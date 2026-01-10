Une dynamique record pour le tourisme vietnamien

Avec plus de 21,5 millions de visiteurs internationaux et des recettes franchissant pour la première fois le seuil d’un million de milliards de dôngs en 2025, le Vietnam affiche une dynamique touristique nettement supérieure à la moyenne mondiale. Une performance qui s’explique moins par un effet conjoncturel que par une recomposition progressive des politiques, des marchés et de l’offre touristique.

Après 65 ans de construction et de développement, l’année 2025 marque un tournant inédit : le Vietnam franchit pour la première fois le cap des 21,5 millions de visiteurs internationaux sur une seule année.

Les recettes, supérieures à mille billions de dôngs, ne traduisent pas seulement une bonne conjoncture, mais témoignent du passage effectif du secteur à une nouvelle phase : celle d’un développement plus affirmé, plus confiant et plus compétitif, au-delà de la simple sortie de crise post-pandémie.

Dans le contexte international, cette dynamique apparaît d’autant plus remarquable. Selon l’Organisation mondiale du tourisme des Nations unies (UN Tourism), le tourisme mondial n’aurait retrouvé en 2025 qu’environ 90% de son niveau d’avant-crise, avec une croissance moyenne estimée à 5%. La région Asie-Pacifique affiche un taux plus soutenu, autour de 8%.

Le Vietnam, pour sa part, enregistre une croissance proche de 21%, figurant parmi les plus élevées au monde. Un écart qui ne relève en rien du hasard, mais résulte d’un ensemble cohérent de politiques publiques, de méthodes renouvelées et d’une transformation simultanée de l’ensemble de la filière.

Si la période 2022-2023 a principalement correspondu à une phase de "cicatrisation" après le choc de la pandémie, l’année 2025 s’impose comme une véritable année charnière. Le tourisme vietnamien n’est plus dans une logique de relance ponctuelle par des mesures de stimulation à court terme, mais s’oriente vers une croissance de fond, privilégiant la qualité, la valeur ajoutée et l’effet d’entraînement sur l’économie.

Le franchissement du seuil symbolique de mille billions de dôngs de recettes dépasse ainsi la seule dimension statistique. Cette contribution, équivalente à près de 9% du PIB, confirme le tourisme comme un pilier économique à part entière. Les flux financiers générés irriguent l’ensemble de l’économie, de l’aviation aux transports, du commerce à l’agriculture, en passant par les industries culturelles et les services urbains, produisant un effet multiplicateur tangible sur le développement socio-économique.

Des politiques incitatives, un marché en recomposition

Parmi les principaux moteurs de l’accélération observée en 2025 figure une politique de visas plus ouverte, plus lisible et plus cohérente.

L’élargissement des exemptions de visa, l’allongement des durées de séjour et le déploiement efficace du visa électronique pour de nombreux pays ont levé des obstacles majeurs dans le choix de destination des voyageurs internationaux.

L’impact de ces mesures ne se limite pas à l’augmentation du nombre de visiteurs : il a profondément modifié la structure des marchés émetteurs. Les marchés lointains - Europe, Australie, Amérique du Nord - enregistrent une progression sensible, associée à des séjours plus longs et à un niveau de dépenses plus élevé.

Les touristes ne se contentent plus de courts passages, mais prennent le temps d’explorer le pays en profondeur, multipliant les expériences et les dépenses liées aux services, à la culture et à la gastronomie.

Parallèlement, les actions de promotion touristique ont été repensées tant sur le plan stratégique que sur celui des outils. Les campagnes de communication autour du message "Vietnam - voyager pour aimer" ont été déployées de manière coordonnée, combinant promotion directe sur les marchés prioritaires et visibilité accrue sur les plateformes numériques.

Selon le journal Bao Dâu tu (Investissement), citant l’Administration nationale du tourisme du Vietnam (ANT), le site officiel de promotion touristique vietnam.travel a nettement amélioré son classement en termes de fréquentation mondiale, se hissant parmi les plateformes les plus consultées d’Asie du Sud-Est, signe d’un intérêt croissant des voyageurs internationaux.

Développer par l'identité

L’année 2025 marque également une inflexion notable dans la structure de l’offre touristique. Au lieu de dépendre quasi exclusivement du tourisme balnéaire traditionnel, de nombreuses collectivités ont misé sur la valorisation en profondeur des ressources locales : patrimoine, campagnes, agriculture, gastronomie et modes de vie communautaires.

Cette approche a permis d’élargir considérablement l’éventail des expériences proposées. Les amateurs de patrimoine peuvent découvrir des sites inscrits sur la carte mondiale du tourisme. Les voyageurs en quête de lenteur et d’authenticité trouvent leur place dans les villages de tourisme communautaire. Les passionnés de gastronomie construisent des itinéraires dédiés autour du phở (soupe de nouilles vietnamienne), du bánh mì (sandwich vietnamien), du bún chả (vermicelles de riz au porc grillé et aux herbes fraîches), du bún bò Huế (vermicelles au porc et au bœuf) ou encore du cơm tấm (riz brisé, porc grillé, œuf au plat et pâté).

Les résultats de cette réorientation se reflètent dans les distinctions internationales. Lors des World Travel Awards 2025, le Vietnam a été récompensé dans seize catégories mondiales, dont, pour la sixième fois, celle de "Meilleure destination patrimoniale du monde".

Des destinations comme le plateau karstique de Dông Van, le plateau de Môc Châu ou l'île de Phu Quôc confirment un attrait durable, fondé non sur l’effet de nouveauté, mais sur des valeurs patiemment construites et continuellement renouvelées.

Dans le même temps, la reconnaissance par UN Tourism de plusieurs villages vietnamiens comme "Meilleurs villages touristiques du monde" ouvre de nouvelles perspectives pour le tourisme rural. Des ressources longtemps perçues comme modestes deviennent, lorsqu’elles sont structurées de manière professionnelle, des produits touristiques capables de rivaliser à l’échelle internationale.

Entreprises et territoires, moteurs de la dynamique

Si les politiques publiques constituent la "piste de décollage", les entreprises et les collectivités locales en sont la véritable force motrice. En 2025, les acteurs du voyage, de l’hébergement et des services ont fait preuve d’un engagement accru, en restructurant leurs offres, en investissant dans la montée en gamme et en ciblant davantage les segments à fort pouvoir d’achat.

Pour Vu Van Tuyên, directeur général de Travellogy Vietnam, le principal défi réside désormais dans la soutenabilité de la croissance. Selon lui, "le Vietnam doit prioriser les investissements dans les infrastructures de transport et l’amélioration de la qualité des services sur site, plutôt que de multiplier les projets dispersés. La politique de visas demeure un levier essentiel, mais elle doit être stable et cohérente afin de permettre aux entreprises de bâtir des stratégies à long terme".

À l’échelle locale, de nombreuses provinces et grandes villes ont fait du tourisme l’un de leurs principaux moteurs de croissance. Hanoï a enregistré une hausse de plus de 21% de ses recettes touristiques, tandis que Hô Chi Minh-Ville dépasse les 36%. Des localités telles qu’An Giang, Khanh Hoà, Quang Ninh, Ninh Bình ou Dà Nang affichent également des progressions remarquables, signe que le tourisme est désormais pleinement intégré aux dynamiques économiques locales.

Un secteur qui donne le tempo à l’économie

À travers ces transformations au niveau des produits, des entreprises et des territoires, le tourisme vietnamien révèle un rôle de plus en plus structurant dans l’économie nationale. En 2025, il n’est plus appréhendé comme un simple secteur de services, mais comme une composante stratégique du développement socio-économique. Le dépassement du seuil de mille billions de dôngs de recettes génère des retombées majeures pour l’aviation, la logistique, le commerce et l’agriculture.

Selon Nguyên Trùng Khanh, directeur général de l’ANT, les résultats de 2025 sont le fruit d’efforts coordonnés, allant de l’élaboration des politiques à leur mise en œuvre, en passant par l’initiative des entreprises et des collectivités. Cette année charnière pose les bases d’un nouveau cycle de croissance, plus exigeant en termes de qualité et d’efficacité.

Pour 2026, le secteur vise 25 millions de visiteurs internationaux, 150 millions de touristes nationaux et des recettes estimées à environ 1.125 billions de dôngs. Un objectif jugé ambitieux mais réaliste, compte tenu des fondations solides établies en 2025.

Conformément aux orientations de l’ANT, le secteur entend passer d’une logique d’ouverture passive à une stratégie proactive de création de marchés. Les priorités portent sur le perfectionnement continu de la politique des visas, le renforcement de la connectivité aérienne et le renouvellement de l’offre autour de produits différenciés, identitaires et en phase avec les nouvelles tendances de consommation.

Les défis demeurent toutefois nombreux : gestion de la capacité d’accueil des destinations, qualité des ressources humaines, niveau de transformation numérique ou encore faible taux de retour des visiteurs. La révision programmée de la loi sur le tourisme de 2017 est attendue comme un levier majeur pour lever les blocages institutionnels et élargir les marges de manœuvre des acteurs.

Les performances de 2025 confirment que le tourisme vietnamien a rejoint le "club des fortes croissances" à l’échelle mondiale. Pour la phase à venir, l’enjeu ne réside plus uniquement dans le volume des flux, mais dans la qualité de la croissance, le niveau de dépenses, l’expérience proposée et la durabilité du modèle.

Avec plus de 21,5 millions de visiteurs internationaux, des recettes atteignant mille billions de dôngs et des réformes structurelles en cours, l’objectif de 25 millions de visiteurs en 2026 constitue un défi de taille, mais loin d’être hors de portée. Plus encore, cette trajectoire confirme le tourisme comme l’un des piliers de l’économie vietnamienne, contribuant à façonner l’image du pays comme une destination sûre, attractive et riche de son identité dans une nouvelle phase de développement.

