Hô Chi Minh-Ville muscle son dispositif de sécurité touristique

Le 7 août, le Service du tourisme et la Police municipale de Hô Chi Minh-Ville ont signé un accord de coopération pour la période 2026-2031, à l’occasion d’une conférence consacrée au bilan de cinq années de coordination visant à garantir la sécurité et l’ordre publics, et à améliorer l’efficacité de la gestion du secteur touristique.

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Cet accord porte notamment sur le partage des données, le contrôle des agences de voyages et la mise en place d’un système d’alerte précoce. L’objectif est de prévenir rapidement les infractions, de protéger les touristes et de créer un environnement touristique sûr, convivial et respectueux, répondant ainsi aux exigences de gestion dans le nouveau contexte.

Cinq ans de coopération fructueuse

Selon le Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, l’accord de coopération n° 38-QC/SDL-CA, signé le 7 janvier 2021 par la Police municipale et le Service du tourisme, a établi un cadre juridique essentiel permettant aux deux secteurs de coopérer en matière de sécurité nationale, de maintien de l’ordre public et de sécurité sociale, ainsi que d’améliorer l’efficacité de la gestion publique du secteur touristique.

Après cinq années de mise en œuvre, l’échange d’informations, les contrôles et le traitement des infractions liées aux activités touristiques sont devenus progressivement plus systématiques. Les deux secteurs ont collaboré pour prévenir et détecter de nombreux comportements susceptibles de porter atteinte à la sécurité, à l’ordre public et à l’environnement touristique, contribuant ainsi à la forte reprise du secteur touristique de la ville après la pandémie de COVID-19.

Actuellement, Hô Chi Minh-Ville compte 1 906 agences de voyages, 77 agents de voyages et 20 bureaux de représentation d’entreprises touristiques étrangères. La ville dispose également de 4 805 établissements d’hébergement, totalisant 106 292 chambres, dont 163 hôtels classés de une à cinq étoiles. Plus de 9 000 guides touristiques sont titulaires d’une licence professionnelle et 39 sites et attractions touristiques ont été évalués et labellisés.

Entre 2021 et 2025, Hô Chi Minh-Ville a accueilli environ 155,2 millions de visiteurs, dont plus de 20,8 millions de touristes internationaux et plus de 134,3 millions de touristes nationaux. L’augmentation du nombre de visiteurs, des infrastructures d’hébergement, des commerces et des services proposés impose des exigences toujours plus élevées en matière de sécurité des touristes.

Selon les statistiques, au cours des cinq dernières années, la Police municipale a détecté et traité 8 436 cas d’étrangers en situation irrégulière, générant près de 56 milliards de dôngs de recettes pour le budget de l’État.

Les deux services ont également collaboré étroitement pour assurer la sécurité lors de grands événements tels que le Salon international du tourisme de Hô Chi Minh-Ville (ITE HCMC), la Fête de l’áo dài, la Fête du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, le Festival fluvial de Hô Chi Minh-Ville, la Fête du pain de Hô Chi Minh-Ville, ainsi que lors des visites et activités du Conseil populaire et du Comité populaire municipal.

Par ailleurs, le mouvement "Tous pour la sécurité nationale" au sein du secteur touristique a également enregistré des progrès significatifs. Le nombre d’organismes et d’entreprises reconnus pour leur conformité aux normes de sécurité est passé de six en 2022 à 37 en 2025. Au total, 90 collectifs et individus ont été félicités et récompensés pour leur contribution positive à ces efforts de coordination.

De nouveaux défis à relever

Lê Truong Hiên Hoa, directeur adjoint du Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que les progrès réalisés avaient contribué à renforcer la coordination entre les deux secteurs, à accroître la responsabilité des agences et des unités concernées et à garantir un environnement touristique sûr.

Toutefois, dans le contexte de l’expansion administrative de la ville, avec sa fusion avec Binh Duong et Bà Ria - Vung Tàu, ainsi que de la mise en place d’un modèle de gouvernement local à deux niveaux, une coordination étroite, synchronisée et réactive est devenue plus urgente que jamais.

Les activités touristiques se diversifient, tandis que les pratiques commerciales et les infractions évoluent constamment. Cette situation nécessite une révision et une amélioration de la réglementation afin de mieux l’adapter aux réalités du terrain.

Selon Lê Truong Hiên Hoa, le commerce ambulant et la surfacturation de certains services touristiques persistent dans certaines zones. Les arnaques liées aux réservations en ligne, aux circuits touristiques et aux billets d’entrée deviennent également de plus en plus sophistiquées, portant atteinte aux droits des touristes et à la réputation des destinations.

Par conséquent, entre 2026 et 2031, le Service municipal du tourisme et la Police municipale mettront en place des programmes d’inspection spécialisés auprès des agences de voyages, encourageront l’utilisation des technologies numériques et l’interconnexion des données, et déploieront un système d’alerte précoce.

Les deux secteurs renforceront également l’échange d’informations concernant les licences des agences de voyages et des guides touristiques, les nouveaux itinéraires et destinations, ainsi que les marchés touristiques internationaux complexes.

De plus, des plans spécifiques seront élaborés afin de garantir la sécurité et l’ordre publics dans les principales zones touristiques, notamment lors des festivals et des grands événements.

Les entreprises et les citoyens seront encouragés à respecter la loi, à adopter un comportement civique et à œuvrer ensemble pour faire de Hô Chi Minh-Ville une destination de référence dans la région : sûre, accueillante, civilisée et attractive.

Vers un dispositif de sécurité renforcé

Concernant les forces de l’ordre, un représentant de la Police municipale de Hô Chi Minh-Ville a déclaré que ses services collaboreraient avec le secteur touristique afin d’améliorer l’échange d’informations, les patrouilles et les contrôles.

Les mesures préventives visent notamment à lutter contre le démarchage abusif, la spéculation, les vols et les fraudes liées aux réservations en ligne d’excursions, d’hébergements et de billets.

Par ailleurs, les deux secteurs renforceront l’interconnexion des données et mettront en place un système d’alerte précoce afin d’aider les touristes à faire face aux situations imprévues.

À plus long terme, les forces de police coopéreront également pour assurer la sécurité lors des festivals et des grands événements. Elles renforceront les actions de sensibilisation auprès des établissements d’hébergement, des agences de voyages et du public sur le respect de la réglementation et la prévention des infractions, afin de protéger les droits des touristes et de préserver l’image d’une destination sûre, civilisée et accueillante.

Texte et photos : Tân Dat/CVN