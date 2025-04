De hauts responsables du PCV et du PCC s’entretiennent à Hanoï

De hauts responsables du Parti communiste du Vietnam (PCV) et du Parti communiste chinois (PCC) se sont entretenus lundi soir 14 avril à Hanoï, dans le cadre de la visite d’État au Vietnam du secrétaire général du Comité central du PCC et président chinois Xi Jinping.

Le membre du Bureau politique du Comité central du PCV et membre permanent du Secrétariat du Comité central du PCV, Trân Câm Tu, a affirmé que cette visite au Vietnam du secrétaire général et président Xi Jinping, ainsi que la visite en Chine du secrétaire général Tô Lâm en août 2024, continueront de créer un élan important et de nouvelles percées pour approfondir et renforcer sans cesse les relations entre les deux Partis et les deux pays dans la nouvelle ère de développement.

Développer des relations durables et à long terme, renforcer constamment la confiance politique, élargir et approfondir la coopération substantielle avec la Chine est une politique cohérente, une exigence objective, un choix stratégique et une priorité absolue dans la politique étrangère du Vietnam axée sur l’indépendance, l’autonomie, la multilatéralisation et la diversification des relations extérieures, a-t-il déclaré.

Le membre du Comité permanent du Bureau politique du Comité central du PCC et secrétaire du Secrétariat du Comité central du PCC et chef du Bureau du Comité central du PCC, Cai Qi, a souligné que le choix du Vietnam par le secrétaire général et président Xi Jinping comme premier pays à visiter en 2025 témoigne de la grande importance qu’il attache au Vietnam et aux relations sino-vietnamiennes.

Il a affirmé que la Chine soutient le Vietnam dans la mise en œuvre réussie de ses objectifs et plans fixés, souhaité que le Vietnam organise avec succès le XIVe Congrès national du PCV, et exprimé sa confiance que la visite du camarade Xi Jinping créera une atmosphère positive pour la coopération bilatérale dans tous les domaines vers un niveau et une qualité supérieurs.

Les deux parties ont hautement apprécié les résultats des relations entre les deux Partis au cours des derniers temps conformément à l’orientation des "six plus", à savoir une confiance politique plus élevée, une coopération plus pratique et plus approfondie en matière de défense et de sécurité, une coopération plus substantielle et plus approfondie, une base sociale plus solide, une coordination multilatérale plus étroite et un meilleur contrôle et règlement des différends.

Elles ont exprimé leur satisfaction quant aux bons résultats des entretiens de haut niveau entre le secrétaire général Tô Lâm et le secrétaire général et président Xi Jinping, en particulier le fait que les deux dirigeants sont parvenus à de nombreuses conceptions communes importantes sur les principales orientations et mesures pour continuer à approfondir et à promouvoir le développement durable du partenariat de coopération stratégique global Vietnam - Chine et de la Communauté de destin de portée stratégique.

Dans le contexte des évolutions complexes et imprévisibles dans le monde et la région, ainsi que du développement national et de la construction socialiste de chaque Parti et pays entrant dans une étape cruciale, les deux parties ont convenu d’un certain nombre d’orientations et de mesures du point de vue du canal du Parti pour bien appréhender la ligne directrice et l’orientation stratégique des deux secrétaires généraux pour les relations entre les deux Partis et les deux pays dans la nouvelle période.

Les deux parties ont convenu d’observer strictement aux conceptions communes de haut niveau pour résoudre les problèmes maritimes.

Trân Câm Tu a invité les deux parties à respecter les intérêts légitimes de l’autre conformément au droit international, à redoubler d’efforts pour mieux contrôler et résoudre les différends maritimes par des moyens pacifiques conformément au droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), et à maintenir un environnement pacifique et stable en Mer Orientale et dans la région.

À la fin leur entretien, il a invité Cai Qi à se rendre au Vietnam dans un avenir proche. Cai Qi a accepté l’invitation avec plaisir et invité Trân Cam Tu à effectuer une visite en Chine à un moment convenable.

