Plus de 7,67 millions d'arrivées internationales au Vietnam au cours des quatre premiers mois

Le Vietnam a connu un début d'année touristique dynamique, enregistrant une hausse de 23,8% des arrivées de touristes internationaux entre janvier et avril, totalisant plus de 7,67 millions de visiteurs, selon l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam (6 mai).

>> Vietnam : quand le tourisme contribue à préserver la faune sauvage

>> Le Vietnam réinvente ses services pour stimuler le tourisme halal

>> Le nombre de touristes explose pendant les vacances de la réunification nationale

>> Croisières de luxe dans la baie de Bai Tu Long

Photo : VNA/CVN

La Chine reste la principale source de touristes (1,95 million, soit 25,4 %), suivie de près par la République de Corée (1,58 million, 20,6 %). Taïwan (Chine) et les États-Unis complètent le quatuor de tête avec respectivement 440 000 et 323 000 arrivées. Le Japon, le Cambodge, l'Australie, l'Inde, la Malaisie et la Thaïlande figurent également parmi les dix premiers marchés émetteurs.

La Chine a affiché la croissance la plus significative (+56,7%), suivie par le Japon (+18,9%). Des augmentations plus modestes ont été observées pour Taïwan (+5,2%) et les États-Unis (+7,2%). Notablement, plusieurs pays d'Asie du Sud-Est ont enregistré une forte progression : les Philippines (+98,3%), le Cambodge (+79,6%) et le Laos (+44,7%), tandis que Singapour a connu une légère baisse (-0,9%).

Les marchés européens ont maintenu une croissance régulière, stimulée par la politique d'exemption de visa. Le Royaume-Uni (+20,7%), la France (+24,7%), l'Allemagne (+18,8%) et l'Italie (+32,6%) ont enregistré les hausses les plus importantes. La Russie s'est distinguée avec une augmentation spectaculaire de 110,9%, devenant le premier marché émetteur européen (plus de 166.000 arrivées).

La politique d'exemption de visa de court séjour (1er mars - 31 décembre) a également porté ses fruits, avec des augmentations notables des arrivées en provenance de Pologne (+48,8%), de Suisse (+16,6%) et de République tchèque (+1,5%).

Pour 2025, l'Autorité nationale du tourisme prévoit sept campagnes promotionnelles internationales majeures, avec l'objectif d'attirer entre 22 et 23 millions de visiteurs internationaux.

VNA/CVN