Vietnam - Australie

Tô Lâm assiste à la célébration des 35 ans des liaisons aériennes et touristiques

Dans le cadre de sa visite d’État en Australie, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, accompagné d’une délégation de haut rang du Vietnam, a assisté, dans la soirée du 10 août (heure locale), à la cérémonie célébrant les 35 ans des liaisons aériennes et touristiques entre le Vietnam et l’Australie, organisée par la Compagnie générale d’aviation du Vietnam (Vietnam Airlines).

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Photo : VNA/CVN

Après 35 ans d’exploitation, Vietnam Airlines a effectué 35 000 vols et transporté 7,5 millions de passagers entre le Vietnam et l’Australie. Ces chiffres témoignent de la stabilité du marché et de la croissance continue de la demande de connectivité entre les deux pays.

Actuellement, Vietnam Airlines exploite 25 vols aller-retour par semaine, reliant Hanoï et Hô Chi Minh-Ville à Sydney, Melbourne et Perth, avec des appareils gros-porteurs Airbus A350 et Boeing 787.

Au cours des six premiers mois de cette année, le marché aérien Vietnam - Australie a enregistré plus de 809.000 passagers, soit une hausse de plus de 11% sur un an. Les liaisons aériennes entre les deux pays affichent un taux de remplissage élevé, supérieur à 83% en moyenne, témoignant de la vitalité persistante de la demande.

Le développement du marché aérien accompagne les progrès des relations entre le Vietnam et l’Australie. Depuis l’élévation des relations bilatérales au niveau de Partenariat stratégique intégral, la connectivité aérienne joue un rôle de plus en plus important dans la promotion de la coopération économique, le développement du tourisme et le renforcement des échanges entre les peuples.

Prenant la parole lors de la cérémonie, l’ambassadeur du Vietnam en Australie, Pham Hùng Tâm, a souligné que, dans les relations entre les pays, l’aviation et le tourisme revêtaient une importance particulière et constituaient des passerelles essentielles rapprochant les populations et les entreprises des deux pays. Chaque nouvelle liaison aérienne et chaque trajet reliant les deux pays contribuent aux échanges entre les peuples, au renforcement de la coopération économique, commerciale et d’investissement, ainsi qu’à la promotion de l’image du Vietnam auprès des amis internationaux.

L’ambassadeur a indiqué qu’au cours des 35 années écoulées depuis le premier vol, le réseau de liaisons aériennes entre les deux pays n’avait cessé de se développer, accompagnant l’essor de la coopération bilatérale dans de nombreux domaines et répondant toujours mieux aux besoins de déplacement, de commerce, d’études et de tourisme des populations des deux pays.

Dans ce processus, la compagnie aérienne nationale a joué un rôle important dans le maintien et l’élargissement des liaisons directes entre le Vietnam et l’Australie. Les lignes exploitées par Vietnam Airlines facilitent non seulement les déplacements des populations, des entreprises et des touristes, mais contribuent également à promouvoir auprès des Australiens l’image d’un Vietnam dynamique, accueillant et riche de son identité culturelle.

Photo : VNA/CVN

Le président du conseil d’administration de Vietnam Airlines, Dang Ngoc Hoa, a affirmé que, dans un contexte d’intégration internationale approfondie, l’aviation confirmait de plus en plus son rôle d’infrastructure stratégique de l’économie. L’Australie constitue ainsi l’un des marchés prioritaires dans la stratégie de développement de Vietnam Airlines.

"Nous continuerons à investir dans le développement de notre réseau, à améliorer la qualité de nos services et à renforcer notre coopération afin d’élargir les connexions entre le Vietnam et l’Australie et de répondre aux besoins de développement dans la nouvelle phase", a-t-il déclaré.

Après 35 ans, les liaisons aériennes Vietnam - Australie continuent de s’affirmer comme l’un des ponts importants entre les deux pays. En assumant son rôle de compagnie aérienne nationale, Vietnam Airlines poursuivra l’élargissement de son réseau et œuvrera avec ses partenaires à promouvoir la coopération entre le Vietnam et l’Australie dans la période à venir.

À cette occasion, le secrétaire général du PCV et président Tô Lâm et la délégation de haut rang du Vietnam ont assisté à l’échange de protocoles d’accord entre des organismes de promotion touristique et des entreprises.

VNA/CVN