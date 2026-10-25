Angleterre : Manchester City dérape, Arsenal saisit sa chance

La machine à gagner s'est grippée pour Manchester City, battu pour la première fois de la saison en Premier League, samedi 24 octobre à Aston Villa (2-1), et Arsenal en a profité pour revenir à hauteur du leader.

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Photo : AFP/VNA/CVN

L'équipe d'Enzo Maresca (1er, 21 pts), après sept victoires en sept matches, a perdu son invincibilité en championnat, à Birmingham, puis vu Arsenal (2e, 21 pts) s'imposer 2-0 à domicile contre Everton.

Les positions au classement demeurent toutefois suspendues au verdict final, attendu dans les prochains mois, dans l'affaire de fraude financière à grande échelle dans laquelle Manchester City est englué.

Samedi, les Citizens ont été plombés par un manque de réussite dans le dernier geste, en attaque, et par deux fautes fatales en défense.

Nicolas Jackson, l'attaquant en forme de Villa, a signé un doublé en exploitant un mauvais contrôle de balle de Marc Guéhi (6e, 1-0) puis en provoquant une faute de main de Gianluigi Donnarumma (60e, 2-1), alors qu'Erling Haaland avait égalisé entre-temps (52e, 1-1).

"Nous avons joué la majeure partie du match dans leur surface, mais il faut être clinique et éviter des erreurs comme sur les deux buts que nous avons concédés", a résumé l'entraîneur des Mancuniens, Enzo Maresca.

Sur le banc d'en face, Unai Emery avait le sourire.

L'Espagnol a perdu plusieurs titulaires cet été (Martinez, Konsa, Digne, Tielemans, Rogers, Watkins), puis trois de ses quatre premiers matches en championnat, mais il a redressé la barre admirablement depuis.

Arsenal en contrôle

Son compatriote Mikel Arteta était tout aussi heureux après la septième victoire d'Arsenal en huit journées, sous la pluie de Londres, contre Everton (9e, 10 pts).

Ce succès sans but encaissé porte le sceau d'Ezri Konsa (7e) et Gabriel (69e), les deux associés de la défense centrale.

Le premier a surgi au second poteau pour reprendre un corner mal dégagé par la défense, inscrivant au passage le premier but des Gunners cette saison sur coup de pied arrêté (hors penalty). Le second a parfaitement repris un centre de Ben White.

Cela ressemble à une victoire de routine pour les champions en titre, même s'ils ont dû essuyer quelques tirs adverses. Il y a eu ce ballon dégagé par Gabriel devant la ligne de but (17e), cette mauvaise passe en retrait de White sur laquelle Thierno Barry s'est jeté, en vain (44e), ou encore cette tête de Kiernan Dewsbury-Hall passée juste à côté (83e).

Malgré ces alertes, Arsenal a signé sa cinquième victoire sans but encaissé en championnat.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Nous sommes très heureux de la victoire, de la performance et de la semaine" malgré un "calendrier terrible", a réagi Arteta, en référence aux deux matches précédents, à Nottingham (1-0) et à Munich (2-2). "Nous avons surmonté chaque obstacle, en plus de quelques blessures, j'adore la mentalité de l'équipe et la qualité que nous avons montrée aujourd'hui."

Le niveau d'adversité s'élèvera le week-end prochain avec un difficile déplacement à Liverpool. Manchester City de son côté recevra Brighton, l'actuel troisième de Premier League.

Tottenham crée la surprise

Le quatrième, Chelsea, s'est lui pris les pieds dans le tapis, à domicile, contre un de ses rivaux de Londres, Tottenham, venu décrocher une très rare victoire à Stamford Bridge (2-0).

Les Spurs n'avaient gagné qu'une fois sur le terrain des Blues en Premier League (appellation du championnat d'Angleterre depuis 1992) : en avril 2018.

Ils ont récidivé, plus de huit ans après, grâce à un but contre son camp du gardien Mike Penders (77e) et un brillant slalom de l'attaquant français Mathys Tel (87e).

L'expulsion méritée de Cole Palmer, après deux cartons jaunes à la teinte orangée (72e, 80e), n'a pas arrangé les affaires de Chelsea, qui restait sur deux victoires consécutives en championnat.

Lanterne rouge en début de semaine, Tottenham remonte à la douzième place après cette deuxième victoire de la saison, cinq jours après avoir ouvert son compteur contre Coventry (3-1). L'entraîneur Roberto De Zerbi respire mieux.

AFP/VNA/CVN