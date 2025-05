Hausse significative de l’intérêt international pour le tourisme au Vietnam

Le pays se classe 7e parmi les destinations les plus recherchées au monde, et est le seul représentant d’Asie du Sud-Est dans le top 10, devant les Philippines (18e), Singapour (25e), la Thaïlande (36e), l’Indonésie (37e) et la Malaisie (39e).

Photo : VNA/CVN

Cette tendance positive s’explique par une politique de visas favorable, une offre touristique variée et de qualité, et le développement des liaisons aériennes internationales. Ces éléments permettent au Vietnam d’espérer atteindre l’objectif d’accueillir 22 à 23 millions de visiteurs étrangers en 2025.

Les dix destinations vietnamiennes les plus consultées sont : Hô Chi Minh-Ville, Hanoï, Da Nang, Phu Quoc, Nha Trang, Hoi An, Vung Tau, Da Lat, Phan Thiet et Hue. Vung Tau et Ninh Binh ont enregistré une hausse de recherches supérieure à 75 %.

Les marchés émetteurs majeurs incluent les États-Unis, l’Inde, l’Australie, le Japon, Singapour, la République de Corée, le Royaume-Uni, Taïwan (Chine), la Malaisie et Hong Kong (Chine).

Outre ses paysages variés, sa richesse culturelle, sa gastronomie, ses prix abordables et l’hospitalité de sa population, le Vietnam se distingue comme une destination incontournable dans la région. Le touriste suédois Magnus Myreen souligne que ces éléments séduisent les voyageurs du monde entier. Claire Brew, une touriste britannique, a quant à elle été charmée par la diversité des paysages et des identités régionales.

Enfin, les efforts constants du Vietnam en matière d’infrastructures, de connectivité aérienne, de facilitation des visas et de promotion du tourisme renforcent encore son attractivité internationale.

VNA/CVN