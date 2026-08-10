Le Vietnam parmi les destinations asiatiques les plus recherchées par les voyageurs européens

Selon un classement récemment publié par la plateforme de voyage numérique Agoda, le Vietnam a gagné une place par rapport à l’été dernier, se classant au quatrième rang des destinations asiatiques les plus recherchées par les voyageurs européens pour l’été 2026.

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Photo : VNA/CVN

Ce classement est établi à partir des recherches d’hébergement effectuées sur Agoda entre avril et juin 2026 par des voyageurs européens prévoyant de séjourner en Asie en juillet et août.

La Thaïlande conserve la première place, devant l’Indonésie et le Japon. Le Vietnam passe de la cinquième à la quatrième position, tandis que la Malaisie complète le top 5.

Par ailleurs, le Vietnam figure parmi les trois destinations asiatiques enregistrant la plus forte progression de l’intérêt des voyageurs européens. Parmi les 20 principales destinations, l’Inde affiche la plus forte hausse annuelle des recherches effectuées par les voyageurs européens, avec 14%, suivie de la République de Corée avec 13% et du Vietnam avec 12%. La progression de ces trois pays témoigne de l’intérêt croissant des voyageurs européens pour des expériences diversifiées, au-delà des destinations asiatiques traditionnelles.

Pour les voyageurs européens, juillet et août constituent la haute saison estivale, avec les vacances scolaires et une forte hausse de la demande de voyages. Cet été intervient également après une vague de chaleur étendue qui a touché plusieurs pays européens dès le début de la saison, avec des températures exceptionnellement élevées dans de nombreuses régions. Dans ce contexte, les destinations asiatiques dotées d’un long littoral, de nombreuses îles et d’une offre touristique diversifiée sont particulièrement attractives.

Le directeur d’Agoda au Vietnam, Vu Ngoc Lâm, souligne qu’avec plus de 3.260 km de côtes du Nord au Sud, des villes dynamiques, de nombreuses îles préservées et des destinations riches en valeurs culturelles, le Vietnam offre aux voyageurs européens de nombreuses possibilités pour profiter d’un séjour estival riche et complet.

Du côté des marchés émetteurs européens, l’Allemagne arrive en tête des recherches d’hébergement au Vietnam, devant la France, qui occupait la première place à la même période l’an dernier. Le Royaume-Uni conserve la troisième position, tandis que les Pays-Bas se hissent au quatrième rang et que la Russie complète le top 5.

Le Vietnam enregistre également une forte progression de l’intérêt en provenance de plusieurs marchés européens émergents. L’Azerbaïdjan arrive en tête, avec une hausse de 177% des recherches d’hébergement sur un an, suivi de la Pologne avec 66% et de la Suède avec 55%.

Grâce à une visibilité accrue de la destination et à l’assouplissement de la politique de visa en 2025, le Vietnam enregistre une bonne croissance du nombre de visiteurs en provenance de Pologne et de Suède. La simplification des procédures d’entrée, conjuguée à l’expansion continue du réseau aérien international et à la diversification de l’offre touristique, témoigne du dynamisme du tourisme vietnamien et de son attractivité croissante auprès des voyageurs de nombreux pays.

À l'échelle nationale, Dà Nang et Hô Chi Minh-Ville restent les deux villes les plus recherchées par les touristes européens pour la deuxième année consécutive. Nha Trang se hisse à la 3e place, remplaçant Hanoï dans le trio de tête. La position de Dà Nang et la progression de Nha Trang illustrent l’attrait des destinations balnéaires, tandis que Hô Chi Minh-Ville séduit les voyageurs en quête d’animation urbaine, de découvertes culturelles et d’expériences gastronomiques.

Le directeur d'Agoda au Vietnam souligne que cette accession à la 4e place reflète l'attractivité croissante du pays auprès de la clientèle européenne. La présence de Dà Nang et de Nha Trang dans le top 3 met en valeur le potentiel du tourisme balnéaire vietnamien.

VNA/CVN