’étranger, mais les couleurs ici sont éclatantes et captivantes d’une manière différente. Difficile d’imaginer une île aux cerisiers aussi splendide nichée dans les hautes montagnes du Nord-Ouest. Je la recommanderai sans hésiter à mes amis", a-t-elle confié.

Pham Ngoc Tuyên, également de Hanoï, partage cette surprise. "On ne peut apprécier la beauté des cerisiers en fleurs qu’en les voyant de ses propres yeux. Je n’aurais jamais imaginé que le Vietnam abrite un endroit avec autant de cerisiers. J’espère que la province continuera d’agrandir ces jardins pour que davantage de personnes puissent en profiter", a-t-il dit.

Festival des cerisiers de Muong Phang

Perchée à plus de 1.000 m d'altitude, l'île lacustre bénéficie d'un climat frais et tempéré, idéal pour ces espèces végétales. Pour célébrer cette beauté et développer un tourisme unique, la province de Diên Biên organise chaque année un festival des cerisiers en fleurs.

Le Festival des cerisiers de Muong Phang 2026 se tiendra du 9 au 11 janvier sous le thème "Muong Phang accueille le printemps - les cerisiers sont en fleurs". Le programme inclura des activités culturelles, sportives et touristiques valorisant le patrimoine des ethnies locales.

Pham Quang Dôn, vice-président du Comité populaire de la commune de Muong Phang, annonce des temps forts : plantation de cerisiers, spectacles artistiques avant et pendant l'ouverture. Ces initiatives célèbrent les paysages et habitants de la localité, tout en promouvant la solidarité locale et les liens Vietnam-Japon.

Le festival proposera un concours culinaire "Saveurs de Muong Phang", des expositions de produits agricoles, OCOP (À chaque commune, son produit) et tourisme culturel, des espaces sur les traditions ethniques et la culture japonaise. Des activités interactives comme le kayak sur le lac, le tir à la corde et d’autres jeux folkloriques animeront l'événement.

Avec ses paysages harmonieux, son air pur et ses cerisiers éblouissants, l'île de Pa Khoang avec son festival s'impose comme une destination printanière phare, dynamisant le tourisme à Diên Biên en ce début d'année.

Thuy Hà- Xuân Tu/CVN