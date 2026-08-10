La technologie ouvre de nouvelles perspectives aux relations entre le Vietnam et l’Australie

La visite d’État en Australie du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, du 9 au 14 août, devrait donner un nouvel élan aux relations entre le Vietnam et l’Australie, notamment dans les domaines des sciences, des technologies, de l’innovation, de la transition énergétique et de la formation de ressources humaines hautement qualifiées.

>> Le dirigeant Tô Lâm se rend en Australie et en Nouvelle-Zélande

>> Vietnam - Australie : les sciences et technologies au cœur d’un partenariat renforcé

>> Le dirigeant Tô Lâm arrive à Sydney, entamant une visite d’État en Australie

Photo : VNA/CVN

Effectuée à l’invitation de la gouverneure générale d’Australie, Sam Mostyn, cette visite est la première de Tô Lâm en Australie depuis son accession à ses nouvelles fonctions. Elle constitue également la première visite d’un dirigeant vietnamien de premier plan en Australie depuis l’élévation des relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique intégral, en mars 2024.

Selon le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Nguyên Manh Cuong, cette visite témoigne de l’importance que le Vietnam accorde à l’Australie et de sa détermination à approfondir le nouveau cadre de relations bilatérales. L’objectif n’est pas seulement d’élargir la coopération, mais aussi de créer de nouveaux moteurs de développement au service des deux pays.

Technologies et innovation

Dans ce contexte, les sciences, les technologies et l’innovation constituent l’un des principaux axes de coopération. Les dirigeants des deux pays devraient échanger sur les orientations stratégiques en matière de coopération technologique, de transition énergétique et de formation de ressources humaines hautement qualifiées. Le forum TechConnect constituera l’un des temps forts de la visite. Il favorisera les échanges entre les pouvoirs publics, les entreprises, les universités et les instituts de recherche des deux pays, dans le but de promouvoir la mise en place d’un écosystème commun d’innovation.

Les deux parties devraient également signer plusieurs accords de coopération importants, au niveau gouvernemental ainsi qu’entre établissements de recherche et entreprises. Ces accords devraient créer les conditions nécessaires au développement de la coopération dans des secteurs technologiques stratégiques, contribuant ainsi à faire des sciences, des technologies et de l’innovation de nouveaux piliers de croissance des relations bilatérales.

Des initiatives telles qu’Aus4Innovation et le Centre de technologie stratégique Vietnam - Australie ont déjà jeté les bases d’une coopération dans des domaines stratégiques tels que l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs, les données numériques et les minerais essentiels. Ces secteurs pourraient également contribuer à renforcer la compétitivité et la résilience des deux économies face aux évolutions de l’environnement économique mondial.

Photo : VNA/CVN

Les perspectives de coopération technologique s’appuient sur une relation économique de plus en plus dynamique. Le commerce bilatéral dépasse actuellement 14 milliards de dollars. Les économies vietnamienne et australienne présentent une forte complémentarité et les deux pays sont parties à plusieurs accords de libre-échange de nouvelle génération, notamment le CPTPP, le RCEP et l’AANZFTA. Cette convergence offre des conditions favorables à l’intensification des échanges commerciaux et des investissements, à la diversification des chaînes d’approvisionnement et au développement des industries d’avenir.

Parallèlement à la coopération économique, l’éducation et les échanges entre les peuples constituent un autre fondement important des relations bilatérales. Plus de 35.000 étudiants vietnamiens étudient actuellement en Australie, tandis que la communauté vietnamienne dans ce pays compte plus de 350.000 personnes. La RMIT est par ailleurs la première université étrangère à avoir établi ses activités au Vietnam. À cela s’ajoutent des réseaux d’intellectuels et d’entrepreneurs, tels que l’Association des intellectuels et experts vietnamiens en Australie (VASEA), qui contribuent à renforcer les liens entre les deux sociétés.

Des liens solides

La coopération au développement, la transition verte ainsi que la défense et la sécurité restent également des domaines importants du partenariat bilatéral. L’Australie est l’un des partenaires importants du Vietnam en matière d’aide publique au développement, notamment dans les infrastructures, la transformation numérique, la lutte contre le changement climatique et la transition verte. Elle contribue également à la formation de cadres vietnamiens à travers le Centre Vietnam - Australie, établi au sein de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh.

Dans le domaine de la défense, l’Australie a notamment apporté son soutien au Vietnam pour le transport d’un hôpital de campagne, ainsi que pour la formation en anglais et en médecine militaire, contribuant au renforcement des capacités du Vietnam dans sa participation aux opérations de maintien de la paix des Nations unies. Les deux pays maintiennent par ailleurs des échanges réguliers à haut niveau et une coordination étroite au sein de forums régionaux et internationaux tels que l’ASEAN, l’APEC et les Nations unies.

Forts de ces bases de coopération de plus en plus solides, les deux pays voient dans la visite de Tô Lâm une occasion d’ouvrir une nouvelle étape dans leurs relations. L’accent mis sur les technologies, l’innovation et la transition verte, conjugué aux solides acquis dans les domaines du commerce, de l’éducation et des échanges entre les peuples, devrait contribuer à approfondir le partenariat stratégique intégral Vietnam - , au bénéfice concret des populations et des entreprises des deux pays, tout en participant à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région.

Thanh Tâm - Xuân Hoàng/CVN