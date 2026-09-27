Top 14 : Paris fait tomber le leader Lyon, Pau et Bayonne à l'affut

Le Stade français a battu samedi 26 septembre Lyon, seule équipe qui comptait trois victoires avant le début de la quatrième journée de Top 14, ce qui a permis un rapprochement de Pau et de Bayonne, qui a battu le Racing 92 à Créteil.

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La journée se poursuit dimanche (21h05) avec la réédition de la finale de la saison passée, entre Toulouse au complet et un Montpellier remanié, qui peuvent tous deux prendre la place de leader.

Lyon s'arrête à trois

Le leader voit sa série de victoires s'arrêter à trois avec une nette défaite au Stade français (31-10). Les Lyonnais ont commencé conformément à leur statut de leader, construisant patiemment son succès en menant 10-0 à la demi-heure de jeu.

Mais ils n'ont pas tenu la distance, notamment en deuxième période avec l'entrée du banc parisien. Réduits à 13 plusieurs minutes au cours de la seconde période, ils ont encaissé quatre essais dans le deuxième acte et laissé un premier bonus offensif de la saison au Stade français.

Pau et Bayonne sur le podium

Deux autres équipes à trois victoires suivent désormais Lyon au classement. Pau a largement battu La Rochelle à domicile dans la soirée (39-17), avec un nouvel essai du serial marqueur Marta. La différence a été faite en première période (27-3), mais la seconde a été moins aboutie ce qui n'a pas empêché de conserver le bonus offensif.

Avec aussi 14 points, Pau reste derrière Lyon, qui en compte autant mais chez qui il a perdu il y a une semaine.

Troisième provisoire, Bayonne a fait rechuter le Racing 92, qui a perdu son deuxième match délocalisé à Créteil (20-17).

S'ils ont mal commencé (0-10, 8e), les Racingmen ont ensuite mis la main sur le ballon et les nombreuses pénalités bayonnaises ont permis à Maxime Machenaud de mettre les siens devant, face à son ancien club (17-10, 43e).

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Ensuite, les Racingmen ont déjoué, incapables de se sortir de leur camp à cause de fautes à répétition. Le déblayage du pilier Hassane Kolingar a 5 minutes de la fin, amenant le second carton jaune du match du Racing, a été celle de trop, puisque Martin a marqué l'essai de la victoire bayonnais quelques actions plus tard sur un ballon porté.

Perpignan fait tomber l'UBB, Clermont facile

Perpignan s'est imposé avec panache à domicile (38-25) face à l'UBB, qui n'a pas ramené le moindre point de ses deux premiers déplacements après une défaite 48-12 à Toulouse.

Les Bordelais ont couru après le score tout le match, après 20 premières minutes de haute volée de l'USAP (21-6), mais ont aussi manqué de réussite avec trois essais refusés à la vidéo. Encore en course pour la gagne à trois minutes de la fin (31-25), l'UBB a cédé face à Tristan Tedder (16 points), qui a enchaîné un 50-22 déterminant puis un essai sur la touche qui a suivi.

De leur côté, les Clermontois ont parfaitement accompli leur mission contre Castres. Profitant notamment des pertes de balles castraises et d'un début de match raté (12-0, 13e), les hommes de Christophe Urios ont maîtrisé le match disputé sous un faux rythme. Le bonus offensif obtenu juste avant les vestiaires (17-0) a tenu après la pause (20-6).

Vannes proche, mais déjà loin

Vannes est désormais la seule équipe du Top 14 sans victoire et même sans point. Et pourtant, comme face à Toulouse la semaine passée, les Bretons ont longtemps eu fière allure au stade Mayol, menant même 10-0 après la demi-heure de jeu et encore 10-7 à la pause.

Mais les Toulonnais, qui avaient aussi perdu leurs trois premiers matches, ont passé la vitesse supérieure au retour des vestiaires, peut-être échaudés par les sifflets de leurs supporters, avec notamment le premier essai sous ses nouvelles couleurs du centre Gaël Fickou, pour gagner 28-10.

Avec les résultats des autres équipes, Vannes, dernier, est déjà à cinq points de la place de barragiste du Racing 92 et huit de Toulon, 12e.

AFP/VNA/CVN