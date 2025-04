Pham Minh Chinh accompagne Xi Jinping à l'aéroport pour son départ

>> Le président Luong Cuong s’entretient avec le dirigeant chinois Xi Jinping

>> Xi Jinping participe à la rencontre d'amitié entre les peuples Vietnam - Chine

>> Les médias chinois couvrent la visite du dirigeant Xi Jinping au Vietnam

>> Xi Jinping au Vietnam : un nouveau cap pour une Communauté d’avenir partagé

Photo : VNA/CVN

Xi Jinping a conclu sa visite d'État de deux jours au Vietnam à l'invitation du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, et du président de la République, Luong Cuong.

Le Premier ministre vietnamien a salué le succès de la visite d'État du secrétaire général du CC du PCC et président chinois Xi Jinping au Vietnam. Il a affirmé que les résultats de cette visite revêtaient une importance stratégique et auraient un impact à long terme sur le développement des relations entre les deux Partis et les deux pays, en particulier dans le contexte où le Vietnam et la Chine entrent tous deux dans une nouvelle ère de développement.

Le dirigeant Xi Jinping a, une fois de plus, exprimé sa gratitude pour l'accueil chaleureux que le Parti, le gouvernement et le peuple vietnamiens ont réservé à sa délégation. Il s'est déclaré convaincu que le Vietnam continuerait de prospérer et que l'amitié traditionnelle entre la Chine et le Vietnam se développerait et perdurerait.

Il s'agissait de la quatrième visite d'État de Xi Jinping au Vietnam en tant que secrétaire général du PCC et président de la Chine, et de sa deuxième visite depuis le XIIIe Congrès national du PCV et le XXe Congrès national du PCC. Cette visite s'est déroulée dans le cadre de l'"Année des échanges humanitaires Vietnam - Chine" et du 75e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques.

Au cours de sa visite, Xi Jinping a rencontré le secrétaire général du CC du PCV, Tô Lâm, le président Luong Cuong, le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân.

Lors de ces rencontres, les deux parties ont eu des discussions approfondies sur des questions générales et stratégiques liées à l'orientation du développement des relations entre les deux Partis et les deux pays, ainsi que sur des questions internationales et régionales d'intérêt commun, et ont conjointement élaboré une nouvelle feuille de route pour le développement des relations entre les deux Partis, les deux pays et les deux peuples.

À cette occasion, le dirigeant Xi Jinping a également participé à de nombreuses autres activités importantes, telles que la rencontre d'amitié entre les peuples Vietnam - Chine, la cérémonie de lancement du "Voyage rouge" et la cérémonie de lancement du mécanisme de coopération ferroviaire Vietnam - Chine. Au cours de cette visite, les ministères, secteurs et localités des deux pays ont signé 45 accords de coopération dans de nombreux domaines.

La visite d'État au Vietnam du secrétaire général du Parti et président chinois a marqué une nouvelle étape dans l'histoire des relations d'amitié entre les deux Partis, les deux pays et les deux peuples, contribuant à approfondir le Partenariat de coopération stratégique global et favorisant la construction de la Communauté d'avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique.

VNA/CVN