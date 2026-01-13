IVe Congrès : achever la mission de réunification nationale, mener le pays vers le socialisme

Depuis sa fondation jusqu'à aujourd'hui, notre Parti a traversé 13 congrès. Chaque congrès du Parti est un jalon historique important qui marque et enregistre les victoires, les réalisations et les leçons de la révolution vietnamienne sous la direction du Parti.

Photo : VNA/CVN

Sur le plan de l'État, les habitants dans tout le pays ont participé aux premières élections générales pour élire l'Assemblée nationale du Vietnam unifié. L'Assemblée nationale a pris des décisions historiques concernant le nom officiel du pays, le drapeau, l'hymne national, et a établi le système des institutions étatiques. L'Assemblée nationale a élu le président de la République, les vice-présidents, le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, a approuvé la liste du Conseil national de défense, du Conseil des ministres, et a créé les commissions de l'Assemblée nationale. Les mouvements et organisations socio-politiques des deux régions du pays ont rapidement organisé leurs congrès de fusion et ont commencé leurs activités.

Dans un contexte historique national et international marqué par de nombreuses opportunités, mais aussi par de nombreuses difficultés et défis, le Parti a organisé le IVe Congrès national à Hanoï, du 14 au 20 décembre 1976.

1.008 délégués, représentant plus de 1.550.000 membres du Parti à travers tout le pays, ont participé au congrès. Parmi ces délégués, 214 avaient adhéré au Parti avant la Révolution d'Août 1945, 200 avaient été emprisonnés par les impérialistes, 39 étaient des héros des forces armées et des héros du travail, 142 étaient des femmes, 98 représentaient des minorités ethniques, etc.

Le congrès a également été honoré de la présence de 29 délégations de partis communistes, de partis ouvriers, de mouvements de libération nationale et d'organisations internationales.

Le congrès a écouté le discours d'ouverture du camarade Tôn Duc Thang ; le Rapport politique du Comité central exposé par le camarade Lê Duân ; le rapport sur les orientations, les tâches et les objectifs principaux du Plan quinquennal de l'État pour la période 1976-1980, présenté par le camarade Pham Van Dông ; le rapport sur le bilan du travail de construction du Parti et la révision des statuts du Parti, présenté par le camarade Lê Duc Tho ; ainsi que les interventions des camarades Truong Chinh, Pham Hùng, Vo Nguyên Giap, Nguyên Duy Trinh, Van Tiên Dung, Trân Quôc Hoàn... et les salutations adressées aux délégations nationales et internationales.

Photo : VNA/CVN

Le Rapport politique du congrès souligne que, au cours des dernières années, notre peuple a dû faire face à la plus grande et la plus féroce guerre d'agression impérialiste menée par les États-Unis pour libérer le Sud et protéger le Nord.

La victoire de notre peuple dans la lutte contre l'agression américaine restera à jamais inscrite dans l'histoire nationale comme l'une des pages les plus éclatantes et dans l'histoire mondiale comme une grande victoire du XXe siècle. Pour l'impérialisme américain, il s'agit de la plus grande défaite de l'histoire des États-Unis. Si la victoire de la Révolution d'Août et de la guerre de résistance contre le colonialisme français a marqué le début de l'effondrement du vieux colonialisme, la victoire de la guerre de résistance contre l'agression américaine démontre que l'échec complet du néocolonialisme était inévitable.

Cette victoire est le résultat global d'une série de facteurs. Il s'agit de la direction de notre Parti avec une ligne de conduite révolutionnaire et une méthode de guerre juste et créative ; la lutte difficile, courageuse, persévérante et intelligente du peuple et de l'armée de tout le pays, en particulier des organisations du Parti, des cadres et des soldats sur le front du Sud, ainsi que des millions de patriotes à travers le pays ; la force du régime socialiste au Nord, du peuple du Nord qui, tout en construisant, se battait pour protéger la base de la révolution nationale, tout en mobilisant de plus en plus de ressources humaines et matérielles pour le combat sur le front du Sud. Il s’agit également de l'unité de lutte des peuples vietnamiens, laotiens et cambodgiens ; de l'aide des pays socialistes, des classes ouvrières et des peuples progressistes du monde entier, en particulier l'aide immense de l'Union soviétique et de la Chine.

La victoire dans la lutte contre les Américains a laissé à notre peuple de grandes leçons d'expérience.

Photo : VNA/CVN

1. Élever haut le drapeau de l'indépendance nationale et du socialisme, en le combinant avec la force de combat du grand front et les capacités du grand arrière, mobilisant au maximum les forces de tout le peuple et de toute l'armée dans la lutte pour sauver la patrie.

2. Maîtriser et appliquer correctement la stratégie d'attaque pour repousser l'ennemi étape par étape. Renforcer sans cesse la position révolutionnaire, créer des avantages en termes de stratégie et de force pour avancer vers la victoire totale.

3. S'efforcer de construire et d'organiser les forces de combat à travers le pays, en particulier en mettant l'accent sur la construction et le développement des forces révolutionnaires dans le Sud ; rechercher le soutien international.

4. Créer une méthode révolutionnaire correcte, en utilisant la violence révolutionnaire comprenant la force politique et la force armée, avec des soulèvements partiels dans les zones rurales se développant en guerre révolutionnaire, en combinant la lutte militaire avec la diplomatie, en alliant les soulèvements populaires avec la guerre révolutionnaire ; combattre l'ennemi sur les trois zones stratégiques, en combinant les trois types d'armées, en développant et en combinant la guerre de guérilla avec la guerre régulière, en alternant entre les attaques petites, moyennes et grandes ; maîtriser la stratégie de guerre prolongée tout en créant des opportunités pour mener des attaques stratégiques visant à réaliser une offensive générale et une révolte pour écraser l'ennemi et remporter la victoire finale.

En analysant la situation sous tous ses aspects, le rapport a souligné trois grandes caractéristiques du pays lorsqu'il entame la tâche de construction du socialisme.

Premièrement, après 20 ans de construction du socialisme au Nord, nous avons réalisé de nombreux acquis : abolition des classes exploiteuses, établissement des relations de production socialistes, construction des bases initiales de la grande production socialiste, amélioration de la vie matérielle et spirituelle du peuple. Cependant, la production de petite échelle reste la caractéristique principale de l'économie du Nord. Le Sud, récemment sorti d'une société coloniale de type nouveau, conserve essentiellement une économie de production à petite échelle. Par conséquent, notre pays se trouve toujours dans un processus de transition d'une société où l'économie est principalement de petite production, directement vers le socialisme, en sautant la phase de développement du capitalisme.

Deuxièmement, tout le pays progresse vers le socialisme avec de nombreux avantages fondamentaux : l’esprit révolutionnaire est en pleine ascension après la grande victoire, notre peuple est laborieux, intelligent, créatif, attaché à l’indépendance nationale et au socialisme avec la direction du Parti communiste, le soutien sincère des pays socialistes et les conditions favorables en main-d’œuvre et en ressources naturelles abondantes… Cependant, notre pays rencontre aussi de nombreuses difficultés à cause des conséquences de la guerre et des vestiges laissés par le néocolonialisme.

Troisièmement, la situation internationale présente de nombreux atouts, mais la lutte entre révolution et contre-révolution reste très intense et complexe. Les forces contre-révolutionnaires internationales ont de nombreux complots et mènent des actions subtiles et perfides pour saboter le mouvement communiste international.

Ces caractéristiques ont eu un impact considérable sur le processus de transformation révolutionnaire de notre pays. C'est pourquoi, le rapport a défini la ligne directrice générale de la révolution socialiste dans notre pays comme suit : "Maîtriser la dictature du prolétariat, promouvoir le droit de maître collectif des travailleurs, mener simultanément trois révolutions : la révolution des relations de production, la révolution scientifique et technologique, et la révolution idéologique et culturelle, dans laquelle la révolution scientifique et technologique est la clé ; accélérer l'industrialisation socialiste est la tâche centrale de toute la période de transition vers le socialisme ; établir un régime de maîtrise collective socialiste ; construire une production à grande échelle socialiste, une nouvelle culture, un nouvel homme socialiste ; abolir le régime d'exploitation de l'homme par l'homme, éradiquer la pauvreté et le retard ; maintenir en permanence la vigilance, renforcer la défense nationale, préserver la sécurité politique et l'ordre social ; réussir à construire la Patrie vietnamienne en paix, indépendante, unifiée et socialiste ; et contribuer activement à la lutte des peuples du monde pour la paix, l'indépendance nationale, la démocratie et le socialisme."

Sur la base de la ligne directrice générale, le rapport a tracé la ligne économique : "Accélérer l'industrialisation socialiste, construire les bases matérielles et techniques du socialisme, faire passer notre économie de la production de petite échelle à la production à grande échelle socialiste. Prioriser le développement de l'industrie lourde de manière raisonnable sur la base du développement de l'agriculture et de l'industrie légère, en combinant la construction de l'industrie et de l'agriculture à l'échelle nationale pour former une structure économique agro-industrielle ; développer à la fois l'économie centrale et l'économie locale, en intégrant l'économie centrale avec l'économie locale dans une structure économique nationale unifiée ; combiner le développement des forces productives avec l'établissement et l'amélioration des nouvelles relations de production ; associer l'économie à la défense nationale ; renforcer les relations de division du travail, de coopération et d'assistance avec les pays socialistes frères sur la base du socialisme internationaliste, tout en développant des relations économiques avec d'autres pays sur la base du maintien de l'indépendance, de la souveraineté et du principe de bénéfices mutuels ; faire du Vietnam un pays socialiste avec une économie agro-industrielle moderne, une culture et une science et technologie avancées, une défense nationale forte, et une vie civilisée et heureuse."

Le rapport a défini les orientations et les tâches du plan de développement économique et culturel (1976-1980) visant deux objectifs à la fois fondamentaux et urgents : assurer les besoins de la vie du peuple et accumuler des ressources pour construire les bases matérielles et techniques du socialisme. Pour ce faire, il est nécessaire de mettre en œuvre les tâches suivantes : développer considérablement l'agriculture, la sylviculture, la pêche, satisfaire de manière solide les besoins alimentaires du pays en matière de riz, d'aliments et de biens de consommation courante, construire davantage de nouvelles infrastructures dans l'industrie lourde, en particulier dans le secteur de la mécanique, développer les transports, la construction de bases, et promouvoir les sciences et la technologie ; utiliser pleinement la force de travail ; achever fondamentalement la transformation socialiste dans le Sud, consolider les relations de production socialistes dans le Nord, améliorer considérablement le commerce, les prix, les finances et le système bancaire ; accélérer l'exportation ; développer l'éducation, la culture, la santé, réformer l'éducation, former le personnel, éliminer les conséquences du néocolonialisme ; et construire un nouveau système de gestion économique à l'échelle nationale.

En matière de politique étrangère, le rapport souligne que dans cette nouvelle phase, nous devons saisir pleinement les conditions internationales favorables pour rapidement cicatriser les blessures de la guerre, restaurer et développer l'économie, développer la culture, les sciences et les technologies, renforcer la défense nationale, et, aux côtés des pays socialistes et des peuples du monde, lutter pour la paix, l'indépendance nationale, la démocratie et le socialisme, tout en combattant l'impérialisme.

Photo : VNA/CVN

Lors des journées de travail, le congrès a concentré son analyse sur la situation mondiale et a fermement affirmé que la politique étrangère constante du Parti et de l'État dans cette nouvelle phase consiste à renforcer la solidarité de lutte et les relations de coopération avec tous les pays socialistes, en mettant tout en œuvre pour contribuer à faire triompher de plus en plus brillamment les idéaux élevés du marxisme-léninisme.

Le congrès a décidé de changer le nom du Parti en Parti communiste du Vietnam et a adopté une nouvelle Charte du Parti comprenant 11 chapitres et 59 articles. La Charte a réduit les 10 devoirs des membres du Parti à 5 devoirs, a remplacé le titre de Premier secrétaire par celui de secrétaire général, et a fixé la durée du mandat du Comité central à 5 ans.

Après une semaine de travail intensif et responsable, le IVe Congrès national du Parti a couronné de succès et a obtenu des résultats considérables. Le congrès a adopté la résolution de changer le nom du Parti du travail du Vietnam en Parti communiste du Vietnam. Le congrès a totalement approuvé le Rapport politique du Comité central du Parti sur les orientations, les tâches et les objectifs du développement économique et culturel de 1976 à 1980, ainsi que le rapport sur le bilan du travail de construction du Parti et la révision de la Charte du Parti.

Le congrès a élu un Comité central composé de 101 membres et 32 membres suppléants. Le Politburo compte 14 membres titulaires et 3 membres suppléants. Le camarade Lê Duân a été élu secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam.

Le 20 décembre 1976, le secrétaire général Lê Duân a prononcé le discours de clôture du congrès.

Infographie : Vân Anh/CVN

Vân Anh/CVN