Mondiaux de gym : Elena Colas au pied du podium aux barres, tellement "déçue"

" Tellement proche " et tellement " déçue" . Elena Colas, quatrième du concours aux barres asymétriques des Mondiaux de gymnastique, à moins d'un dixième de point de la médaille de bronze, oscillait "entre fierté et déception", samedi 24 octobre à Rotterdam.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le regard de la pépite française de 16 ans n'a pu masquer une légitime frustration quand le speaker de l'Ahoy a annoncé son score: 14.533 points pour 14.600 à l'Américaine Skye Blakely, 3e d'un concours remporté par l'Algérienne Kaylia Nemour.

"Je passe à même pas un dixième de la troisième place... Mais je vais essayer de retenir le positif : j'ai encore une fois réussi mon mouvement. Donc quatre mouvements d'affilée réussis sur une +compète+, déjà ça c'est très bien", a-t-elle tenté de relativiser.

La pensionnaire du club d’Avoine-Beaumont, sixième du concours général vendredi et quatrième par équipes la veille, s'en vouait presque d'avoir voulu trop bien faire samedi.

La médaille "s'est jouée avec ma sortie : j'ai trop voulu chercher la perfection et je n'ai pas réussi à le faire. Dommage car le reste de mon mouvement était meilleur qu'en qualifications. Il aurait juste fallu que je redresse un peu plus mes épaules. Pas grand chose", a-t-elle expliqué à l'AFP.

La Tourangelle qui s'alignera encore dans la finale au sol dimanche, "avant tout pour prendre du plaisir" car la médaille semble hors de portée, apprend à Rotterdam à évoluer sous pression, ce qu'elle a "logiquement ressenti" en passant en dernière position.

Sous les yeux de Simone Biles

"Puis, il y avait beaucoup de supporters français. Ça oblige à produire de la belle gym", a-t-elle encore déclaré avant de dire "sa fierté" d'avoir évolué sous le regard de l'Américaine Simone Biles.

Photo : AFP/VNA/CVN

La meilleure gymnaste de l'histoire qui n'a plus concouru en compétition depuis les JO de Paris (trois médailles d'or en 2024) était présente en tribunes samedi alors qu'elle ne s'est pas encore prononcée sur la suite de sa carrière et les JO de Los Angeles en 2028.

"Savoir qu'elle était là, qu'elle nous regarde, ça fait forcément bizarre, surtout sur les finales où il n'y a vraiment qu'une personne qui passe à la fois", s'est émue la jeune Française qui réussit pleinement sa première saison "dans la cour des grandes".

Une saison qui avait connu un premier temps fort aux championnats d'Europe en août à Zagreb où elle avait décroché quatre médailles dont l'or à la poutre.

Samedi, le titre aux barres est revenu à Kaylia Nemour.

L'Algérienne née en France, 4e du concours général dont elle était la favorite vendredi mais dont elle était sortie "très déçue" après un loupé au saut de cheval, a pris une belle revanche sur l'agrès qui lui avait permis de décrocher l'or olympique à Paris en 2024.

Il s'agit de son deuxième titre mondial sur cet appareil après celui conquis douze mois plus tôt à Jakarta.

L'autre star de la journée, la Brésilienne Rebeca Andrade, de retour au sommet après une pause de près de deux ans, a remporté la finale du saut de cheval.

Plus grande médaillée olympique de l'histoire du Brésil avec six podiums au total (deux médailles d'or, trois d'argent et une de bronze), Andrade (27 ans) a fait une pause de 22 mois après les Jeux de Paris pour prendre soin de sa santé, aussi bien physique que mentale. Samedi, elle n'a pas loupé son retour à l'avant-plan.

AFP/VNA/CVN