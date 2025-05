Le Vietnam, la fascinante destination asiatique qui fait rêver

Le Vietnam figure parmi les exemples de l’essor touristique en Asie grâce à ses destinations exceptionnelles, son climat chaud et ses prix abordables, a récemment présenté le journal britannique Daily Express .

>> Escapades incontournables dans le Sud du Vietnam

>> Phong Nha-Ke Bàng élu meilleure destination de voyage d’aventure au Vietnam

>> Le Vietnam figure parmi les cinq premières destinations des touristes russes

>> Vietnam : destination de la tolérance et de l'esprit de réconciliation

Photo : VNA/CVN

"Ce magnifique pays a accueilli 17,6 millions de touristes internationaux en 2024 et a battu son record touristique avec plus de six millions de visiteurs au premier trimestre de cette année", a fait savoir le Daily Express.

Selon le journal, le Vietnam peut attribuer ce succès à plusieurs facteurs, notamment au fait qu’il bénéficie d’un climat chaud toute l’année, la température moyenne pouvant atteindre 33°C en avril.

Il a également partagé que grâce aux prix bas et au climat chaud, un voyage au Vietnam est une excellente option pour les Britanniques en quête de soleil et désireux de s’évader, les voyageurs constatant que le Vietnam a beaucoup à offrir lorsqu’ils visitent le pays.

"Le Vietnam regorge de paysages naturels époustouflants à explorer, et pas seulement de plages de sable blanc. Il s’étend des montagnes et rizières en terrasses aux cascades et baies. Le pays regorge de merveilles à couper le souffle".

L’une des destinations les plus attrayantes, selon le journal britannique, est la baie de Ha Long située dans la province septentrionale de Quang Ninh, qui abrite des milliers d’îles et d’îlots aux formes et tailles variées.

"En plus d’être une destination touristique prisée, où des croisières sillonnent ses eaux vert émeraude, la baie est également un site du patrimoine mondial de l’UNESCO, décrite comme un +paysage d’une beauté exceptionnelle+", a-t-il déclaré.

Dans la baie de Ha Long, les visiteurs peuvent naviguer, explorer l’un des nombreux villages flottants, faire du kayak, explorer une grotte ou même faire un peu d’escalade. Cette destination offre à elle seule une multitude d’options parmi les nombreuses que compte le Vietnam.

Pour prendre du recul et se ressourcer, le Vietnam est l’endroit idéal, offrant un un vaste choix de stations thermales et centres de bien-être.

Photo : VNA/CVN

Le Daily Express a également mentionné la ville de Dà Lat, dans la province de Lâm Dông, sur les Hauts plateaux du Centre.

Surnommée la "ville du printemps éternel", Dà Lat est réputée pour son climat doux, ses paysages incroyables et son atmosphère romantique. La ville attire aussi bien les voyageurs en quête de détente que ceux qui souhaitent vivre une aventure en plein air inoubliable.

Le journal souligne également que le relief spectaculaire de la région en fait un lieu idéal pour la randonnée, le VTT et le canyoning. Pour explorer le paysage, il suggère aux visiteurs de suivre des guides locaux dans le parc national de Bidoup - Nui Bà ou d’emprunter les sentiers menant au mont Lang Biang.

La meilleure façon de profiter de la chaleur vietnamienne est de profiter des plages, dont le pays regorge.

"Avec plus de 3.000 kilomètres de côtes, le Vietnam regorge de plages uniques. Des plages familiales aux plages insulaires, il y en a pour tous les goûts dans ce pays fascinant", a conclu le journal.

VNA/CVN