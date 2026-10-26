F1

Antonelli (Mercedes) remporte le GP des États-Unis et se rapproche du titre

Kimi Antonelli (Mercedes) a remporté dimanche 25 octobre à Austin le Grand Prix des États-Unis de Formule 1, 18 e manche sur 23 de la saison, mais devra attendre au moins une semaine pour être sacré champion du monde.

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Photo : AFP/VNA/CVN

L'Italien, qui a décroché sa neuvième victoire de la saison, a devancé le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) et le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull).

Antonelli est passé tout près de s'adjuger sa première couronne planétaire puisqu'il n'aura besoin d'inscrire que deux points dimanche prochain 1er novembre à Mexico pour être titré.

"C'était le résultat dont nous avions besoin. Toute l'équipe le méritait vraiment car on travaille très dur. L'exécution a été parfaite et la stratégie à un seul arrêt était la bonne. On est très proche (du titre) et on va essayer de finir sur une bonne note et le décrocher rapidement", a souligné l'Italien.

Parti en pole position, Antonelli a parfaitement réussi son départ pour garder les commandes de la course au premier virage, avant de s'échapper. L'Italien, qui a appliqué une stratégie à un seul changement de pneus, n'a pas tremblé pour s'imposer devant Leclerc et Verstappen, qui, eux, se sont arrêtés deux fois.

Le septuple champion du monde anglais Lewis Hamilton (Ferrari) a pris la quatrième place, devant son compatriote Lando Norris (McLaren), qui était deuxième jusqu'à dix tours de la fin mais a reculé face à des adversaires équipés de pneus plus frais.

Le Français Isack Hadjar (Red Bull), qui s'était élancé en troisième position, a eu du mal au démarrage et a ensuite été victime d'un problème moteur, ce qui l'a fait reculer à la sixième place.

L'Australien Oscar Piastri (McLaren) a terminé septième, après avoir résisté brillamment face au Britannique George Russell (Mercedes), une nouvelle fois décevant. La lutte pour la deuxième place au championnat s'annonce très serrée puisque Russell, Hamilton, Verstappen et Leclerc se tiennent seulement en neuf points.

Le Top 10 est complété par le Néo-Zélandais Liam Lawson (Racing Bulls) et le Français Pierre Gasly (Alpine), qui retrouve la zone des points avec quatre courses de disette.

Le troisième Français, Esteban Ocon (Haas), a, comme souvent, pris un très bon départ, passant de la 15e à la 12e position, avant de finalement achever la course au 14e rang.

AFP/VNA/CVN