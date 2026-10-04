Top 14 : Toulouse toujours leader, devant Pau et Bayonne, premier point de Vannes

Les Toulousains toujours leaders après leur victoire au forceps à Castres (8-7), devant une Section paloise qui s'est fait peur chez le promu vannetais (43-40) : la 5 e journée du Top 14 a fait un grand écart samedi, avec 15 points marqués dans le Tarn et 83 en Bretagne.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Montpellier clora ce week-end en accueillant Toulon dimanche soir sur la pelouse des voisins "footeux" à La Mosson.

Les gamins toulousains à l'arrachée

Avec plusieurs bizuths, dont l'intenable flanker Marc-Elie Kouassi ou le centre Lukas Amati, 19 ans tous les deux, et une première ligne de 22 ans au coup d'envoi, les quadruples champions de France en titre ont résisté sur la pelouse de Pierre-Fabre, gardant leur petit point d'avance pendant 36 minutes face à la furia castraise.

Mais le CO pourra regretter de n'avoir pas profité des deux cartons jaunes toulousains (22 et 50e) et d'avoir rallié la mi-temps sans marquer le moindre point au tableau d'affichage malgré une large domination territoriale et l'appui du vent. Seule consolation pour les Tarnais, mais bien maigre, le bonus défensif.

Pau se fait peur

Troisième au classement au coup d'envoi à la Rabine, la Section paloise s'est aussi imposée à l'extérieur, chez le promu vannetais (43-40), qui enchaîne lui une cinquième défaite d'affilée.

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Mais les Béarnais se sont fait peur jusqu'au bout en encaissant un cinglant 26-3 en seconde période.

Les Bretons, qui ne sont plus fanny au classement grâce à ce bonus défensif, ont même eu une balle de match avec une dernière touche à la 80e minute, à 30 mètres de la ligne adverse, volée par l'alignement palois. Pas de hold-up donc, après avoir été menés 40-14 à la mi-temps, avec six essais palois en 39 minutes dont une réalisation de 100 m signée Desperes (34e) après une relance de son en-but de Théo Attissogbe.

Avec 18 points, les hommes de Sébastien Piqueronies sont une longueur derrière les Toulousains et devancent désormais les Bayonnais (3e, 17 pts) et les Bordelais (4e, 15 pts) qui se sont promenés en début d'après-midi contre le LOU (51-28).

L'UBB a deux visages

Après 64 points contre le Racing 92 puis 40 contre le Stade français, l'UBB, toujours privée de Jalibert, a cette fois atteint le cap de la cinquantaine, avec notamment un doublé de Cameron Woki et son cinquième essai cette saison pour Tom Willis.

Mais les doubles champions d'Europe en titre ont encore des trous d'air, avec une seconde période perdue 21-12 et trois essais à un.

Seuls leaders invaincus après la troisième journée, comme la saison passée, les Lyonnais ont subi un deuxième revers d'affilée, après le 31-10 au Stade français. Comme la saison passée également. Ils sont désormais 5e, avec 14 points, devant des Rochelais (6e, 13 pts) qui se sont débarrassés des Clermontois (7e, 10 pts) 38-13, avec quatre essais en seconde période.

Menés 13-12 à la mi-temps, les Maritimes ont profité du carton jaune de Loaloa (57e) pour entrer deux fois dans l'en-but jaunard.

Le Racing exorcise Créteil

Du côté des deux clubs franciliens, la journée a été contrastée, avec la victoire 55-25 du Racing 92 (9e, 10 pts) contre Perpignan (11e, 9 pts), à Créteil, après déjà deux défaites cette saison pour les ciel et blanc sur cette pelouse, et la défaite du Stade français (8e, 10 pts) à Bayonne, 35-32.

Maudits à Créteil depuis le début de la saison, avec une correction face au LOU (31-48) puis contre Bayonne à la dernière seconde (17-20), les joueurs de Patrice Collazo ont marqué huit essais, avec notamment un doublé de leur demi-de-mêlée Antoine Gibert, dans le sillage d'une ligne de trois-quarts 100% fidjienne.

Les soldats roses parisiens voulaient eux se venger de leur défaite à la dernière seconde à Bayonne la saison passée (35-34). Mais ils ont une nouvelle fois échoué, après avoir pourtant marqué cinq essais contre quatre à l'Aviron. Seul point positif : le bonus défensif décroché à la 80e minute grâce à un essai de pénalité.

AFP/VNA/CVN











