Le Vietnam et l'Éthiopie boostent leurs relations

À l'invitation de son homologue vietnamien Pham Minh Chinh et de son épouse, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali et son épouse effectuent une visite officielle au Vietnam et participeront au quatrième Sommet du Partenariat pour la croissance verte et les Objectifs mondiaux 2030 (P4G), qui se tiendra à Hanoï du 14 au 17 avril.

La visite revêt une signification importante et intervient à un moment opportun, alors que les deux nations se préparent à célébrer le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques en 2026 (1976-2026). Elle contribuera à promouvoir la coopération entre le Vietnam et l'Éthiopie-pays de la Corne de l'Afrique.

Relations politiques et diplomatiques

Le Vietnam et l'Éthiopie ont établi les relations diplomatiques le 23 décembre 1976. En octobre 2024, en marge du Sommet des BRICS dans la ville de Kazan, en Russie, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré son homologue éthiopien Abiy Ahmed Ali, affirmant la volonté du Vietnam de consolider la coopération multiforme avec l'Éthiopie, l'un de ses partenaires important en Afrique. Le dirigeant vietnamien a suggéré aux deux parties de renforcer leur coopération dans des domaines potentiels, notamment le commerce, l'investissement et l'agriculture.

De son côté, Abiy Ahmed a apprécié la position et le rôle du Vietnam sur la scène internationale. Selon lui, les deux parties doivent promouvoir davantage la coopération bilatérale dans les temps à venir.

Les deux pays entretiennent toujours une collaboration étroite et un soutien mutuel au sein des mécanismes et forums multilatéraux. Le Vietnam est prêt à servir de pont pour permettre à l'Éthiopie d'accéder au marché intérieur en particulier et à celui de l'ASEAN en général.

Coopération économique et commerciale

En 2024, les échanges commerciaux entre le Vietnam et l'Éthiopie ont atteint 13,1 millions de dollars dont 7,11 millions des exportations vietnamiennes. Le gouvernement éthiopien a reconnu l'économie de marché du Vietnam en avril 2024, marquant une avancée importante dans les relations commerciales bilatérales.

Quant aux investissements, jusqu'en janvier 2025, l'Éthiopie compte un projet en vigueur au Vietnam d'un investissement total de 10.000 dollars. Par ailleurs, MK Group du Vietnam a un projet de coentreprise dans le domaine de la fabrication de cartes à puce en Éthiopie.

Lors de la première consultation politique entre le Vietnam et l'Éthiopie, en février dernier à Addis-Abeba, les deux parties ont convenu d'étudier la possibilité de promouvoir la coopération dans un certain nombre de domaines potentiels tels que la transformation des aliments, les produits aquatiques, les produits pharmaceutiques, les produits halal, les produits textiles, etc. Les deux parties ont également convenu de renforcer la coordination et le soutien mutuel dans les forums multilatéraux, internationaux et régionaux, notamment dans le cadre des Nations Unies, du Mouvement des non-alignés, de la coopération entre le Vietnam et l'Union africaine et entre l'Éthiopie et l'ASEAN, etc.

Créer un nouvel élan

Dans le contexte de grandes perspectives des relations bilatérales, la visite officielle du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali et de son épouse au Vietnam et sa participation au P4G contribueront à créer des opportunités pour promouvoir les relations entre le Vietnam et l'Éthiopie.

La visite est une étape significative, qui témoigne non seulement de l'appréciation mutuelle pour l'amitié traditionnelle et la coopération fructueuse entretenues pendant près d'un demi-siècle, mais qui illustre également clairement la vision stratégique et la volonté des deux pays de renforcer et d'approfondir leurs relations bilatérales dans cette nouvelle phase de développement, a souligné l'ambassadrice du Vietnam en Éthiopie, Vu Thanh Huyên.

Elle constitue également une occasion importante pour les deux parties d'examiner de manière exhaustive tous les domaines de coopération, d'évaluer les progrès accomplis, d'échanger des orientations et de définir des cadres de coopération plus substantiels et plus efficaces pour l'avenir.

En particulier, la combinaison de la visite bilatérale avec la participation au Sommet P4G témoigne notamment de l'importance qu'accorde l'Éthiopie au rôle de plus en plus influent du Vietnam dans les mécanismes multilatéraux, ainsi que de sa volonté de coopérer avec le Vietnam pour promouvoir les initiatives mondiales en matière de lutte contre le changement climatique, de croissance verte, d'innovation et de développement durable. Elle illustre également l'esprit de coopération proactive et responsable et de développement mutuel au bénéfice de la communauté internationale.

La visite donnera un nouvel élan au renforcement des relations entre le Vietnam et l'Éthiopie, tout en favorisant les négociations d'accords importants dans les domaines du commerce, de l'investissement, du transport aérien, de la science et de la technologie, de l'agriculture, de la cybersécurité, et en consolidant la présence et l'image du Vietnam dans la région africaine en général et en Éthiopie en particulier, a ajouté l'ambassadrice.

