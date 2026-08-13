Le Vietnam et la Nouvelle-Zélande visent 3 milliards de dollars d’échanges bilatéraux

Dans le cadre de sa participation à la délégation accompagnant le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, lors de sa visite d’État en Nouvelle-Zélande, le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Lê Manh Hung, s’est entretenu, jeudi matin, 13 août, avec le ministre néo-zélandais du Commerce et de l’Investissement, Todd McClay.

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Photo : VNA/CVN

Lors de l’entretien, Lê Manh Hung a réaffirmé que le partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande s’était développé de manière très positive, en profondeur et de façon substantielle. Les deux pays partagent de nombreuses valeurs communes et entretiennent des liens étroits tant dans leurs relations bilatérales que dans le cadre des mécanismes multilatéraux régionaux.

Dans un contexte où l’économie mondiale et régionale fait face à de nombreuses difficultés et incertitudes géopolitiques, les deux ministres ont échangé sur plusieurs mesures visant à approfondir davantage la coopération économique et commerciale bilatérale, à garantir la fluidité des échanges de produits essentiels et des chaînes d’approvisionnement régionales, et à porter rapidement le commerce bilatéral à l’objectif de 3 milliards de dollars.

Afin de promouvoir les échanges commerciaux et d’atteindre l’objectif fixé, le ministre Lê Manh Hung a proposé à la Nouvelle-Zélande de coordonner étroitement la mise en œuvre de plusieurs mesures, notamment d’accélérer l’ouverture du marché aux produits agricoles et alimentaires, de renforcer la promotion du commerce et des investissements bilatéraux et d’encourager, en particulier, les entreprises néo-zélandaises à investir au Vietnam.

Il a également proposé d’élargir la coopération dans les domaines de la transformation numérique, du commerce numérique et du commerce électronique transfrontalier, ainsi que de renforcer les liens entre les entreprises vietnamiennes des technologies de l’information et des logiciels et le marché néo-zélandais.

Les deux parties sont en outre appelées à se coordonner étroitement et à se soutenir mutuellement dans le cadre de la coopération multilatérale, tout en mettant en œuvre efficacement les accords de libre-échange afin d’en tirer le maximum de bénéfices pour les entreprises.

Le ministre Todd McClay a approuvé les propositions vietnamiennes. S’agissant de l’ouverture du marché aux produits agricoles, aquatiques et halieutiques, il a indiqué qu’il échangerait avec les organismes compétents de Nouvelle-Zélande afin de coordonner les efforts visant à accélérer ce processus.

Concernant la coopération multilatérale, Lê Manh Hung a demandé à la Nouvelle-Zélande de soutenir le Vietnam afin qu’il puisse assurer avec succès et efficacité sa présidence du CPTPP, au bénéfice de l’ensemble des membres. Il a également souhaité continuer à bénéficier du partage d’expériences et du soutien technique de la Nouvelle-Zélande dans le cadre de la préparation de l’APEC 2027.

Le Vietnam apprécie hautement les contributions de la Nouvelle-Zélande à la promotion du dialogue politique, au partage d’expériences en matière de mesure du commerce des biens environnementaux ainsi qu’au soutien aux initiatives de croissance verte de l’APEC.

Le ministre Todd McClay a confirmé le soutien de la Nouvelle-Zélande au Vietnam pendant son année de présidence du CPTPP et s’est dit prêt à partager avec le Vietnam l’expérience et les ressources dont celui-ci aurait besoin.

À l’issue de l’entretien, Lê Manh Hung a invité son homologue néo-zélandais et exprimé le souhait de l’accueillir prochainement à la 11e réunion du Conseil du CPTPP au niveau ministériel, prévue en novembre 2026 au Vietnam.

Selon les statistiques, au cours du premier semestre 2026, la valeur d’échanges commerciaux entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande a atteint 845 millions de dollars, soit une hausse de 15% sur un an. Les exportations vietnamiennes se sont établies à 400 millions de dollars, en hausse de 19%, tandis que les importations ont atteint 445 millions de dollars, en progression de 11%.

VNA/CVN