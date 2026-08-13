Visite d'État

Vietnam - Nouvelle-Zélande : entretien entre Tô Lâm et Christopher Luxon

Dans le cadre de sa visite d’État en Nouvelle-Zélande, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, s’est entretenu, le 13 août au matin (heure locale) à Auckland, avec le Premier ministre néo-zélandais Christopher Luxon.

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Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

Les deux dirigeants se sont informés de la situation et des perspectives de développement de leurs pays respectifs. Ils ont salué le développement fondé sur la confiance des relations politiques entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande. Tô Lâm a souligné que l’élévation des relations au niveau de partenariat stratégique intégral, à l’occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques en 2025, avait ouvert de nouvelles possibilités d’approfondir la coopération dans divers domaines et de rendre les relations bilatérales plus substantielles, plus étroites et plus bénéfiques pour les populations des deux pays.

Les deux dirigeants ont convenu de continuer à consolider la confiance politique et à développer de manière globale les relations bilatérales en intensifiant les échanges et contacts à tous les niveaux, notamment par les canaux du Parti, de l’État, de l’Assemblée nationale et les échanges entre les peuples afin de promouvoir l’efficacité des mécanismes de dialogue politique.

Rendre la coopération plus substantielle et efficace

Tô Lâm a proposé aux deux parties de renforcer leur coordination, d’examiner et de mettre en œuvre efficacement le Programme d’action pour la mise en œuvre du partenariat stratégique intégral Vietnam - Nouvelle-Zélande pour la période 2025-2030.

Les deux parties ont convenu de rendre la coopération en matière de défense et de sécurité plus substantielle et efficace, notamment dans les domaines de la sécurité maritime, des échanges de navires militaires, de la cybersécurité et de la médecine militaire. Elles ont également convenu d’étudier la mise en place d’un mécanisme de communication directe ou d’une ligne téléphonique d’urgence pour traiter les affaires liées à la criminalité transnationale, et d’accélérer les négociations en vue de mettre en place un mécanisme et de conclure un accord de coopération bilatérale.

Les deux dirigeants ont souligné que la coopération commerciale et d’investissement constituait un pilier essentiel des relations bilatérales et disposait encore d’un important potentiel, notamment dans le commerce des produits agricoles et aquatiques. Ils sont convenue d’élargir l’ampleur de la coopération économique et commerciale, de tirer efficacement parti des accords de libre-échange auxquels les deux pays participent, notamment l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), le Partenariat économique régional global (RCEP) et l’Accord de libre-échange ASEAN - Australie-Nouvelle-Zélande (AANZFTA).

Tô Lâm et Christopher Luxonont ont également convenu de faciliter les échanges commerciaux, d’ouvrir davantage les marchés aux produits agricoles phares des deux pays, de réduire les obstacles techniques et de renforcer les échanges sur les normes de qualité, la quarantaine, la sécurité alimentaire et les certifications électroniques afin de favoriser les investissements des entreprises des deux pays sur leurs marchés respectifs.

Christopher Luxon a affirmé que la Nouvelle-Zélande continuerait à promouvoir activement la coopération dans le commerce et l’investissement, créant ainsi des conditions favorables pour que les entreprises des deux pays puissent développer des opportunités de coopération et d’investissement réciproques. Saluant le soutien concret et efficace apporté depuis de nombreuses années par le gouvernement néo-zélandais au Vietnam, notamment dans les domaines de l’agriculture et de l’environnement.

Tô Lâm a exprimé le souhait de poursuivre cette coopération afin de développer une agriculture verte et à faibles émissions, adaptée au changement climatique ; de garantir la sécurité alimentaire et d’accroître la valeur ajoutée des produits agricoles, ainsi que de mettre en place des modèles exemplaires de coopération dans le domaine de l’agriculture durable.

Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

Partageant les objectifs communs de développement des deux pays fondés sur les sciences, les technologies, l’innovation et la transformation numérique, le Premier ministre néo-zélandais a salué les efforts du Vietnam pour élaborer des politiques et mettre en œuvre des solutions visant à utiliser l’intelligence artificielle (IA) pour protéger la souveraineté des données et la souveraineté numérique nationale.

Il a affirmé que la Nouvelle-Zélande continuerait à partager son expérience dans la construction d’un gouvernement numérique, le développement d’un écosystème favorable aux sciences et technologies, ainsi que la mise en place de modèles de centres d’innovation et de soutien aux start-up.

Les deux parties sont aussi convenues de faire de l’éducation, du tourisme, de la connectivité et des échanges entre les peuples des moteurs importants des relations bilatérales. Elles élargiront leur coopération dans la formation de ressources humaines hautement qualifiées, dotées des connaissances, compétences professionnelles et aptitudes nécessaires à la nouvelle phase de développement.

Elles encourageront également les compagnies aériennes des deux pays à ouvrir prochainement des liaisons aériennes directes afin de réduire la distance géographique entre les deux pays et de créer davantage de possibilités d’échanges entre les peuples ainsi que de nouvelles formes de coopération plus substantielles.

Le Premier ministre néo-zélandais a salué et remercié le Vietnam, en sa qualité de coordinateur des relations entre l’ASEAN et la Nouvelle-Zélande, pour son soutien à la Nouvelle-Zélande dans l’élévation de ses relations avec l’ASEAN au niveau de partenariat stratégique intégral. Il a affirmé son soutien au Vietnam et sa volonté de l’aider dans le cadre de l’APEC 2027.

Les deux dirigeants ont enfin affirmé qu’ils continueraient à renforcer leur coopération sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun au sein des forums multilatéraux, en particulier aux Nations unies (ONU). Les deux parties ont également réaffirmé l’importance du respect du droit international dans la région et du règlement des différends en Mer Orientale par des moyens pacifiques, conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.

VNA/CVN