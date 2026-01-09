Tây Ninh renforce son positionnement sur la carte de l’investissement

Pour la deuxième année consécutive, la province de Tây Ninh figure parmi les territoires les plus attractifs pour les grandes entreprises au Vietnam. Cette reconnaissance reflète une dynamique économique soutenue, la qualité de la gouvernance locale et la confiance croissante du monde des affaires.

Avec une croissance du GRDP de 9,52% en 2025, Tây Ninh s’impose parmi les économies provinciales les plus performantes du pays. Classée dans le Top 10 des localités attirant les grandes entreprises, la province confirme une trajectoire de développement fondée sur l’efficacité administrative, la transparence et l’attractivité de l’investissement.

Selon le classement VNR500 - Top 500 des plus grandes entreprises du Vietnam en 2025, Tây Ninh a de nouveau été distinguée parmi les dix territoires les plus attractifs pour les grandes entreprises. Cette reconnaissance a été annoncée lors d’une cérémonie officielle organisée à Hanoï par le journal VietNamNet, en partenariat avec Vietnam Report.

Présent à l’événement, le vice-président du Comité populaire provincial, Huỳnh Văn Sơn, s’est félicité de cette distinction, qu’il considère comme un signal positif pour l’économie locale et une source d’encouragement majeure pour les autorités provinciales dans leurs efforts continus d’amélioration du climat des affaires.

Une dynamique économique solide

En 2025, l’économie de Tây Ninh a maintenu une croissance remarquable, avec un taux de GRDP atteignant 9,52%, plaçant la province au 8ᵉ rang sur 34 provinces et villes du pays. La taille de son économie se classe désormais au 9ᵉ rang national, et Tây Ninh figure dans le Top 10 des territoires contribuant le plus fortement à la croissance économique nationale.

Les secteurs de l’industrie, du commerce, des services et de l’investissement continuent de jouer un rôle moteur. Cette performance traduit une orientation de développement cohérente, fondée sur le principe de placer les entreprises au centre des politiques publiques. Selon M. Văn Sơn, la réforme administrative, la transparence de l’environnement d’investissement et l’amélioration continue de la gouvernance constituent les piliers structurants de cette stratégie.

Cette approche a permis à la province de renforcer sa compétitivité dans un contexte de concurrence accrue entre les territoires pour attirer les capitaux, les ressources et les projets structurants.

Cap sur l’investissement

Les résultats en matière d’attraction des investissements confirment cette dynamique positive. En 2025, le montant total des investissements directs étrangers (IDE) nouvellement accordés ou ajustés a atteint 1,7 milliard de dollars américains, un niveau record pour la province. Parallèlement, les investissements domestiques ont progressé pour atteindre 76.200 milliards de dôngs.

La vitalité du tissu entrepreneurial local se reflète également dans la création de plus de 5.200 nouvelles entreprises au cours de l’année, représentant un capital enregistré de plus de 40.600 milliards de dôngs. Ces chiffres témoignent de la confiance croissante de la communauté d’affaires dans l’environnement économique et institutionnel de Tây Ninh.

À ce jour, la province recense plus de 33.500 entreprises enregistrées, avec un capital total dépassant 933.000 milliards de dôngs. Elle compte également 3.127 projets d’investissement domestiques, pour un capital de plus de 719.500 milliards de dôngs, ainsi que 1.979 projets d’IDE représentant un capital cumulé de 24,67 milliards de dollars américains. Fait notable, seize entreprises implantées à Tây Ninh figurent parmi les plus grandes du pays en 2025, illustrant la consolidation progressive du secteur entrepreneurial local.

Selon M. Văn Sơn, ces résultats revêtent une signification particulière dans le contexte national actuel, marqué par la réorganisation administrative, le perfectionnement institutionnel et la constitution de vastes régions économiques intégrées. Ces évolutions imposent des exigences accrues en matière de gouvernance locale, de coordination régionale et de compétitivité territoriale.

Fort de ses acquis, Tây Ninh s’attache désormais à élargir son espace de développement, à valoriser plus efficacement ses avantages comparatifs et à affirmer son rôle de pôle d’investissement majeur dans le Sud du Vietnam. À l’horizon 2026, la province entend exploiter pleinement sa position géoéconomique stratégique sur le corridor économique Est-Ouest, tout en développant un écosystème d’énergies renouvelables, en approfondissant les réformes administratives et en renforçant la transparence au service des entreprises.

À travers ces orientations, Tây Ninh ambitionne de bâtir un environnement d’investissement stable, compétitif et durable, consolidant ainsi sa place sur la carte nationale de l’attractivité économique.

Thao Nguyên/CVN