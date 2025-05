Le Vietnam fait du charme pour attirer les touristes européens

Il s’agit d’une occasion pour l’industrie du tourisme vietnamien de présenter les politiques, les destinations et les produits touristiques destinés au marché européen. Le programme sera également l’occasion pour les entreprises touristiques d’établir des relations commerciales, et d’attirer les touristes européens au Vietnam et vice versa.

Le programme de présentation du tourisme vietnamien dans trois pays que sont la France, l’Italie et la Suisse donnera le coup d’envoi. Selon le plan, le programme de présentation du tourisme vietnamien et le programme de rencontres interentreprises (B2B) seront organisés à Milan en Italie le 6 mai, à Genève en Suisse le 8 mai et à Paris en France le 12 mai.

En outre, un spectacle de nha nhac (musique de cour) de Huê aura lieu sur l’esplanade du Trocadéro à Paris en France dans la soirée du 11 mai.

L’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, des artisans, des artistes, des entreprises hôtelières, des voyagistes et des compagnies aériennes participeront à cet événement. Le Comité populaire de la ville de Hue coopérera également avec ceux-ci afin de promouvoir le potentiel et des atouts de sa ville et l’Année nationale du tourisme - Huê 2025 à un large public d’amis et de touristes étrangers.

L’événement présentera le caractère unique et raffiné de la culture de Hue, promouvra des marques "Huê - Capitale de la gastronomie", "Huê - Capitale de l’ao dài (tunique traditionnelle vietnamienne", "Huê - Ville des festivals" du Vietnam. Simultanément, il présentera et promouvra l’image, la culture, les habitants et les destinations touristiques attrayantes, sûres, amicales et accueillantes de Huê.

L’Europe est un marché clé pour le tourisme vietnamien, les touristes européens optent souvent pour des vacances de longue durée et dépensent beaucoup. En 2024, le Vietnam a accueilli plus de 1,8 million de touristes européens, dont le plus grand nombre provenait du Royaume-Uni, de France, d’Allemagne, d’Espagne et d’Italie. Au cours des trois premiers mois de 2025, les arrivées en provenance du marché européen au Vietnam ont continué d’augmenter à un rythme de près de 20% par rapport à la même période de l’année dernière, atteignant plus de 791.000 visiteurs.

En ce qui concerne les marchés français, suisse et italien, en 2024, le Vietnam a accueilli 279.000 touristes français, 89.000 touristes italiens et 33.000 touristes suisses. Au premier trimestre 2025, environ 102.000 touristes français, 31.000 touristes italiens et 12.000 touristes suisses sont venus au Vietnam.

