Le tourisme à la ferme, une tendance en plein essor au Vietnam

Le tourisme à la ferme, combinant hébergement et activités immersives en milieu rural, gagne en popularité au Vietnam comme ailleurs dans le monde. Cette forme de tourisme est encouragée par les autorités locales dans une démarche de développement durable et de promotion du tourisme vert.

Photo : Thanh Sang/VNA/CVN

Il y a plus de dix ans, la Docteure Ngô Kiêu Oanh a choisi la région rurale de Ba Vi pour y créer la ferme touristique Dông Quê. Développés dans le respect de la nature et en harmonie avec l’environnement, ses services touristiques - hébergement et expériences à la ferme - attirent de nombreux visiteurs.

"Jusqu’à aujourd’hui, je continue de maintenir ce modèle de ferme écologique, en y intégrant des activités proches de la nature comme la pêche aux crevettes, aux crabes et aux poissons, le repiquage du riz, la culture des légumes ou encore la dégustation de spécialités locales préparées sur place par les habitants", partage la docteure Ngô Kiêu Oanh.

Photo : CTV/CVN

Selon le Service du tourisme de Hanoï, la capitale compte actuellement 11 fermes écologiques proposant des activités de tourisme expérientiel, ainsi que quatre coopératives agricoles développant ce type d’activité.

Parmi les sites notables figurent le parc agricole Long Viêt (district de Soc Son), les fermes Dông Quê et Detrang (district de Ba Vi), la ferme éducative Van An (district de Thanh Tri) et le jardin écologique Phuc Tho Hoa Bay (district de Phuc Tho).

Pour attirer les visiteurs, ces fermes développent une variété d’activités spécifiques. Par exemple, le vignoble biologique de la commune de Vinh Ngoc (district de Dông Anh), s’étendant sur 5 ha, est une destination prisée. Les touristes peuvent participer aux différentes étapes de la culture du raisin - plantation, entretien, récolte - dans un cadre sécurisé.

Photo : CTV/CVN

À la ferme Detrang (Ba Vi), les visiteurs découvrent un monde animal diversifié, comprenant chèvres, moutons, lapins, cerfs sika et chameaux, et peuvent s’adonner à divers jeux en plein air.

Nguyên Thi Hông Anh, habitante de l’arrondissement de Ba Dinh, confie que le tourisme à la ferme séduit particulièrement les familles avec de jeunes enfants. Les activités en plein air, en contact direct avec la nature et les animaux, contribuent au développement personnel des enfants et les aident à évacuer le stress accumulé pendant l’année scolaire.

Photo : CTV/CVN

Évaluant l’efficacité de ce modèle, Trân Trung Hiêu, directeur adjoint du Service du tourisme de Hanoï, affirme que ces dernières années, de nombreuses fermes ont su tirer leur épingle du jeu, devenant des destinations prisées, notamment par les élèves et les familles.

Vers un développement durable et structuré

De nombreuses localités misent sur le tourisme à la ferme pour dynamiser l’économie rurale. Outre les provinces et villes dotées d’un fort potentiel en tourisme rural, comme Lâm Dông, Dông Nai ou les provinces du Nord-Ouest, d’autres régions s’engagent activement dans cette voie afin d’enrichir l’expérience des visiteurs.

Photo : Thanh Tùng/VNA/CVN

La province de Quang Nam, par exemple, a transformé le village maraîcher de Trà Quê en une destination phare du tourisme agricole, très prisée des touristes étrangers.

Dans la province de Quang Ninh, des fermes telles que Tuân Châu Farm et Binh Liêu Farmstay attirent un nombre croissant de visiteurs, notamment lors des festivités du Nouvel An lunaire 2025.

Bien que le tourisme à la ferme soit en pleine expansion, les experts soulignent qu’il peine encore à se structurer de manière durable. De nombreux modèles fonctionnent de façon saisonnière et manquent d’une identité propre mettant en valeur les atouts agricoles locaux.

Pour assurer un développement efficace et pérenne du tourisme à la ferme, Pham Hai Quynh, directeur de l'Institut du Développement du Tourisme Asiatique (Asia Tourism Development Institute – AIT), estime qu'il est nécessaire de mettre en place des infrastructures adaptées, incluant notamment des exploitations agricoles de taille suffisante, des vergers, de l'artisanat traditionnel, des festivals et une gastronomie locale typique.

De plus, l'implication active des communautés locales est essentielle pour garantir la viabilité de ce modèle.

Selon la docteure Ngô Kiêu Oanh, pour que le tourisme rural puisse se développer durablement, une coopération entre les autorités locales, les acteurs du tourisme et les habitants est nécessaire. Cette collaboration doit viser à préserver les paysages et les écosystèmes tout en développant des produits touristiques adaptés.

En outre, la mise en réseau des circuits touristiques et une promotion efficace sont des leviers clés pour assurer la pérennité et l'attractivité du modèle.

La Décision N°922/QD-TTg du 2 août 2022 du Premier ministre, qui approuve le Programme de développement du tourisme rural dans le cadre de la construction de la Nouvelle Ruralité pour la période 2021-2025, met en avant le tourisme rural comme un axe stratégique du Programme cible national pour la Nouvelle Ruralité.

Dans la capitale, Trân Trung Hiêu souligne que le tourisme agricole, y compris le tourisme à la ferme, est une priorité pour Hanoï. La ville entend exploiter son potentiel écologique, culturel et artisanal tout en encourageant les localités disposant des conditions requises à développer des activités touristiques à la ferme attractives et durables, capables de séduire un public de plus en plus large.

VNA/CVN