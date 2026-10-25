Top 14 : Toulouse se détache, première victoire pour Vannes

Toulouse s'est imposé contre Perpignan (38-33), confirmant - malgré une frayeur qui lui a fait perdre le bonus offensif - son statut de leader du Top 14, lors de la 7 e journée marquée samedi par le premier succès de la saison pour Vannes, vainqueur d'une courte tête de Clermont (27-26).

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Photo : AFP/VNA/CVN

Dans des matches disputés pour la plupart sous la pluie, les écarts entre les équipes ont été resserrés.

Toulouse se fait peur, Pau dépassé

Avec une équipe rendue hybride par l'impressionnant nombre de blessés et la gestion mise en place par le staff, les Toulousains ont tremblé comme rarement samedi, mais ont remporté une septième victoire d'affilée, à domicile contre Perpignan (38-33).

Souvent brouillons, les Rouge et Noir ont pris le large avant et après la mi-temps, avant de s'effondrer alors qu'ils menaient 38-7 à l'heure de jeu, lorsqu'Antoine Dupont et Romain Ntamack sont entrés en jeu.

L'Usap s'est alors révoltée, remontant inexorablement au score pour d'abord priver le leader de son bonus défensif. Les Perpignanais (10e, 14 points) sont même passés proches d'un exploit, mais pourront se consoler avec un bonus défensif mérité.

Toulouse voit même son écart avec son dauphin grimper: Pau a nettement perdu à Toulon (41-20) et a pris zéro point au classement. Les Béarnais conservent leur deuxième place (22 points), mais avec six points de retard sur Toulouse, qu'ils reçoivent dimanche prochain.

Bordeaux-Bègles (3e) ou La Rochelle (4e) si bonus, peuvent ravir la place de dauphin en cas de victoire dimanche classement (21h00).

De son côté, Toulon a enfin livré un match référence, digne de ses ambitions et de ses recrues, ce qui lui permet de se replacer (8e, 17 points).

Montpellier suit, pas Bayonne

Dans le haut du classement, la bonne affaire est pour Montpellier (7e, 18 points). Le finaliste de la dernière édition a battu le Racing 92 (20-17), qui a dû une fois encore délocaliser une réception en allant cette fois au Mans.

Les Montpeliérains ont fait le siège des 22 mètres du Racing pendant les 60 premières minutes, mais se sont montrés peu efficaces, même quand les Franciliens ont été à 14 pendant vingt minutes.

Ils ne menaient que 20-10 à l'heure de jeu et les vingt dernières minutes ont vu la domination s'inverser. Mais ce fut au tour du Racing de se montrer maladroit et l'équipe n'a pas pu marquer davantage qu'un essai (20-17).

Photo : AFP/VNA/CVN

Equipe en forme du début de saison, Bayonne s'est piégé tout seul contre Lyon, perdant 31-27. A domicile, les Bayonnais ont d'abord pris le large face à des Lyonnais qui restaient sur quatre défaites, annulant leur bon début de saison. Ils menaient 21-12 à la pause.

Mais comme lors de la réception de Clermont plus tôt dans la saison, les Bayonnais se sont relâchés, et Lyon est passé devant (26-24, 54e), porté notamment par son deuxième ligne Mickaël Guillard.

Les ciel et blanc ont ensuite cru que Joris Segond allait leur donner l'avantage à cinq minutes de la fin sur ue pénalité (27-26), mais l'ouvreur a dans la foulée complètement manqué un renvoi, permettant à Masi de donner la victoire aux siens.

Bayonne passe derrière son adversaire du jour (5e et 6e avec 18 points).

Castres et Vannes se révoltent

Grâce à un essai transformé à la dernière minute, Vannes a arraché, à 14 en raison d'une blessure, son premier succès de la saison sur le fil (27-26) face à Clermont qui recule encore au classement (12e, 12 points).

Photo : AFP/VNA/CVN

Les Bretons étaient menés de 17 points peu après la pause (23-6), après un premier acte maladroit. Les hommes de Jean-Noël Spitzer ont renversé la table avec trois essais dont le dernier juste avant la sirène du capitaine Francisco Gorrissen.

Ils lancent enfin leur saison même si l'écart avec les autres est encore grand. Castres, 13e avant le coup d'envoi, s'est aussi imposé, contre le Stade français pourtant venu avec ses forces vives (16-8) dans un match qui ne restera pas dans les mémoires.

Vannes compte six points et le Racing, nouvel avant-dernier, 11.

AFP/VNA/CVN