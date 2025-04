Le Vietnam accorde une importance particulière à ses relations avec Cuba

Le vice-ministre des Finances, Lê Tân Cân, a conduit une délégation du gouvernement vietnamien en visite de travail à Cuba du 11 au 14 avril, afin de renforcer la solidarité traditionnelle, l’amitié particulière et la coopération globale entre les deux pays, notamment en matière d’économie, de commerce et d’investissement.

Lors des séances de travail avec des représentants des ministères du Commerce extérieur et des Investissements, des Finances et des Prix, et de la Banque centrale de Cuba, la délégation vietnamienne s’est réjouie du développement fructueux des relations bilatérales ces derniers temps, dans tous les domaines et à tous les niveaux, affirmant que le Parti, l’État et le peuple vietnamiens attachent une importance particulière aux relations privilégiées avec Cuba.

Les hôtes vietnamiens ont exprimé leur conviction que le Parti, l’État et le peuple cubains surmonteront toutes les difficultés et tous les défis, continueront d’avancer résolument sur la voie de la protection de la paix et du développement national, et promouvront davantage le rôle et le prestige de Cuba sur la scène internationale.

De leur côté, les responsables cubains ont déclaré que le Parti, l’État et le peuple cubains appréciaient toujours et sincèrement la solidarité et le précieux soutien du Vietnam ces dernières années. Ils ont exprimé leur admiration pour les réalisations du Vietnam en matière de défense nationale et de construction, soulignant que Cuba considère le Vietnam comme un modèle de réussite et souhaite partager ses expériences avec le Vietnam dans de nombreux domaines.

Les deux parties ont convenu de coopérer étroitement et de mettre en œuvre plusieurs mesures pour renforcer les relations bilatérales, notamment en favorisant les échanges de délégations à tous les niveaux et en mettant en œuvre efficacement les mécanismes et accords de coopération entre les deux pays, notamment en concrétisant les accords de haut niveau conclus lors de la visite d’État à Cuba du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien Tô Lâm en septembre 2024.

Les deux pays renforceront le partage d’expériences et intensifieront leur coopération dans tous les domaines, notamment le commerce, l’agriculture, l’énergie, les biotechnologies et l’industrie pharmaceutique. Ils coordonneront également étroitement la réalisation d’une série d’activités dans chaque pays pour célébrer l’Année de l’amitié Vietnam - Cuba 2025 et le 65e anniversaire des relations diplomatiques.

Pendant son séjour, la délégation vietnamienne a rendu des visites de courtoisie au Premier secrétaire du Parti communiste cubain et président cubain Miguel Díaz-Canel, ainsi qu’au Premier ministre cubain Manuel Marrero Cruz. Les dirigeants cubains ont alors transmis leurs salutations au secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, au président vietnamien Luong Cuong, au Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et à d’autres hauts dirigeants vietnamiens.

La délégation a déposé une gerbe devant la statue du président Hô Chi Minh, visité l’école primaire Nguyên Van Trôi à La Havane et visité plusieurs entreprises et projets vietnamiens à Cuba. Elle a également assisté à une cérémonie de remise de 10.000 tonnes de riz à Cuba, offertes lors de la visite à Cuba du secrétaire général et président vietnamien Tô Lâm en septembre 2024.

Au nom du vice-Premier ministre Hô Duc Phoc, la délégation a également annoncé un don de 1.500 tonnes de riz du gouvernement et du peuple vietnamiens au peuple cubain.

