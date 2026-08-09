Hô Chi Minh-Ville

Entreprises et autorités en synergie pour libérer le potentiel touristique

Le 7 août, le Centre de promotion du commerce et des investissements de Hô Chi Minh-Ville (ITPC), en collaboration avec le Service municipal du tourisme, a organisé une conférence de dialogue entre les entreprises et les autorités locales, consacrée au secteur touristique.

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Près de 200 délégués, dont des représentants de différents services, agences, collectivités locales, associations et de nombreuses entreprises locales, ont participé à cet événement.

Ce forum a permis aux entreprises des secteurs du voyage, de l’hébergement, du transport touristique et des services connexes d’échanger directement avec les responsables du Service du tourisme et des organismes concernés de la ville sur les difficultés et les obstacles rencontrés dans leurs activités.

La conférence a également offert aux organismes compétents l’occasion de présenter les nouvelles politiques et orientations, de discuter des perspectives de développement du secteur et d’étudier des solutions visant à améliorer la qualité des services, à dynamiser l’environnement des affaires et à renforcer la compétitivité du tourisme municipal.

Le tourisme, un secteur économique majeur

Dans son discours d’ouverture, Lê Anh Hoàng, directeur adjoint de l’ITPC, a déclaré que le tourisme constituait un secteur économique majeur, à fort impact, contribuant à la croissance économique, à la création d’emplois, au développement des services et au rayonnement international de Hô Chi Minh-Ville. Selon lui, Hô Chi Minh-Ville a récemment mis en œuvre de nombreuses mesures pour soutenir les entreprises, promouvoir ses destinations, développer l’offre touristique, former les ressources humaines, favoriser la transformation numérique et réformer les procédures administratives.

Cependant, dans le cadre du système de dialogue entre la municipalité et les entreprises, ces dernières continuent de signaler des difficultés et des obstacles liés aux activités de voyage et d’hébergement, aux conditions d’exploitation, au développement de nouveaux produits, à la transformation numérique et aux procédures administratives.

La conférence a ainsi été organisée afin de créer un espace d’échange direct entre les entreprises, le Service municipal du tourisme et les autres organismes compétents, et de proposer des solutions pour améliorer les mécanismes et les politiques, dynamiser l’environnement des affaires et renforcer la compétitivité du secteur touristique de la ville.

Lors de la conférence, Lê Truong Hiên Hoa, directeur adjoint du Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que le secteur touristique local avait continué d’enregistrer des résultats positifs au cours des sept premiers mois de 2026.

La ville a accueilli environ 7,1 millions de visiteurs internationaux, soit une hausse de près de 43 % par rapport à la même période de l’année précédente, atteignant ainsi près de 65 % de l’objectif annuel. Le nombre de touristes nationaux s’est élevé à près de 31,7 millions, soit 63 % de l’objectif annuel. Les recettes touristiques totales sont estimées à 237 500 milliards de dôngs, en hausse de près de 55 % sur un an et représentant environ 72 % de l’objectif annuel.

L’écosystème touristique de Hô Chi Minh-Ville comprend actuellement près de 1 900 agences de voyages, plus de 4 000 établissements d’hébergement totalisant plus de 106 000 chambres, 34 sites touristiques et plus de 10 000 guides touristiques.

Toutefois, selon les responsables du Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, le développement de nouveaux produits et la création d’expériences originales constituent des facteurs décisifs pour renforcer la compétitivité de la destination.

Échanges directs et traitement des propositions

Lors de la conférence, les représentants des organismes publics compétents ont échangé directement avec les entreprises et examiné leurs propositions relatives aux activités touristiques. Certaines suggestions nécessitant des études complémentaires et une coordination entre plusieurs organismes ont également été recensées.

Selon les organisateurs, la conférence a permis de traiter directement près de 20 questions et propositions soumises au préalable. Celles-ci portaient notamment sur la réglementation applicable à certains types de véhicules touristiques, les politiques de soutien à l’agritourisme, l’amélioration des procédures d’immigration et des infrastructures aéroportuaires, la planification des zones dédiées au tourisme sportif aérien ainsi que les mécanismes de soutien aux petites et moyennes entreprises (PME) du secteur touristique.

Concernant le développement de nouveaux produits touristiques et de modes de transport spécifiques, la conférence s’est notamment penchée sur les conditions d’exploitation des circuits expérientiels utilisant des moyens de transport tels que les motos, les jeeps et les voitures de collection.

Les représentants des organismes concernés ont pris acte de la proposition visant à élaborer un cadre spécifique définissant les itinéraires, les horaires et les normes de sécurité applicables à ces activités.

Une part importante des discussions a également été consacrée au plan de développement du tourisme sportif aérien, notamment le parapente et le cerf-volant motorisé. Les participants ont abordé la planification des sites dédiés à ces activités, les procédures d’autorisation de vol et les mécanismes d’investissement social.

Concernant les infrastructures, les services aéroportuaires et l’environnement, les entreprises ont proposé d’améliorer les procédures d’immigration afin de réduire le temps d’attente des touristes, ainsi que de moderniser les installations aéroportuaires, notamment en renforçant les services d’assistance destinés aux personnes âgées et aux enfants.

La conférence a également abordé des solutions visant à organiser de manière plus efficace et conviviale les transports publics dans les aéroports.

Par ailleurs, la question urgente de l’érosion côtière dans les stations balnéaires, la réglementation des activités nautiques, notamment le subwing et le kayak, ainsi que celle des campings dans certaines zones touristiques ont été examinées en détail.

Les participants ont également signalé la concurrence déloyale exercée par des personnes organisant des excursions clandestines sur les réseaux sociaux, sans licence d’agence de voyages ni obligations fiscales.

Les autorités se sont engagées à renforcer la coordination en matière d’inspection et de contrôle des activités touristiques en ligne afin de protéger les droits des entreprises opérant légalement.

Concernant les mécanismes de soutien aux entreprises et à l’agritourisme, les propositions visant à autoriser des projets pilotes de construction d’infrastructures touristiques sur des terres agricoles, conformément aux principes de l’économie circulaire, ont également été prises en compte.

Les participants ont par ailleurs présenté des politiques de soutien au financement et à la formation des ressources humaines locales, ainsi que des programmes d’incitation destinés spécifiquement aux jeunes entreprises touristiques et aux PME du secteur du voyage.

De nombreuses suggestions relatives à la mise en place de prêts préférentiels aux entreprises touristiques, sur la base d’un plafond de dépôt, ont également été recueillies pour être étudiées et soumises à l’avis des autorités compétentes.

Miser sur les touristes internationaux

Lors de la conférence, les entreprises ont également proposé de nombreuses solutions pour attirer davantage de touristes internationaux, notamment les groupes et la clientèle MICE (tourisme d’affaires et événementiel). Un représentant de Vietravel a suggéré que la ville élabore une politique de soutien aux groupes, modulable selon leur taille, de 300 à 3 000 personnes, afin de renforcer son attractivité sur les marchés internationaux.

En outre, la Société des aéroports du Vietnam (ACV) a proposé de renforcer la coordination entre la ville, les aéroports, les compagnies aériennes et les entreprises touristiques, de promouvoir l’offre culturelle et gastronomique de Hô Chi Minh-Ville dans les terminaux et d’améliorer les liaisons entre l’aéroport et le centre-ville.

À l’issue de la conférence, l’ITPC et le Service municipal du tourisme compileront les résultats, évalueront le niveau de satisfaction des entreprises, suivront la mise en œuvre des recommandations et feront rapport au Comité populaire de la ville ainsi qu’au Comité de pilotage du système de dialogue entre les entreprises et les autorités.

Ils continueront également d’organiser des activités de dialogue thématiques afin d’accompagner et de soutenir les entreprises dans leur développement stable et durable.

Texte et photos : Tân Dat/CVN