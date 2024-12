L’Association des anciens combattants du Vietnam exhortée à contribuer au développement national

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a exhorté l’Association des anciens combattants du Vietnam à améliorer l’efficacité de ses activités, contribuant au développement socio-économique, à la garantie de la défense nationale et à l’amélioration de la position du pays.

Lors de la séance d’ouverture de son VIIe Congrès d'émulation patriotique, tenue le 4 décembre à Hanoï, le leader du Parti a proposé à l’Association des anciens combattants du Vietnam de maintenir une base solide en termes de politique, d’idéologie et de structure organisationnelle.

Photo: VNA.CVN

Tous les antennes et membres de l’Association doivent toujours garder en eux l'esprit d'émulation patriotique, clairement conscients des responsabilités collectives et individuelles de contribuer à la cause commune du pays dans la nouvelle ère, a déclaré Tô Lâm

Les grands sacrifices des générations précédentes et des vétérans du passé doivent devenir la force motrice qui nous pousse à agir et à construire avec succès un Vietnam fort, démocratique, juste et civilisé avec un peuple riche, a-t-il poursuivi.

Le dirigeant a demandé à l’Association de collaborer étroitement avec le Front de la Patrie du Vietnam et d’autres organes pour appliquer pleinement des règles sur la démocratie à la base, les règles du Parti sur la responsabilité de donner l'exemple, de contrôler et d’effectuer des critiques sociales, de donner des conseils pour édifier le Parti et l'autorité efficients et efficaces.

Sur le plan idéologique, les anciens combattants doivent continuer à maintenir l'esprit de vigilance révolutionnaire, prévenir et lutter de manière proactive contre les opinions trompeuses et les complots des forces hostiles, les manifestations d'"auto-évolution" et d'"auto-transformation", contribuant ainsi à protéger fermement les fondements idéologiques du Parti, a indiqué le secrétaire général.

L'Association doit continuer à lancer et à mettre en œuvre largement les mouvements d’émulation, créant une motivation pour chaque membre et officier pour continuer de promouvoir la tradition des "soldats de l'oncle Hô", a-t-il ajouté.

À cette occasion, le secrétaire général Tô Lâm a remis l'Ordre du Travail de première classe à l’Association des anciens combattants du Vietnam.

VNA/CVN