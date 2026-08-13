Le dirigeant Tô Lâm au Forum de l’enseignement supérieur Vietnam - Nouvelle-Zélande

Dans le cadre de sa visite d’État en Nouvelle-Zélande, le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, accompagné d’une haute délégation vietnamienne, a assisté au Forum de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle Vietnam - Nouvelle-Zélande 2026, tenu le 13 août après-midi (heure locale) à l’Université de technologie d’Auckland.

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Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

Placé sous le thème "Façonner un avenir commun : talents, innovation et compétences pour le futur", le forum a marqué une étape importante dans la coopération bilatérale.

Lors de cet événement, Penny Simmonds, ministre néo-zélandaise de l'Enseignement supérieur, ministre de la Science, de l'Innovation et de la Technologie, a salué les relations de coopération durables et approfondies dans plusieurs domaines entre les deux pays. Elle a affirmé que l’éducation constituait le socle des relations bilatérales et demeurait un volet essentiel du Partenariat stratégique global.

Penny Simmonds s’est réjouie de la signature d’un accord de coopération éducative lors de cette visite, visant à promouvoir des actions plus concrètes pour bâtir un système éducatif durable, inclusif et résilient, tout en renforçant la transformation numérique et le développement de ressources humaines de haute qualité capables de s’adapter aux mutations rapides de l’ère numérique.

Elle a souligné la volonté de la Nouvelle-Zélande de continuer à soutenir les formations d’anglais de courte durée pour les cadres vietnamiens, les échanges d’étudiants et de chercheurs ainsi que la coopération entre les établissements des deux pays, afin de favoriser l’accès des élèves vietnamiens à l’éducation néo-zélandaise au Vietnam.

Dans son discours, le secrétaire général du Parti et président Tô Lâm a souligné que ce forum se tenait à un moment particulièrement significatif, alors que les relations Vietnam – Nouvelle-Zélande entraient dans une nouvelle phase de développement, plus profonde et plus substantielle. Il a affirmé que le Vietnam plaçait le développement humain au centre de son action, à la fois comme objectif et moteur de l’édification et de la défense nationales.

Le Parti et l’État vietnamiens considèrent l’éducation comme une politique nationale de premier rang, tandis que la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique constituent les principaux leviers de la productivité et de la compétitivité.

Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

Tô Lâm a estimé que le Vietnam et la Nouvelle-Zélande accordaient tous deux une grande importance à l’éducation, à l’innovation, à la croissance verte et au développement durable, tout en respectant le droit international et en plaçant l’humain au cœur de leurs politiques de développement.

Pour approfondir la coopération, il a proposé que les deux pays développent ensemble des ressources humaines hautement qualifiées pour l’économie numérique, verte, circulaire et fondée sur le savoir, en donnant la priorité à des domaines à forte demande et complémentaires tels que l’intelligence artificielle (IA), la science des données, les technologies numériques, la cybersécurité, les biotechnologies, l’agriculture intelligente, les technologies alimentaires, les énergies renouvelables, les technologies environnementales, la gouvernance publique et les nouveaux métiers d’avenir.

Tô Lâm a exprimé le souhait que les deux parties continuent d’élargir les échanges entre étudiants, enseignants, scientifiques, experts et responsables de l’éducation. Les accords de coopération doivent rapidement être concrétisés par des plans d’action.

Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

Le dirigeant a appelé les organismes compétents, universités, établissements de formation professionnelle, instituts de recherche et entreprises des deux pays à identifier des domaines prioritaires, lancer des projets conjoints à fort impact et maintenir des canaux de dialogue réguliers, afin de transformer rapidement les engagements pris en résultats concrets.

Lors du Forum, plusieurs universités vietnamiennes et néo-zélandaises ont échangé des documents de coopération dans le domaine de l’éducation.

VNA/CVN