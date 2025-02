Innovation dans l'exploitation des ressources touristiques

L'industrie du tourisme est confrontée à de nombreux défis tels que l'épuisement des ressources, la pollution de l'environnement et le changement climatique. Pour un développement durable, il est essentiel de renouveler la manière d'exploiter les ressources touristiques et de transformer ces défis en opportunités.

Photo : ND-VNA/CVN

L'Union des sciences pour le développement durable du tourisme (STDe) a mené de nombreuses recherches et mis en œuvre plusieurs projets touristiques innovants afin de s'adapter aux conditions naturelles et sociales. Parmi eux, le projet "Transformer les pluies et les inondations du Centre du Vietnam en produits touristiques" propose des expériences uniques malgré des conditions climatiques difficiles. Initialement controversé, ce projet est désormais mis en œuvre à Huê et Hôi An.

Le projet "Hôtel des ténèbres" exploite la valeur de l'obscurité pour créer des expériences touristiques uniques tout en économisant de l'énergie. Il a remporté un prix au concours "Idées pour une économie verte 2011" et a été transféré à trois entreprises.

D'autres initiatives, comme "Vent de Bac Liêu", qui valorise les parcs éoliens, ou "Paille de Duong Lâm", qui encourage la réutilisation de la paille pour construire des maisons, fabriquer des souvenirs et des vêtements, contribuent à réduire la pollution et offrent des expériences intéressantes aux visiteurs.

Réduire les impacts environnementaux

Selon la Docteure Nguyên Thu Hanh, présidente du STDe, ces projets permettent de renouveler les méthodes d'exploitation des ressources, d'augmenter la valeur du tourisme et de réduire les impacts environnementaux. Cependant, le défi principal reste d'encourager les entreprises à adopter ces innovations, alors qu'elles sont habituées à exploiter les ressources naturelles brutes.

Photo : VNA/CVN

La Professeure associée et Docteure Bùi Thanh Thuy, cheffe du Département du tourisme de l'Université de la culture de Hanoï, estime que ce changement de paradigme est essentiel, surtout face aux effets croissants du changement climatique et de la pollution. Elle souligne la nécessité de politiques facilitant la transformation des idées créatives en produits concrets pour exploiter pleinement le potentiel de l'industrie créative.

Du point de vue des entreprises, Nguyên Tiên Dat, vice-président de l'Association du tourisme de Hanoï, met en avant l'importance de l'échelle des investissements et de la faisabilité des produits touristiques. Bien que certaines idées soient novatrices, leur coût élevé ou leur dépendance à de nombreux acteurs peuvent freiner leur mise en œuvre. De plus, la durée de vie des produits innovants étant généralement courte, il est crucial de les renouveler constamment.

La synergie entre la créativité, les investissements et le soutien des autorités et des populations locales est essentielle pour développer des produits touristiques innovants et renforcer l'image du tourisme vietnamien.

VNA/CVN