Le nombre de touristes explose pendant les vacances de la réunification nationale

À l'échelle nationale, le taux d'occupation moyen des hébergements touristiques a atteint environ 70%, dépassant les 80 % durant les premiers jours des cinq jours fériés. Cette hausse a été stimulée par un large éventail de festivals locaux, d'événements culturels et de programmes touristiques organisés dans tout le pays, qui ont non seulement attiré un plus grand nombre de visiteurs, mais ont également encouragé les séjours plus longs et augmenté les recettes touristiques.

Photo : VNA/CVN

Hô Chi Minh-Ville, qui a accueilli le 30 avril la grande cérémonie marquant le 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale, s'est imposée comme la destination la plus visitée, attirant environ 1,95 million de visiteurs, soit une hausse remarquable de 101,2% sur un an. Parmi eux, on comptait quelque 120 000 visiteurs internationaux (+122,2%) et environ 867 000 clients séjournant sur place, soit une hausse significative de 333,5%. Les recettes touristiques de la ville ont été estimées à 7.138 milliards de dongs (274,54 millions de dollars), soit une croissance annuelle de 120,6%. Le taux d'occupation des hébergements a atteint un niveau impressionnant de 90 à 95%.

Parmi les autres destinations notables, on peut citer les provinces de Thanh Hoa, Quang Ninh et Khanh Hoa, avec environ 1,6 million, 1,13 million et plus d'un million de visiteurs, soit des hausses respectives de 5,3%, 12% et 3,63% par rapport à l'an dernier.

La capitale Hanoï a accueilli environ 875:200 touristes, soit une hausse de 18,64 % sur un an. Parmi eux, 136:190 étaient des visiteurs internationaux, soit une hausse annuelle de 55,35%. Les recettes touristiques ont ainsi atteint 3.150 milliards de dongs, soit une croissance de 25,21%.

Cette année a également été marquée par une évolution notable des tours de "retour aux sources". Au lieu des voyages à l'étranger, beaucoup ont opté pour des circuits de visite de sites historiques et de monuments révolutionnaires, en hommage à l'histoire nationale et au 50e anniversaire de la réunification nationale.

