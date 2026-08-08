Patrimoine : Hô Chi Minh-Ville fait de ses musées un atout touristique majeur

Dans la mégapole du Sud, les musées associent technologies numériques, expositions innovantes et activités culturelles pour renforcer leur attractivité, préserver le patrimoine et contribuer au développement du tourisme culturel.

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Dotée d’un réseau muséal riche et diversifié, Hô Chi Minh-Ville conserve de nombreux trésors nationaux. Ces dernières années, ses musées ont engagé une modernisation profonde pour mieux préserver la mémoire urbaine, valoriser le patrimoine et renforcer leur attractivité, contribuant ainsi au développement du tourisme culturel et de l’économie locale.

Photo : VNA/CVN

La mégalopole compte aujourd'hui 25 musées, dont 14 établissements publics - neuf relevant du Service municipal de la culture et des sports et cinq placés sous la tutelle de ministères ou d'organismes centraux - ainsi que 11 musées non publics.

Afin d'offrir aux visiteurs une découverte plus vivante, immersive et émotionnelle du patrimoine historique et culturel, de nombreux musées misent désormais sur les technologies numériques.

Le Musée de la femme du Sud figure parmi les pionniers de cette évolution. Depuis octobre 2020, il dispose d'une salle d'exposition équipée de technologies modernes, notamment des projections en 3D permettant d’enrichir l'expérience sensorielle du public.

Le Musée des vestiges de guerre, l'un des musées les plus fréquentés du Vietnam, accueille majoritairement des visiteurs étrangers. Fidèle à sa mission de préservation de la mémoire et de promotion de la paix, il développe l'utilisation de la réalité virtuelle et des technologies de simulation pour reconstituer des contextes historiques marquants, comme les environnements carcéraux.

Le Musée des beaux-arts de Hô Chi Minh-Ville expérimente également la numérisation en réalité virtuelle et l'animation par intelligence artificielle (IA) de plusieurs trésors nationaux, dont les peintures Jardin de printemps du Centre, du Sud et du Nord de Nguyên Gia Trí et Jeunesse du rempart d'acier de Nguyên Sáng.

D'après Nguyên Minh Nhut, directeur adjoint du Service municipal de la culture et des sports, les musées ont profondément renouvelé aussi bien leurs contenus que leurs modes de présentation. L'accent est désormais mis sur les objets authentiques, enrichis par les avancées scientifiques et technologiques afin de rendre les expositions plus attractives.

Photo : VNA/CVN

La promotion du patrimoine connaît elle aussi un nouvel essor grâce aux plateformes numériques. Plusieurs musées proposent désormais des visites virtuelles en 3D permettant au public, notamment aux jeunes et aux visiteurs internationaux, de découvrir des collections à distance.

À ce jour, les musées ont numérisé 249.319 documents et objets en 2D ainsi que 2.176 objets et documents en 3D.

Au-delà de la transition numérique, les musées s'ouvrent de plus en plus aux activités culturelles afin de renouveler leur image. Plusieurs grands événements de la ville, tels que le Festival de l'áo dài (tunique traditionnelle des femmes vietnamiennes), le Festival du tourisme, le Festival des rivières ou encore le Festival Vietnam - Japon, y sont désormais organisés, offrant aux visiteurs une expérience plus riche et plus diversifiée.

Selon Huynh Ngoc Vân, directrice du Musée de l'áo dài, les nombreuses expériences de coopération internationale ont permis à son établissement de devenir un véritable lieu de rencontre culturelle, où les histoires du patrimoine vietnamien sont racontées avec authenticité, à travers l'amour de l'áo dài et un esprit d'ouverture sur le monde.

À l'occasion du 50ᵉ anniversaire de l'attribution à Saïgon - Gia Dinh du nom du Président Hô Chi Minh, la ville a également organisé de nombreux programmes artistiques dans ses musées, attirant un large public. Présenté au Musée des beaux-arts, le spectacle "L'âme de la campagne en ville" a particulièrement marqué le public. Selon Lê Anh Tuân, chef du département des spectacles et des relations extérieures du Théâtre Bông Sen, ce programme est appelé à devenir un rendez-vous régulier au Musée des beaux-arts. Il associe arts de la scène, patrimoine architectural, technologies du spectacle et expériences culturelles afin de créer un produit touristique emblématique de Hô Chi Minh-Ville.

Avec plus de quatre millions de visiteurs chaque année, le réseau muséal de Hô Chi Minh-Ville s'affirme progressivement comme l'une des principales ressources du tourisme culturel de la ville. Bien plus que de simples lieux de conservation du patrimoine, les musées deviennent aujourd'hui des espaces vivants où patrimoine, technologies numériques et création artistique se rencontrent pour offrir aux visiteurs des expériences toujours plus riches et contribuer au développement de l'économie de la mégapole.

VNA/CVN