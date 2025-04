Le Vietnam et la Grèce disposent d’un fort potentiel de coopération multiforme

Le Vietnam et la Grèce disposent d’un potentiel considérable et d’une marge de manœuvre importante pour développer leurs relations, selon l’ambassadrice du Vietnam en Grèce, Pham Thi Thu Huong.

>> Vietnam et Grèce sont déterminés à booster leur coopération bilatérale

>> L'Insigne "Pour la paix et l'amitié entre les peuples" à l’ambassadeur de Grèce

Photo : Phuong Hoa/VNA/CVN

Dans une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) en Europe du Sud à l’occasion du 50e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales (15 avril 1975-2025), la diplomate a affirmé qu’au cours des cinq dernières décennies, l’amitié traditionnelle entre les deux pays s’est renforcée et développée positivement.

Les deux pays ont coordonné avec succès l’organisation de visites de haut niveau et d’échanges de délégations dans divers secteurs, notamment la visite officielle de la présidente Katerina Sakellaropoulou au Vietnam en mai 2022 et celle de la vice-présidente Vo Thi Anh Xuân en Grèce en novembre 2021.

Les deux pays entretiennent une coopération bilatérale dans divers domaines tels que l’éducation et la formation, la santé, l’économie et le commerce, le sport, la culture, l’archéologie, le travail et les affaires maritimes, avec la signature de plusieurs accords à ce jour.

Approfondir l'amitié traditionnelle

Les négociations se poursuivent en vue de la signature d’un accord bilatéral sur le transport maritime, d’un protocole d’accord sur la reconnaissance mutuelle des brevets de marin dans le cadre de la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW), d’un protocole d’accord de coopération en matière de migration et de mobilité de la main-d’œuvre, et d’un accord sur la prévention de la double imposition.

Le Vietnam et la Grèce ont également coopéré efficacement et se sont mutuellement soutenus lors des forums multilatéraux et internationaux, tout en promouvant le multilatéralisme, en respectant le droit international, en contribuant à la paix, à la stabilité et à la sécurité de la navigation et de l’aviation, et en soutenant le règlement pacifique des différends sur la base du droit international, en particulier la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982, a-t-elle indiqué.

Concernant la collaboration en matière de commerce et d’investissement, la diplomate a indiqué que les échanges bilatéraux dépassaient les 500 millions de dollars par an et que la Grèce comptait six projets d’investissement au Vietnam.

Pour approfondir leur amitié traditionnelle, l’ambassadrice Pham Thi Thu Huong a souligné la nécessité pour les deux pays d’intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux, de promouvoir les relations économiques mutuellement bénéfiques, d’encourager leurs communautés d’affaires à multiplier les contacts et à échanger leurs expériences, notamment dans les secteurs où ils présentent des avantages et des besoins, tels que le transport maritime, la pêche, l’agroalimentaire, le tourisme et la coopération dans le domaine du travail.

Les deux parties devraient collaborer étroitement afin de tirer pleinement parti des opportunités offertes par l’Accord de libre-échange UE - Vietnam (EVFTA) et de faire avancer les négociations sur les accords susmentionnés, a-t-elle déclaré, soulignant l’importance de renforcer davantage la coopération bilatérale dans d’autres domaines tels que la défense, la sécurité, la culture, l’éducation, les sports, le tourisme et les échanges interpersonnels.

Les deux pays devraient continuer à collaborer étroitement et à se soutenir mutuellement lors des forums internationaux et régionaux, notamment pour relever des défis non traditionnels tels que les pandémies et le changement climatique dans le cadre des Nations unies, du Dialogue Asie - Europe (ASEM) et de la coopération ASEAN - UE.

Concernant les activités de l’ambassade pour célébrer le 50e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales, elle a déclaré que l’ambassade organisa un large éventail d’événements dans divers domaines, allant de l’économie et de la culture à la coopération décentralisée.

VNA/CVN