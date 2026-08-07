ITE HCMC 2026 : une 20e édition d'une ampleur inédite

Le 20 e Salon international du tourisme de Hô Chi Minh-Ville (ITE HCMC 2026) se tiendra du 27 au 29 août au Centre des expositions et des conférences de Saïgon (SECC), à Hô Chi Minh-Ville.

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À l'occasion de son 20e anniversaire, le salon atteindra une ampleur inédite, confirmant le rôle du Vietnam comme plateforme de référence pour la promotion, les échanges et la coopération dans le tourisme international.

Placée sous le thème "Des connexions dynamiques – Des destinations mondiales" (Vibrant Connections – Global Destinations), cette 20e édition est organisée sous l'égide du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, en coordination avec le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville. Son organisation est assurée par l'Administration nationale du tourisme du Vietnam et le Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville.

Selon les organisateurs, l'événement devrait réunir plus de 520 exposants représentant 34 provinces et villes, 260 acheteurs internationaux de premier plan issus de plus de 40 pays et territoires, près de 600 délégués internationaux, 50 délégations de haut niveau et permettre l'organisation de plus de 26.000 rendez-vous d'affaires B2B préprogrammés.

Vingt ans de croissance continue

Lancé en 2005, l'ITE HCMC n'a cessé de gagner en importance, passant d'un salon régional à la principale plateforme de promotion et d'échanges du tourisme international au Vietnam. Au fil des deux dernières décennies, son attractivité et son efficacité en matière de mise en relation professionnelle n'ont cessé de croître. Entre 2005 et 2010, le salon réunissait environ 210 exposants et 120 acheteurs internationaux, générant plus de 3.200 rendez-vous B2B. Vingt ans plus tard, ces chiffres ont été multipliés à plusieurs reprises. Le nombre de rendez-vous B2B atteint notamment un niveau record avec plus de 26.000 rencontres, soit plus de huit fois le volume enregistré lors des premières éditions.

La valeur ajoutée qui fait la réputation d'ITE HCMC repose sur son Programme des acheteurs invités (Hosted Buyers Programme), unique au Vietnam. Ce dispositif sélectionne des acheteurs internationaux disposant d'un réel pouvoir de décision et de besoins concrets de coopération. Cette année, le programme accueillera 260 acheteurs de haut niveau représentant de grandes entreprises du tourisme mondial, parmi lesquelles TUI Group, DERTOUR, Travco Corporation, American Express Global Business Travel, Flight Centre Travel Group, Thomas Cook et Trip.com Group.

Commentant cette édition anniversaire, Pham Huy Binh, directeur du Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, a souligné que "le 20e anniversaire d'ITE HCMC constitue non seulement une étape importante, mais confirme également la montée en puissance du salon en termes d'envergure, de qualité et de rayonnement international. Pendant trois jours, Hô Chi Minh-Ville accueillera notamment les conférences des ministres du tourisme de la sous-région du Mékong ainsi qu'une série de forums consacrés aux grandes tendances qui façonnent l'avenir du secteur, telles que l'intelligence artificielle (IA), la gestion des marques de destination, le tourisme médical ou encore les start-up du tourisme".

Selon lui, conformément aux orientations du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville visant à renforcer la mobilisation des ressources sociales pour l'organisation de l'ITE HCMC 2026, le Service municipal du tourisme a joué un rôle moteur en développant des partenariats stratégiques avec des compagnies aériennes ainsi qu'avec de nombreuses entreprises et organisations nationales et internationales.

Cette coopération a permis de renforcer les moyens consacrés au transport, à l'hébergement, aux voyages d'étude et aux activités professionnelles organisées dans le cadre du salon, améliorant ainsi sa qualité tout en illustrant l'efficacité du partenariat public-privé dans le développement touristique. Elle contribue également à l'objectif de croissance économique à deux chiffres fixé par la ville pour les prochaines années.

"Nous souhaitons également élargir l'impact du salon afin qu'il bénéficie au plus grand nombre. Le succès d'un événement de promotion ne se mesure pleinement que lorsque les retombées profitent à toute la communauté : entreprises, habitants et visiteurs. C'est ainsi que nous construisons une destination mondiale, reconnue par nos partenaires internationaux, mais aussi source de fierté pour les habitants, qui participent eux aussi au développement du tourisme et en récoltent les bénéfices", a ajouté M. Binh.

Un programme riche en rendez-vous professionnels

Bien plus qu'un simple salon commercial, l'ITE HCMC 2026 confirme son rôle de plateforme régionale de dialogue et de coopération dans le tourisme. L'un des temps forts de cette édition sera l'organisation simultanée à Hô Chi Minh-Ville de trois réunions ministérielles de la sous-région du Mékong : la première réunion des ministres du tourisme Cambodge - Laos - Vietnam (CLV), la 7e réunion des ministres du tourisme de la Stratégie de coopération économique Ayeyawady - Chao Phraya - Mékong (ACMECS) et la 8e réunion des ministres du tourisme Cambodge - Laos - Myanmar - Vietnam (CLMV). La tenue simultanée de ces rencontres illustre la volonté du Vietnam d'associer diplomatie régionale et promotion touristique.

Le salon accueillera également de nombreux forums et conférences, parmi lesquels le Forum du tourisme de haut niveau consacré au thème "Façonner l'avenir du tourisme MICE : innovation, développement durable et connectivité mondiale", le Forum sur le développement de la marque de destination Vietnam 2026, un atelier organisé par EuroCham sur l'intelligence artificielle, le tourisme médical et le développement durable, une conférence de Google consacrée aux nouvelles solutions numériques pour le tourisme, la Journée d'investissement dans les technologies touristiques destinée aux start-up ainsi que TEDx Ho Chi Minh City 2026, placé sous le thème "Hô Chi Minh-Ville dynamique".

Le comité d'organisation proposera également plusieurs activités de réseautage et de promotion, notamment une cérémonie d'accueil des acheteurs internationaux et de la presse étrangère, réunissant une soixantaine de médias internationaux, la Soirée du Vietnam, la cérémonie officielle d'ouverture du salon, une conférence de présentation de la destination organisée en coordination avec le programme LoaLoa Show Culture & Dining Show, ainsi que plusieurs voyages de découverte des destinations vietnamiennes.

Outre les activités B2B réservées aux professionnels, le salon sera ouvert au grand public du 27 août après-midi au 29 août inclus. Les visiteurs pourront bénéficier de nombreuses offres promotionnelles, découvrir les produits OCOP, les spécialités régionales et assister à des spectacles artistiques.

Texte et photos : Tân Dat/CVN