Hô Chi Minh-Ville élue parmi les 25 destinations les plus tendance au monde

La plus grande plateforme de conseils de voyage au monde, TripAdvisor, a annoncé ses Travelers’ Choice Awards Best of the Best Destinations 2025, plaçant Hô Chi Minh-Ville parmi les 25 destinations les plus tendance au monde.

Le titre Travelers’ Choice Awards Best of the Best récompense le plus haut niveau d’excellence en matière de voyages. Il est généralement décerné à ceux qui reçoivent un volume élevé d’avis et d’opinions au-delà de ce qui est attendu de la part de la communauté Tripadvisor sur une période de 12 mois. Sur nos huit millions d’annonces, moins de 1 % sont en mesure d’atteindre ce jalon.

En conséquence, Hô Chi Minh-Ville s’est classée 18e dans la liste. TripAdvisor a partagé que mégapole du Sud donne le rythme culturel et économique du pays.

"L’ancienne Saigon possède une charmante architecture coloniale française et de larges boulevards, généralement bondés et encombrés par la circulation. Les taxis sont une option pour découvrir cette ville tentaculaire. Le musée des vestiges de la guerre montre la guerre du Vietnam à travers les yeux des Vietnamiens", a-t-il noté.

La plateforme de conseils de voyage a également suggéré aux visiteurs de ne pas manquer l’impressionnante pagode de l’Empereur de jade, le frénétique marché de Bên Thành ou une visite du delta du Mékong.

Pour compléter la liste, on trouve Osaka et Kyoto au Japon, Kuala Lumpur en Malaisie, Lima au Pérou, Auckland en Nouvelle-Zélande, Séoul et l’île de Jeju en République de Corée, Johannesburg en Afrique du Sud, Sharm El Sheikh et Gizeh en Égypte, Bogota en Colombie, Hong Kong (Chine), Phnom Penh au Cambodge, Doha au Qatar, Banff au Canada, Santiago du Chili et Singapour.

