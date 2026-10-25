Ligue 1 : Lens et Thauvin renversent le Paris FC

Rentré au vestiaire mené malgré une première période à sa main, Lens a renversé le Paris FC grâce à un Florian Thauvin de gala pour sa 300 e en Ligue 1 et s'est imposé 2 à 1 samedi à Bollaert, lors de la 8 e journée.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Acculés en première période, les Parisiens, coleaders du championnat, ont profité du manque d'efficacité des Sang et Or pour ouvrir le score contre le cours du jeu grâce à Luca Koleosho juste avant la pause, comme l'avait déjà fait subir Bruges aux Lensois en Ligue des champions quatre jours plus tôt, lors de la défaite 3-0 en Belgique.

Mais cette fois-ci, pas de valise au bout du compte. Grâce au quatrième but et à la huitième passe décisive de Thauvin cette saison en L1, les joueurs de Yannick Cahuzac ont été récompensés de leur belle prestation face à des Franciliens trop peu inspirés.

Avec ce succès, son troisième consécutif en championnat, Lens se replace provisoirement à la sixième place et recolle au groupe de tête, à un point des cinq équipes de tête. Le Paris FC manque lui une occasion de prendre provisoirement seul la première place.

Un contre éclair

Sous une pluie battante, Lens a rapidement mis le pied sur le ballon. Installés dans le camp parisien, les Sang et Or ont multiplié les incursions dans la surface adverse, avec en détonateur, l'inévitable Florian Thauvin, mais aussi Amadou Haidara, précieux pour casser des lignes balle au pied ou par la passe.

Mais les frappes lensoises ont manqué de précision pour inquiéter véritablement Obed Nkambadio, vigilant malgré les fortes rafales de vent venues par moments donner des trajectoires peu académiques aux tentatives artésiennes, à l'image d'un coup franc de Thauvin (31e).

Les joueurs de Yannick Cahuzac ont cru obtenir un penalty qui les aurait bien aidés à enrayer leur manque d'efficacité, Diego Coppola ayant touché un ballon de la main dans la surface de réparation dans un duel avec Matthieu Udol (19e). Mais l'arbitre Mathieu Vernice a jugé cette main "non-sanctionnable" après être allé voir les images.

Bien en peine pour ressortir proprement le ballon, bien gêné par le bloc haut des Lensois, le PFC a affiché un pâle visage pendant 45 minutes. Mais juste avant la pause, sur leur première véritable occasion, les Parisiens ont pris les devants au terme d'une contre-attaque éclair, où Koleosho et Lassine Sinayoko se sont joué de Samson Baidoo et de Jean-Clair Todibo (45+2e).

Thauvin dépendance

Bien heureux de rentrer au vestiaire devant au score, Liam Rosenior a calqué son système sur le 3-4-3 lensois à la reprise en sortant son premier buteur et en faisant entrer un défenseur central supplémentaire : un choix qui a d'abord rééquilibré la partie.

Mais malgré le coup reçu sur la tête juste avant la pause, les Lensois et leur capitaine Thauvin étaient loin d'avoir abdiqué. Après avoir obtenu plusieurs coups francs sur son côté droit pour maintenir la pression sur le PFC, "Flotov" a réalisé une remise en une touche parfaite pour Thorgan Hazard, malgré le vent.

Resservi immédiatement par le Belge, l'ancien Marseillais est rentré à l'intérieur avant d'armer une frappe surpuissante au premier poteau qui a laissé sur place Nkambadio (63e). Si la dépendance lensoise à Thauvin ne pose pas de problème à Yannick Cahuzac, elle est indéniable.

Alors vingt minutes plus tard, Thauvin et Hazard ont inversé les rôles. Sur un centre du n°10 sang et or que Florian Sotoca a laissé passer entre ses jambes, Hazard a conclu du pied gauche pour faire chavirer Bollaert et tomber le Paris FC (83e).

AFP/VNA/CVN