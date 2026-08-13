Déclaration conjointe Vietnam - Nouvelle-Zélande

Le Vietnam et la Nouvelle-Zélande ont publié une déclaration conjointe à l’occasion de la visite d’État en Nouvelle-Zélande du 12 au 13 août du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm.

>> Les dirigeants vietnamien et néo-zélandais assistent à l'échange de documents de coopération

>> Entrevue entre le dirigeant Tô Lâm et la gouverneure générale de Nouvelle-Zélande

>> Vietnam - Nouvelle-Zélande : entretien entre Tô Lâm et Christopher Luxon

Voici le texte intégral de la déclaration conjointe :

1. À l’invitation de la gouverneure générale de la Nouvelle-Zélande, la très honorable dame Cindy Kiro, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République socialiste du Vietnam, S.E. Tô Lâm, a effectué une visite d’État en Nouvelle-Zélande les 12 et 13 août 2026.

Au cours de cette visite, le secrétaire général et président Tô Lâm s’est entretenu avec la gouverneure générale Dame Cindy Kiro, a tenu des entretiens bilatéraux officiels avec le Premier ministre Christopher Luxon et a rencontré le président de la Chambre des représentants, Gerry Brownlee. Le secrétaire général et président Tô Lâm est intervenu lors d’un forum consacré à l’enseignement supérieur et aux compétences et a présidé une table ronde d’affaires.

Photo : VNA/CVN

Faire progresser le partenariat stratégique global

2. Le secrétaire général et président Tô Lâm et le Premier ministre Christopher Luxon ont passé en revue les réalisations de la relation bilatérale depuis son élévation au rang de partenariat stratégique global en 2025. Les deux parties ont réaffirmé la solidité des fondements de leurs relations et ont convenu de maintenir un engagement politique de haut niveau ainsi qu’une coopération au sein des instances internationales et multilatérales, en soutien au système fondé sur des règles.

Commerce et intégration économique

3. Le commerce et l’intégration économique constituent le moteur du partenariat stratégique global. Les deux dirigeants ont reconnu la contribution de la science, de la technologie et de l’innovation à nos économies et se sont engagés à renforcer la coopération dans le cadre de la nouvelle ère du Vietnam. Les deux parties se sont également engagées à approfondir leur coopération en matière d’élaboration de normes, de facilitation des échanges et d’élimination des obstacles non tarifaires, afin d’accroître les retombées de nos accords de libre-échange pour les entreprises et les consommateurs.

4. Reconnaissant la nécessité d’adapter la coopération traditionnelle à un paysage technologique en pleine mutation, les deux parties ont convenu d’explorer de nouvelles opportunités dans les domaines des économies axées sur la technologie, vertes et bleues. Le secrétaire général et président Tô Lâm a présidé un dialogue avec des dirigeants d’entreprises sur les opportunités d’affaires et de recherche dans divers secteurs, avec l’accent mis sur l’innovation.

5. Les deux parties ont réaffirmé leur engagement à promouvoir l’intégration économique régionale. Elles ont promis un soutien indéfectible à un système commercial multilatéral fondé sur des règles, libre, ouvert et inclusif, tout en explorant de nouvelles innovations commerciales visant à renforcer la résilience économique. Elles ont réitéré leur volonté de maximiser l’utilisation de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), du Partenariat économique global régional (RCEP) et de la Zone de libre-échange ASEAN-Australie-Nouvelle-Zélande (AANZFTA) mise à niveau.

6. Afin de générer des retombées commerciales immédiates, les deux parties se sont félicitées de l’élargissement de l’accès réciproque aux marchés, saluant la décision d’autoriser l’accès au marché pour le miel et les produits dérivés du cerf en provenance de Nouvelle-Zélande, ainsi que pour les fleurs coupées et le feuillage frais du Vietnam. Pour favoriser la facilitation des échanges bilatéraux de produits agricoles, halieutiques et forestiers et permettre la poursuite de la coopération technique, elles ont salué la signature du mémorandum d’accord sur la coopération dans les domaines de l’agriculture et de l’environnement.

7. Afin de stimuler le tourisme, les échanges commerciaux et les liens entre les populations, les dirigeants ont encouragé la mise en place d’une liaison aérienne directe entre la Nouvelle-Zélande et le Vietnam, soulignant qu’une connectivité aérienne renforcée est essentielle pour la prochaine phase de la relation économique et des échanges entre les peuples.

Photo : VNA/CVN

Défense et sécurité

8. Les deux parties ont reconnu l’importance de maintenir la coopération bilatérale en matière de défense et de renforcer la compréhension mutuelle par le biais de visites de haut niveau, de dialogues stratégiques, de la formation et du renforcement des capacités, de la coopération navale ainsi que de la connaissance du domaine maritime. Elles ont salué le soutien constant apporté par la Nouvelle-Zélande aux efforts visant à traiter les séquelles laissées par les mines terrestres et les munitions non explosées au Vietnam et dans la région. Nous continuerons de saisir les opportunités de coopération dans des domaines stratégiques et spécialisés, notamment ceux favorisant le perfectionnement professionnel militaire, en particulier dans le cadre de l’Arrangement d’application relatif à la coopération en matière d’opérations de maintien de la paix.

9. Les deux parties ont souligné l’importance d’un partage d’informations solide pour lutter contre la criminalité transnationale, notamment les cybermenaces, le trafic de drogue, le blanchiment d’argent, la traite des êtres humains et le trafic de migrants. Témoignant d’un engagement commun en faveur de la stabilité régionale, elles ont reconnu la coopération en matière de sécurité entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande dans le cadre des mécanismes pilotés par l’ASEAN, œuvrant de concert pour renforcer la résilience régionale.

Elles se sont félicitées de la poursuite du dialogue vice-ministériel sur la politique de défense et de l’instauration du dialogue vice-ministériel sur la sécurité, soulignant qu’il s’agit de mécanismes clés pour relever les défis de sécurité communs. Les deux parties ont également salué le nouveau financement destiné à des formations pour lutter contre la criminalité organisée grave et transnationale dans la région du Mékong - en mettant l’accent sur le Vietnam -, formations qui seront dispensées par le Centre de Jakarta pour la coopération en matière d’application des lois (JCLEC).

10. Les deux parties ont salué le dialogue en cours sur la gouvernance des océans visant à relever des défis maritimes complexes. Elles se sont engagées à renforcer la coopération maritime civile par l’échange de connaissances, le renforcement des capacités et la mise en œuvre de technologies maritimes de pointe, dans le cadre d’accords tant coopératifs que commerciaux. Les deux parties ont exprimé leur volonté commune d’élargir la coopération en matière de surveillance et de connaissance de la situation maritime.

Coopération régionale et internationale

11. Les deux parties ont réaffirmé l’importance de la centralité de l’ASEAN ainsi que le rôle fondamental de l’ASEAN et des mécanismes qu’elle pilote dans le maintien d’une architecture régionale ouverte, transparente, résiliente, inclusive et fondée sur des règles, permettant aux partenaires régionaux de promouvoir le dialogue et la coopération, de faire respecter le droit international et de préserver la souveraineté et les intérêts de tous les États. Les deux parties ont souligné le rôle de l’ASEAN dans la promotion du développement sous-régional, notamment dans la sous-région du Mékong, en faveur d’un développement pacifique, inclusif et durable au sein de la Communauté de l’ASEAN. Elles ont convenu de promouvoir le partenariat entre l’ASEAN et le Forum des îles du Pacifique (FIP) dans des domaines d’intérêt commun, s’engageant à renforcer cette relation dans les années à venir.

12. Les deux parties ont réaffirmé leur attachement indéfectible au multilatéralisme et à un système international fondé sur des règles, ancré dans la Charte des Nations Unies et le droit international. Elles ont souligné le statut de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) en tant que cadre juridique global régissant toutes les activités menées dans les océans et les mers, et ont réaffirmé que toutes les revendications maritimes doivent être conformes à la CNUDM.

13. Les deux parties ont insisté sur l’importance vitale de voies maritimes sûres et ouvertes, garantissant la liberté de navigation et de survol ainsi que le passage en transit sûr, ininterrompu et continu des navires et des aéronefs dans les détroits servant à la navigation internationale, conformément au droit international tel que reflété dans la CNUDM.

14. Les deux parties ont exprimé leur vive préoccupation face à l’évolution de la situation en mer de Chine méridionale. Elles ont réaffirmé l’importance d’une mise en œuvre pleine et entière de la Déclaration sur la conduite des parties en mer de Chine méridionale (DOC) de 2002. Elles ont salué les progrès réalisés en vue de l’élaboration d’un Code de conduite (COC) et ont affirmé que ce code devait être conforme au droit international, y compris à la CNUDM, et ne devait pas porter atteinte aux droits et aux intérêts de tous les États, y compris ceux qui ne sont pas parties à l’instrument.

Photo : VNA/CVN

Coopération en matière de développement et de climat

15. La Nouvelle-Zélande a remercié le Vietnam pour son rôle constructif en tant que pays coordinateur des relations de dialogue ASEAN - Nouvelle-Zélande. Les deux parties se sont félicitées du renforcement de leur collaboration visant à faire progresser le partenariat stratégique global ASEAN - Nouvelle-Zélande, grâce à la mise en œuvre efficace de la Déclaration de vision commune des dirigeants de l’ASEAN et de la Nouvelle-Zélande à l’occasion du 50e anniversaire de leurs relations de dialogue, ainsi que du Plan d’action pour la mise en œuvre de ce partenariat (2026-2030). Elles ont également salué l’opérationnalisation du Fonds de vision ASEAN-Nouvelle-Zélande, destiné à promouvoir une coopération concrète dans le cadre du Plan d’action 2026-2030 et à soutenir la mise en œuvre de la Vision de la Communauté de l’ASEAN 2045 et de son Plan stratégique.

16. Les deux parties ont convenu que les partenariats de développement axés sur les ressources humaines de qualité et le renforcement des capacités constituent, depuis des décennies, le socle de leur relation bilatérale. Cela inclut notamment l’octroi de bourses d’études et des actions en faveur de la résilience climatique et économique, de l’agriculture intelligente face au climat et de la gestion des risques de catastrophe, à l’instar du soutien apporté par la Nouvelle-Zélande au Centre de coordination de l’ASEAN pour l’assistance humanitaire à la gestion des catastrophes (Centre AHA).

Le Vietnam a salué le soutien continu de la Nouvelle-Zélande aux initiatives conjointes favorisant la résilience et l’intelligence face au climat, notamment le renouvellement de l’engagement néo-zélandais envers l’initiative "Asian Mega Deltas" du CGIAR et l’initiative de l’ASEAN sur l’agriculture intelligente face au climat, mise en œuvre par le ministère néo-zélandais des Industries primaires ; ces initiatives soutiendront les programmes nationaux du Vietnam visant à généraliser une alimentation saine et à développer des cultures résilientes au climat, à faibles émissions et à haut rendement au cours de l’année à venir.

17. Les deux parties ont réaffirmé leur engagement envers les objectifs de l’Accord de Paris et la nécessité urgente d’atténuer les émissions de gaz à effet de serre. Elles se sont engagées à soutenir des initiatives conjointes, telles que l’Alliance mondiale de recherche sur les gaz à effet de serre agricoles. Elles ont également promis de soutenir les efforts visant à accélérer la transition vers des économies à zéro émission nette.

Éducation et liens entre les peuples

18. Le secrétaire général et président Tô Lâm et le Premier ministre Christopher Luxon se sont félicités du renforcement des liens entre les peuples néo-zélandais et vietnamien, qui se traduit par une intensification des échanges dans les domaines de l’éducation, du tourisme, des affaires, de la culture et des relations communautaires. Ils ont reconnu la contribution de la communauté vietnamienne en Nouvelle-Zélande ainsi que le développement des liens entre les institutions, les entreprises et les jeunes des deux pays. Ils ont également salué la coopération solide en matière de diplomatie de "voie 2" (Track 2), favorisant un dialogue régulier entre les groupes de réflexion respectifs.

19. Ils ont réaffirmé que les liens entre les peuples, notamment dans le domaine de l’éducation, constituent l’essence et l’esprit de notre partenariat durable. Les dirigeants se sont félicités de l’augmentation du nombre d’échanges d’étudiants, de bourses, ainsi que de programmes universitaires conjoints et de partenariats entre établissements d’enseignement supérieur.

20. Les deux parties se sont également félicitées de l’augmentation du nombre de bourses, notamment dans le cadre du programme "Bourses Manaaki Nouvelle-Zélande" et du nouveau programme de bourses "Bourses pour les relations de dialogue ASEAN - Nouvelle-Zélande". La Nouvelle-Zélande s’est engagée à continuer de soutenir la formation des fonctionnaires vietnamiens en organisant des programmes de formation et en proposant des bourses au sein d’établissements de premier plan, en faisant venir des experts internationaux au Vietnam pour dispenser des formations, ainsi qu’en accueillant des universitaires dans le cadre du "Projet 89" du Vietnam.

21. Les deux parties ont salué le renouvellement de l’accord de coopération éducative entre le ministère de l’Éducation et de la Formation du Vietnam et le ministère de l’Éducation de la Nouvelle-Zélande. Cet accord modernise les liens bilatéraux dans le domaine de l’éducation en étendant la coopération à l’enseignement et à la formation professionnels et techniques, afin de répondre aux besoins évolutifs des deux économies en matière de main-d’œuvre.

22. Les deux parties ont exprimé leur confiance dans l’avenir du partenariat stratégique global entre la Nouvelle-Zélande et le Vietnam et ont convenu de maintenir des échanges réguliers à haut niveau pour faire progresser les priorités communes et apporter des bénéfices concrets aux populations des deux pays.

VNA/CVN