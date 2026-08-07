Miss Monde 2026 offre au Vietnam une vitrine touristique mondiale

Le Vietnam s’apprête à accueillir pour la première fois la 73 e édition du concours Miss Monde, avec la participation de plus de 120 candidates venues du monde entier dans un événement censé mettre en valeur la culture, le patrimoine et le tourisme du pays auprès de millions de téléspectateurs à travers le monde.

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Photo : BCT/CVN

Les candidates passeront près d’un mois au Vietnam, du 9 août au 5 septembre, pour participer à des activités culturelles, caritatives et promotionnelles en amont de la grande finale télévisée. L’événement marque également le 75e anniversaire de l’organisation Miss Monde, fondée en 1951 au Royaume-Uni.

Mise en valeur de la culture et du tourisme vietnamiens

Au-delà de la compétition elle-même, Miss Monde 2026 a été conçue comme un voyage culturel, permettant aux candidates de découvrir les paysages, le patrimoine et les communautés locales du Vietnam.

Le programme prévoit des visites à Quang Ninh, Hai Phong et Khanh Hoa, où les candidates exploreront la baie de Ha Long, les forêts de mangroves, les tours Cham de Po Nagar ainsi que d’autres sites culturels et naturels.

Les candidates participeront également à des activités mettant à l’honneur la cuisine vietnamienne, les arts traditionnels et les coutumes locales.

Photo : BTC/CVN

Le directeur Hoàng Nhât Nam, représentant du comité d’organisation, a déclaré que l’objectif principal est de proposer un concours à l’identité vietnamienne marquée, tout en faisant découvrir la beauté, la culture et l’hospitalité du pays au public international.

Pham Kim Dung, présidente de Miss Monde Vietnam, a souligné que chaque visiteur international représente une nouvelle occasion de faire connaître au monde le peuple, la culture et l’identité nationale du Vietnam.

Promotion de la marque nationale du Vietnam

Selon l’organisation Miss Monde, le concours continuera de mettre l’accent sur son initiative de longue date "Beauty With a Purpose" (La beauté au service d’une cause), alliant projets caritatifs, échanges culturels et promotion touristique.

Julia Morley, présidente de Miss Monde, a déclaré que l’accueil de la compétition au Vietnam visait non seulement à organiser un concours de beauté d’envergure mondiale, mais aussi à soutenir le tourisme, le développement économique et le rayonnement international du pays.

Les épreuves traditionnelles de Miss Monde qui incluent le projet humanitaire Beauty With a Purpose, le débat du Head-to-Head Challenge, le concours de talent, l'épreuve de sport, le défilé Top Model et la présentation de danses du monde, se dérouleront dans plusieurs localités vietnamiennes avant la soirée finale.

Accueillir Miss World permettra non seulement de démontrer la capacité du Vietnam à organiser des événements internationaux majeurs, mais aussi de renforcer l’image du pays en tant que destination culturelle et touristique, grâce à la vaste couverture médiatique mondiale et aux plateformes numériques associées au concours.

VNA/CVN