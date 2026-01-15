Le IIe Congrès national du Parti : Résistance et Reconstruction nationale

Après sa fondation en 1930, le Parti communiste du Vietnam a tenu 13 congrès. Chacun constitue un jalon historique majeur, marquant les victoires, les réalisations ainsi que les leçons d’expérience de la révolution vietnamienne sous la direction du Parti. Précisions sur son II e Congrès.

Depuis 1950, le mouvement révolutionnaire mondial s’est développé avec vigueur. Le système socialiste s’est consolidé et renforcé sur tous les plans. Le mouvement de libération nationale a poursuivi sa progression, ébranlant l’arrière-garde de l’impérialisme. Le mouvement pour la défense de la paix mondiale est devenu un vaste mouvement de masse.

Sur le plan intérieur, en 1951, soit 16 ans après le Ier Congrès du Parti, la situation a connu des mutations fondamentales. La victoire de la Révolution d’Août a fait passer le Vietnam du statut de nation asservie à celui de maître de son destin. Toutefois, face aux ambitions agressives du colonialisme français, le peuple vietnamien a dû une nouvelle fois prendre les armes et se soulever pour défendre sa liberté et son indépendance.

Après plus de cinq années de combat, la Résistance du peuple vietnamien contre les colonialistes français a remporté victoire après victoire, tandis que ces derniers s’enlisaient de plus en plus dans une guerre dont l’échec devenait inévitable. Le passage de la Résistance à une nouvelle phase a fait émerger de nouvelles exigences, imposant au Parti de résoudre des questions théoriques et pratiques urgentes afin de faire progresser la révolution.

Dans les deux pays frères, le Laos et le Cambodge, la résistance a également enregistré des victoires d’une importance stratégique.

Le mois de février historique à Tuyên Quang

En tant qu'organisateur et dirigeant de la révolution des trois pays (Vietnam, Laos, Cambodge), de 1930 à 1951, le Parti communiste de l’Indochine (prédécesseur du Parti communiste du Vietnam) - avec des années d’activités en secret (1945-1951) pour éviter d'être surveillé par l'ennemi -, a toujours accompli son rôle et sa mission historique. En 1951, le Parti communiste de l’Indochine a décider de reprendre ses activités publiques, prenant la tête de la révolution et de la résistance dans les nouvelles circonstances. La Résistance des trois pays d'Indochine partage un même objectif et un même théâtre d'opérations, mais chaque pays a connu des étapes de développement distinctes.

Cette situation exigeait que chaque pays fonde son propre parti politique révolutionnaire selon le marxisme-léninisme, pour assumer directement sa mission historique devant sa nation et contribuer activement à l'œuvre révolutionnaire commune des peuples des trois nations.

Le IIe Congrès national du Parti communiste de l’Indochine a été convoqué afin de répondre à ces exigences pressantes. Il s'est réuni dans la commune de Vinh Quang, district de Chiêm Hóa, province de Tuyên Quang (Nord), du 11 au 19 février 1951. Y ont participé 158 délégués officiels et 53 délégués suppléants, représentant les 766.349 membres des organisations du Parti dans toute l'Indochine. Des délégués des Partis communistes chinois et siamois (Thaïlande) étaient également présents.

Après le discours d'ouverture de Tôn Đuc Thang, le Congrès a étudié et discuté de manière approfondie les rapports présentés : le rapport politique du Président Hô Chi Minh, le rapport sur la révolution vietnamienne du secrétaire général Truong Chinh, le rapport sur l'organisation et les statuts du Parti de Lê Van Luong, ainsi que de nombreux documents complémentaires sur le Front national uni, le pouvoir démocratique populaire, l'Armée populaire, l'économie et les finances, la culture et les arts… ainsi que d'autres interventions.

Le rapport politique du Président Hô Chi Minh a synthétisé les mutations de la situation mondiale et nationale durant la première moitié du XXe siècle, tout en prédisant les perspectives favorables pour la seconde moitié du siècle.

Concernant le processus de direction de la révolution par le Parti au cours des deux dernières années, le rapport a affirmé les grandes victoires de la révolution, passé en revue la direction du Parti et tiré les leçons d'expérience des différentes périodes de mobilisation révolutionnaire. Les victoires de la révolution et de la résistance ont confirmé que la ligne et les politiques du Parti étaient globalement justes ; les cadres et les membres du Parti sont des combattants courageux, dévoués au sacrifice et aimés par les masses...

Deux missions majeures

Se fondant sur une analyse concrète de la situation mondiale et nationale, le rapport politique a énoncé le slogan principal : exterminer les colonialistes français agresseurs et défaire les interventionnistes américains, reconquérir l'unité et l'indépendance complètes, et protéger la paix mondiale. Il a également défini deux missions essentielles dans le cadre des nouvelles tâches de la révolution vietnamienne : Mener la Résistance jusqu'à la victoire totale et Dévoiler le Parti des travailleurs du Vietnam.

Pour accomplir la première mission, il est nécessaire d'intensifier la construction des forces armées (armée, milice, guérilla) sous tous les aspects (notamment l'élévation de la conscience politique, des tactiques et techniques, et de la discipline volontaire ; l'organisation, l'entraînement, la direction et la combativité). Il faut consolider et développer le Front national uni (Front Liên Việt-Việt Minh) ; valoriser le patriotisme et intensifier l'émulation patriotique au sein des troupes armées et des habitants.

Il s'agit également de confisquer les terres des colonialistes et des traîtres à la Patrie pour les distribuer aux paysans pauvres, de protéger nos bases économiques et financières, de mener la lutte économique contre l'ennemi et de mettre en œuvre une fiscalité juste et raisonnable. Enfin, il convient d'aider activement la résistance du Cambodge et du Laos, en vue de la création d'un Front uni Vietnam - Cambodge - Laos, et de consolider les relations d'amitié entre le Vietnam et les pays voisins, ainsi qu'entre le peuple vietnamien et ceux du monde entier.

Pour accomplir cette mission susmentionnée, il était nécessaire de disposer d’un Parti agissant au grand jour, dont l’organisation soit adaptée à la situation mondiale et nationale, afin de diriger l’ensemble du peuple dans la Résistance jusqu’à la victoire. Ce Parti prit le nom de Parti des travailleurs du Vietnam. Son objectif immédiat était d’unir et de conduire tout le peuple vers la victoire totale de la Résistance, de diriger la mise en œuvre de la nouvelle démocratie et de créer les conditions nécessaires à la progression vers le socialisme.

Le Parti des travailleurs du Vietnam est le Parti de la classe ouvrière et du peuple travailleur : un parti large, puissant, solide, pur et profondément révolutionnaire. Dans les nouvelles conditions historiques, le Congrès a préconisé l’édification, dans chacun des pays - Vietnam, Laos et Cambodge - d’un parti révolutionnaire adapté aux circonstances spécifiques de chaque nation, afin de diriger la résistance de chaque pays vers la victoire totale.

Au Vietnam, le Congrès a décidé de fonder le Parti des travailleurs du Vietnam. Héritier des traditions du Parti communiste indochinois, il assume la mission historique solennelle de poursuivre la direction de la Résistance du peuple vietnamien, tout en ayant le devoir d’apporter son soutien aux partis révolutionnaires du Laos et du Cambodge dans leur lutte pour la victoire.

S’appuyant sur une synthèse des expériences pratiques d'une vingtaine d'années de direction de la révolution, et intégrant de manière sélective les enseignements du mouvement révolutionnaire mondial, le rapport intitulé "À propos de la révolution vietnamienne", présenté par Truong Chinh, a exposé au Congrès l’ensemble de la ligne de la révolution démocratique populaire nationale, orientée vers le socialisme au Vietnam.

La mission fondamentale de la révolution vietnamienne est d'anéantir les impérialistes agresseurs, de rendre le Vietnam totalement indépendant et unifié, d'abolir les formes d'exploitation féodale, de donner la terre à ceux qui la cultivent et de progresser vers le socialisme.

La tâche de lutte contre l'impérialisme et celle contre la féodalité sont étroitement liées. Cependant, le point central de la révolution dans la phase actuelle est la libération nationale. L'ennemi concret et immédiat de la révolution est l'impérialisme agresseur. La pointe de la révolution est principalement dirigée contre les envahisseurs impérialistes.

La tâche antiféodale doit impérativement être menée simultanément avec la tâche anti-impérialiste, mais de manière planifiée et par étapes, afin de renforcer et de développer les forces révolutionnaires du peuple, tout en maintenant fermement le bloc de la grande union de tout le peuple pour la résistance, dans le but d'anéantir rapidement les impérialistes agresseurs et d'achever la libération nationale.

Les forces de la révolution comprennent les classes ouvrière et paysanne, la petite bourgeoisie et la bourgeoisie nationale. La force dirigeante est la classe ouvrière.

La révolution visant à renverser l'impérialisme et la féodalité, menée par le peuple, dans laquelle les ouvriers et les paysans constituent la force motrice principale sous la direction de la classe ouvrière, est appelée révolution démocratique populaire nationale.

Douze politiques

Se fondant sur la situation mondiale et nationale, ainsi que sur les tâches et la nature de la révolution du pays, le rapport "À propos de la révolution vietnamienne" a tracé les 12 politiques du Parti pour la révolution démocratique populaire nationale.

• Intensifier la résistance jusqu’à la victoire totale, anéantir les impérialistes agresseurs et leur bande de laquais, afin de rendre le Vietnam totalement indépendant et unifié ;

• Appliquer par étapes la politique agraire, en vue de réaliser le slogan "la terre à ceux qui la cultivent", et abolir les formes d'exploitation féodales et semi-féodales ;

• Édifier, consolider et développer la démocratie populaire sur les plans politique, économique et culturel, afin de préparer le passage à l'étape de la révolution socialiste ;

• Consolider le Front national uni contre l'impérialisme agresseur ;

• Construire et développer l'Armée populaire ;

• Les politiques concernant les ethnies ;

• Les politiques à l'égard des religions ;

• Les politiques à l'égard des zones occupées par l'ennemi ;

• Les politiques à l'égard des résidents étrangers ;

• Les relations extérieures ;

• Soutenir la révolution du Cambodge et du Laos ;

• Contribuer activement à la lutte pour la paix, la démocratie et l'indépendance nationale des peuples du monde.

Le rapport "À propos de la révolution vietnamienne" a complété, parachevé et développé la théorie du Parti sur la révolution démocratique nationale dirigée par la classe ouvrière, menée dans les conditions d'un pays colonial et semi-féodal, dans la nouvelle ère de transition du capitalisme vers le socialisme, au sein d'une nation possédant une tradition de résilience et d'indomptabilité millénaire contre l'invasion. Il constitue le fil conducteur des orientations et des politiques concrètes du Parti dans la révolution démocratique nationale, ainsi que la direction vers laquelle l'ensemble du Parti, du peuple et de l'armée doivent tendre pour mener l'œuvre de la résistance jusqu'à la victoire totale.

Le Congrès a également discuté et adopté à l'unanimité les nouveaux Statuts du Parti des travailleurs du Vietnam - Parti de la classe ouvrière et du peuple travailleur du Vietnam. Le Parti prend le marxisme-léninisme comme fondement idéologique et s'édifie selon les principes d'un Parti prolétarien de type nouveau, en prenant le centralisme démocratique comme principe d'organisation et de fonctionnement fondamental ; la critique et l'autocritique comme loi de développement; et le service du peuple comme objectif d'activité.

Un nouveau Comité central a été élu, composé de 19 membres titulaires et 10 suppléants. Le Comité central a élu le Bureau politique composé de 7 membres titulaires et un suppléant. Hô Chi Minh a été élu président du Parti. Truong Chinh, secrétaire général.

Ce IIe Congrès national marque un jalon important dans le processus de direction et de maturité du Parti. La ligne tracée par le Congrès a répondu aux exigences immédiates de la résistance ainsi qu'aux exigences à long terme de la révolution, et constitue véritablement une contribution précieuse au trésor de la théorie révolutionnaire du Vietnam.

Texte : Linh Thao/CVN

Photos et Infographies : Truong Trân-VNA/CVN