Cân Tho intensifie sa coopération touristique avec des partenaires sud-coréens

La ville de Cân Tho, située dans le Delta du Mékong, et la province de Jeonbuk (République de Corée) intensifient leur coopération touristique en renforçant les liens entre entreprises, en développant des produits touristiques et en créant des circuits et itinéraires reliant les deux localités.

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Photo : VNA/CVN

Les deux parties visent à mieux exploiter le marché touristique sud-coréen tout en développant les échanges culturels et éducatifs ainsi que la coopération commerciale. Ce message a été transmis lors d'une séance de travail organisée le 7 août à Cân Tho entre le Département de la culture, des sports et du tourisme de la ville et une délégation de Jeonbuk.

Nguyên Van Bay, directeur du Département, a souligné l'importance de renforcer les échanges et la coopération culturels et touristiques avec Jeonbuk et les partenaires sud-coréens. Une meilleure connectivité entre les organismes de gestion, les associations touristiques, les entreprises et les établissements de formation offrira à Cân Tho davantage d'opportunités de mettre en valeur son potentiel et ses produits touristiques, tout en identifiant des pistes de coopération concrètes avec les partenaires sud-coréens, a-t-il déclaré.

Jo Kwanghui, vice-gouverneur du district de Sunchang (province de Jeonbuk), qui dirigeait la délégation sud-coréenne, a exposé les orientations de la coopération bilatérale. La participation du district de Sunchang, ainsi que celle d'universités et d'entreprises sud-coréennes, témoigne de leur volonté de renforcer les liens avec Can Tho dans divers domaines, le tourisme constituant un secteur clé, a-t-il affirmé.

Photo : VNA/CVN

La réunion a notamment mis l'accent sur le passage d'une simple promotion à des relations directes entre entreprises (B2B). Cân Tho a présenté les produits et services touristiques proposés par plusieurs entreprises locales, tandis que la délégation coréenne - comprenant des représentants des universités de Jeonju et de Chosun ainsi que des entreprises - a proposé d'élargir la coopération touristique bilatérale grâce à des partenariats intersectoriels et à de nouveaux modèles touristiques, tels que le tourisme médical (incluant les bilans de santé) et le tourisme éducatif.

Les deux parties ont également signé des protocoles d'accord, marquant ainsi le début d'une collaboration qui servira de base à des actions concrètes dans un avenir proche.

Nguyên Van Bay a indiqué que le renforcement de la coopération avec Jeonbuk s'inscrit dans les efforts de Cân Tho pour promouvoir l'amitié, les échanges culturels, le commerce et le développement touristique bilatéral. Dans une optique de développement du marché, l'établissement de liens directs entre les agences de voyages, les hébergeurs et les sites touristiques de Cân Tho et les partenaires coréens devrait faciliter la création de produits adaptés aux besoins des touristes des deux pays. Cette approche marque également une transition de la promotion traditionnelle vers un développement conjoint du marché, les entreprises jouant un rôle direct dans la fourniture de produits et services touristiques.

Au-delà du tourisme, la participation d'universités coréennes ouvre de nouvelles perspectives de coopération dans les domaines de l'éducation, des échanges culturels et du développement des ressources humaines. L'articulation de ces activités avec le réseautage d'affaires pourrait renforcer les liens entre Cân Tho et ses partenaires coréens dans de multiples secteurs, tout en approfondissant la coopération.

À l'avenir, l'efficacité de cette coopération dépendra de la concrétisation des axes discutés - et notamment des accords signés - en programmes, produits et activités de mise en relation d'affaires. Cela offrira à Cân Tho davantage d'opportunités d'élargir ses marchés de visiteurs internationaux, tout en procurant aux partenaires coréens de nouveaux canaux d'accès aux produits touristiques, aux destinations et aux entreprises de ce pôle régional du delta du Mékong.

VNA/CVN