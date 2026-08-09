Le Vietnam émerge comme une destination prisée des touristes indiens

Le Vietnam s’impose comme une destination internationale prisée des voyageurs indiens, concurrençant de plus en plus des choix bien établis tels que la Thaïlande et Bali (Indonésie).

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Selon le site de voyage indien "The Traveler" , cette tendance s’explique par plusieurs facteurs, notamment la politique de visas, l’amélioration des liaisons aériennes, le coût abordable des voyages et la diversité des expériences touristiques proposées.

Photo : VNA/CVN

Au cours des deux dernières années, le Vietnam a simplifié les procédures de visa en ligne pour de nombreuses nationalités et a prolongé la durée de validité des visas ainsi que la durée de séjour autorisée pour certaines catégories de visiteurs.

L’un des autres facteurs clés de cette croissance est le développement rapide des liaisons aériennes directes entre les deux pays. Ces dernières années, des compagnies aériennes ont ouvert des lignes reliant les principales villes indiennes à Hanoi, Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang.

La diversité des paysages et les attraits culturels du Vietnam constituent un autre atout majeur. Les touristes peuvent conjuguer visites de la baie de Ha Long, des hautes terres du Nord, de Hôi An et de Hô Chi Minh-Ville avec des séjours balnéaires à Dà Nang, Nha Trang ou Phu Quôc.

L’alliance de la cuisine de rue, de la culture du café, de la vie nocturne et des sites patrimoniaux séduit tout particulièrement les jeunes voyageurs indiens. Le coût relativement abordable de l’hébergement, des transports et de la restauration, comparé à celui d’autres destinations de la région, renforce encore l’attractivité du Vietnam.

La culture culinaire du Vietnam suscite également un intérêt croissant. Les hôtels et les voyagistes proposent de plus en plus de plats indiens et d’options végétariennes tout en faisant découvrir aux visiteurs les spécialités vietnamiennes, répondant ainsi aux besoins des familles et des grands groupes.

Selon les experts du secteur touristique, bien que la Thaïlande et Bali demeurent des destinations prisées des touristes indiens, le Vietnam passe progressivement du statut de choix alternatif à celui de destination incontournable pour les voyageurs indiens.

Le nombre d’arrivées indiennes au Vietnam a connu une forte augmentation ces dernières années, passant d’environ 138.000 en 2022 à près de 400.000 en 2023, pour dépasser la barre du demi-million de touristes indiens en 2024.

VNA/CVN