Mega Booming 2025 se met au diapason du tourisme à Huê

Mega Booming - Huê 2025 devrait avoir lieu le 6 juillet sur la place Ngo Môn - Cité impériale de Huê, avec la participation de 17 artistes et DJ. Selon le comité d’organisation, les billets ont été vendus en moins de 48 heures après leur mise en vente.

Les représentants des agences de voyages ont indiqué que l’organisation d’un grand festival de musique dans un espace culturel spécifique comme la Cité impériale pourrait créer une expérience inédite, tout en encourageant la connexion entre les participants et les valeurs culturelles de Huê. Plusieurs forfaits touristiques combinant la visite de sites historiques et la participation à l’événement sont élaborés, ce qui démontre la possibilité de multiplier le modèle de "produit double".

Le tourisme musical émerge comme une tendance de développement forte dans le monde. Les événements musicaux n’attirent pas seulement le public, mais entraînent également une augmentation de la demande en matière d’hébergement, de restauration, de transport et de consommation locale. Ce modèle a prouvé son efficacité à travers de nombreux événements internationaux comme la tournée "The Eras Tour " de Taylor Swift. Selon les dernières données, chaque étape de cette tournée a eu un impact économique de plusieurs centaines de millions de dollars pour les villes hôtes.

Dans le contexte vietnamien, les spectacles de Hà Anh Tuân à Dà Lat, Ninh Binh et Hôi An ont véritablement créé une vague de "tourisme musical" notable, avec une augmentation soudaine du nombre de touristes affluant vers ces destinations pendant la période des concerts.

Au Vietnam, le phénomène des spectateurs se déplaçant au gré des programmes musicaux tels que "Anh trai vượt ngàn chông gai" (Call Me by Fire), ou "Anh trai say hi" (Say Hi Never Say Goodbye), montre l’attrait réel de ce modèle. Selon les représentants des entreprises de tourisme, la vague de déplacements de touristes suivant le calendrier des concerts ouvre une voie d’exploitation du marché potentiel pour l’industrie touristique locale.

Huê est considérée comme une localité ayant le potentiel de déployer ce modèle grâce à ses atouts en matière de paysages, de patrimoine et d’infrastructures touristiques existantes. Le grand festival de musique Mega Booming – Huê 2025 est un cas typique pour tester le modèle de "tourisme musical". Ce grand festival rassemble un ensemble d’artistes de renom comprenant 17 noms : Isaac, Quôc Thiên, Anh Tu, Kay Trân, Quân A.P, Quang Hung MasterD, WEAN, HURRYKNG, Gemini Hung Huynh, Pham Anh Khoa, LyLy, Bach Trà, Xuân Dinh, MANBO, Akari Nakatani, DJ Huy Ngô et Shumo AG. Le programme inclut la participation de deux artistes originaires de Huê, à savoir Quang Hung MasterD et Xuân Dinh K.Y.

Selon les données de l’organisateur, environ 10.000 billets ont déjà été distribués via les canaux officiels au 7 mai. L’événement devrait attirer environ 15.000 spectateurs en direct et constitue également une occasion de tester le modèle d’intégration entre un événement musical et les produits touristiques à Huê, ce qui contribuera à l’objectif de plus de 11.000 milliards de dôngs de recettes des services touristiques pour la ville en 2025.

Les experts estiment que, s’ils sont organisés et gérés de manière méthodique, des événements comme Mega Booming peuvent devenir un outil efficace dans la stratégie de renouvellement de l’image touristique de l’ancienne capitale - non seulement comme une destination culturelle, mais aussi comme un espace artistique vivant, riche en attrait pour les jeunes et les touristes étrangers.

