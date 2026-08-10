L’ITE HCMC : deux décennies au service de la promotion du tourisme vietnamien

Le Salon international du tourisme de Hô Chi Minh-Ville (ITE HCMC), organisé pour la première fois en 2005, est passé d’un événement régional à une plateforme majeure de promotion touristique au Vietnam. En deux décennies, ce rendez-vous a permis de mettre en relation autorités, localités, entreprises et partenaires internationaux, stimulant ainsi la coopération et la croissance du secteur.

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Photo : VNA/CVN

Selon les statistiques du Service municipal du tourisme, cet événement offre de nombreuses opportunités concrètes de coopération, donnant lieu à diverses initiatives de partenariat, accords de coopération et possibilités d’investissement, contribuant ainsi à renforcer la compétitivité du tourisme vietnamien. La particularité du salon réside dans son programme d’acheteurs invités (Hosted Buyers Programme), un modèle de promotion professionnel et unique au Vietnam, qui invite et prend en charge des professionnels étrangers à fort potentiel commercial.

Alors qu’entre 2005 et 2010, l’événement réunissait environ 210 exposants et marques, 120 acheteurs internationaux issus de 18 pays et territoires, ainsi que plus de 3.200 rendez-vous d’affaires B2B, l’édition 2026 compte désormais plus de 520 exposants et marques, 260 acheteurs internationaux venus de plus de 40 pays et territoires, ainsi que plus de 21.000 rendez-vous d’affaires B2B préprogrammés.

Au-delà de son rôle de plateforme de promotion touristique, le Salon international du tourisme de Hô Chi Minh-Ville continue de s’affirmer comme un forum régional de coopération, de dialogue sur les politiques touristiques et de partage des connaissances, doté d’une influence croissante dans la région Asie-Pacifique.

Afin de faire du Salon une plateforme internationale de promotion touristique, le directeur du Service municipal du tourisme, Pham Huy Binh, indique que les organisateurs déploient une campagne de communication intégrée sur les marchés prioritaires, avant, pendant et après l’événement. Celle-ci s’appuie notamment sur un programme destiné à la presse internationale et sur des plateformes numériques afin de promouvoir les destinations et produits touristiques vietnamiens, de stimuler les échanges commerciaux et la coopération internationale et de renforcer la position du salon dans la région. De plus, des visites de terrain sont organisées afin de présenter les produits touristiques locaux et nationaux aux délégués étrangers.

Sur le plan organisationnel, le Service s'appuie sur la mobilisation de ressources privées et des partenariats stratégiques avec les compagnies aériennes et les entreprises, illustrant l'efficacité de la coopération public-privé.

Lê Chi Quân, représentant de Vietnam Airlines, indique que la compagnie accompagne le salon en maintenant et en développant les liaisons aériennes nationales et internationales. Vietnam Airlines prévoit également de renforcer ses activités de promotion touristique et d’élargir son réseau aérien, se positionnant comme l’un des acteurs pionniers du rapprochement entre transport aérien et tourisme.

L’édition 2026 de l’ITE HCMC se tiendra du 27 au 29 août au Centre des foires et expositions de Saïgon (SECC), sous le thème "Connexions dynamiques - Destinations globales".

L’événement réunira plus de 520 exposants et marques, des organismes chargés de la promotion du tourisme de nombreux pays et territoires, ainsi que 34 provinces et villes vietnamiennes et des entreprises des secteurs du tourisme, de l’hébergement, du transport aérien et des technologies touristiques. Il devrait contribuer à renforcer la position de Hô Chi Minh-Ville dans le paysage touristique international.

VNA/CVN