Top 14 : Bordeaux-Bègles décimé mais solide à La Rochelle

Bordeaux-Bègles, qui a encore perdu plusieurs joueurs sur blessures, a fait preuve de caractère et de solidité pour s'imposer à La Rochelle (25-19) et s'emparer de la place de dauphin du Top 14 à l'issue de la 7 e journée.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Raillée après ses deux sorties manquées à l'extérieur en début de saison à Toulouse et Perpignan, l'UBB a rectifié le tir depuis en allant s'imposer à Clermont puis à Marcel-Deflandre, avec au milieu un nul à Gloucester en Champions Cup.

Pour les hommes de Ronan O'Gara, qu'on pensait bien repartis après leur succès à Lyon puis face aux Lions endeuillés le week-end dernier, c'est un deuxième coup d'arrêt après celui subi face au Racing 92 en septembre.

Même si les tuiles s'abattent sur son effectif depuis plusieurs jours avec encore trois joueurs (Lasha Pkhakadze, Romain Buros et Sipili Falatea) forfaits lors de l'échauffement, puis deux autres (Adam Zapedowski et Marko Gazzotti) qui ont quitté leurs coéquipiers blessés en première période, l'UBB a du répondant.

En témoigne son premier acte de haute tenue avec de la fluidité et de la vitesse dans ses transmissions, de l'occupation, de l'agressivité et de l'organisation en défense.

Et si Hugo Reus s'est vu refuser un essai sur ses anciennes terres, si Connor Sa a commis un en-avant en très bonne position, les Girondins ont matérialisé leur grosse domination avec quatre pénalités de Reus et un essai de Carlü Sadie en force sous les poteaux (24e).

Photo : AFP/VNA/CVN

En face, le club à la caravelle a eu peu d'avancée, a rendu beaucoup de ballon mais a eu le mérite de marquer sur son seul véritable temps fort conclu par l'entrant Theo McFarland (35).

De quoi rallumer la flamme et rassurer un peu Deflandre, un temps sonné, et qui s'est réveillé après avoir vu Reus manquer la cible sur pénalité et surtout quand Semi Lagivala au soutien de Simeli Daunivucu plutôt tranchant a glissé au delà de la ligne d'en-but (14-19, 53e).

Mais la solidarité défensive unioniste, doublée d'un peu d'indiscipline maritime a donné deux tentatives à Reus que le buteur visiteur n'a pas manqué, donnant l'air nécessaire pour entrevoir le succès (14-25, 70e).

Il le fallait car les coéquipiers de Grégory Alldritt ont tout tenté en fin de match pour inverser la donne. Ils ont d'abord profité d'un mauvais plaquage de Temo Matiu sur Levani Botia (76e), valant un carton orange et une suspension à venir pour le Girondin convoqué lui aussi à Marcoussis, pour se retrouver en supériorité numérique.

Deux minutes plus tard, le dynamique Timo, à la réception d'une passe au pied peu académique de Dillyn Leyds, a aplati de justesse en coin, un essai non transformé par le jeune Valentin Bouju.

La dernière séquence longue a fini par sourire à Lucu, auteur du grattage de la gagne.

AFP/VNA/CVN