Ski : Moltzan éclipse Shiffrin et remporte le géant d'ouverture de Sölden

Une Américaine en a éclipsé une autre à Sölden (Autriche) samedi 24 octobre. La skieuse Paula Motzan a décroché à 32 ans sa première victoire en Coupe du monde lors du géant d'ouverture de la saison au détriment de Mikaela Shiffrin, favorite et finalement septième.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Deux noms étaient sur toutes les lèvres ces derniers jours quand il s'agissait de deviner qui remporterait samedi 24 octobre la première course de l'année. Certains évoquaient l'Autrichienne Julia Scheib, victorieuse dans la station du Tyrol l'an dernier et la meilleure en géant à la fin de l'hiver.

D'autres surveillaient de près Mikaela Shiffrin, la sextuple vainqueure du gros globe qui a annoncé vouloir mettre l'accent sur le géant et le super-G.

Il n'en a rien été. Julia Scheib est tombée dès la première manche après une erreur dans un virage. Quant à Mikaela Shiffrin, elle était en tête après le premier acte mais est passée à côté de sa seconde manche, pas aidée par une météo dantesque.

Sur le glacier du Rettenbach balayé par la neige et le vent - ce qui avait d'ailleurs poussé les organisateurs à décaler de 30 minutes le départ de la course -, c'est donc Paula Moltzan qui s'en est le mieux tirée et qui décroche samedi la victoire, sa première en Coupe du monde (11 podiums) à 32 ans.

Elle devance d'un rien la jeune Albanaise Lara Colturi (+ 0,01 sec) et la polyvalente Allemande Emma Aicher (+ 0,52 sec), qui monte pour la première fois sur un podium en géant, une discipline où elle peinait jusque-là à s'exprimer.

"J'ai encore du mal à comprendre et je n'ai pas grand chose qui me vient à l'esprit à part que je suis très heureuse", a soufflé au micro d'Eurosport Paula Moltzan.

Rien n'était pourtant acquis samedi puisque l'Américaine avait d'abord terminé cinquième de la première manche et accusait plus d'une demi-seconde de retard sur sa compatriote Shiffrin, leader provisoire.

"De plus en plus sombre"

Mais, aidée par une éclaircie au bon moment sur le glacier, Moltzan a réalisé une seconde manche excellente pour prendre les devants quand, à l'inverse, Shiffrin s'élançait quelques instants plus tard dans le brouillard.

Photo : AFP/VNA/CVN

La star, qui souhaite mettre l'accent cet hiver sur le géant et le super-G au détriment du slalom où elle domine outrageusement, termine finalement septième à 83 centièmes de Moltzan.

"C'était dur, on peut le dire, cette seconde manche", a souri Shiffrin après la course. "Il faisait de plus en plus sombre sur la piste et j'ai essayé de faire du mieux possible mais il y a eu des erreurs", a admis Shiffrin, qui a longuement félicité sa compatriote.

Ayant décidé de délaisser en partie le slalom, Shiffrin ne participera pas aux courses de Levi (Finlande) et de Gurgl (Autriche) ces prochaines semaines mais va pouvoir rentrer aux Etats-Unis pour se préparer à l'étape de Killington, où un géant et un slalom - qu'elle disputera - sont au programme les 28 et 29 novembre.

Seule Française au départ samedi matin, Doriane Escané a pris la 32e place de la première manche sans se qualifier pour la seconde.

La Coupe du monde de ski se poursuit dimanche 25 octobre avec le géant masculin, toujours à Sölden.

AFP/VNA/CVN