Le dirigeant Tô Lâm rencontre l’envoyé spécial australien pour l’Asie du Sud-Est

Lors de la rencontre avec le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, Nicholas Moore, envoyé spécial du gouvernement australien pour l’Asie du Sud-Est lui a présenté diverses opportunités permettant d’intensifier la coopération avec le Vietnam, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie économique de l’Australie pour l’Asie du Sud-Est à l’horizon 2040.

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Photo : VNA/CVN

Dans le cadre de sa visite d’État en Australie, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a rencontré, dans l’après-midi du 10 août (heure locale) à Sydney, Nicholas Moore, envoyé spécial du gouvernement australien pour l’Asie du Sud-Est.

Lors de la rencontre, Nicholas Moore a présenté diverses opportunités permettant d’intensifier la coopération avec le Vietnam, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie économique de l’Australie pour l’Asie du Sud-Est à l’horizon 2040. Il a également évoqué les orientations visant à développer les échanges commerciaux, à promouvoir les investissements bilatéraux et à mettre en relation les entreprises et les investisseurs avec les secteurs prioritaires du Vietnam, tout en développant des modèles de coopération concrets et substantiels.

Soulignant que la coopération commerciale entre les deux pays avait enregistré des résultats positifs ces dernières années, Nicholas Moore a estimé qu’il était nécessaire de viser un volume d’échanges encore plus important. La signature récente d’accords de coopération dans le secteur de l’aviation, ainsi que dans d’autres domaines, contribue à renforcer davantage la connectivité commerciale entre les deux pays. Il a indiqué avoir soumis au gouvernement australien un rapport sur l’ampleur des échanges bilatéraux, tout en proposant des solutions concrètes pour dynamiser les flux de commerce et d’investissement dans les deux sens.

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Selon Nicholas Moore, le Vietnam et l’Australie disposent tous deux d’un potentiel important pour devenir des destinations de choix pour les startups technologiques. De nombreux investisseurs souhaitent actuellement s’implanter au Vietnam. Par ailleurs, l’importante communauté vietnamienne et le grand nombre d’étudiants vietnamiens en Australie constituent un atout majeur pour stimuler l’entrepreneuriat innovant et contribuer à la croissance économique des deux pays.

Le secrétaire général du PCV et président Tô Lâm a exprimé le souhait que le Vietnam demeure l’un des partenaires centraux de l’Australie dans le cadre de la mise en œuvre de sa Stratégie économique pour l’Asie du Sud-Est à l’horizon 2040. Il a salué les contributions de Nicholas Moore à l’élaboration de cette stratégie ainsi qu’au renforcement des liens entre le gouvernement australien et la communauté des entreprises et des investisseurs.

Le dirigeant vietnamien a affirmé que le Vietnam considérait l’Australie comme l’un de ses partenaires les plus importants dans la région de l’Indo-Pacifique. Alors que les relations bilatérales s’ouvrent sur de nouvelles opportunités, le Partenariat stratégique intégral doit continuer à être approfondi de manière toujours plus substantielle et efficace. L’objectif n’est pas seulement d’élargir les échanges commerciaux et les investissements, mais, plus important encore, de créer ensemble de nouveaux moteurs de croissance.

Tô Lâm a souligné que le Vietnam ambitionnait de devenir un pays à revenu élevé d’ici 2045, en s’appuyant sur la science et la technologie, l’innovation, la transformation numérique, la transition verte et le développement du secteur économique privé comme principaux leviers de croissance.

Le Vietnam souhaite que l’Australie continue d’être un partenaire privilégié dans ce processus. Fort d’un environnement d’investissement stable, d’une main-d’œuvre jeune, d’une position stratégique au sein des chaînes d’approvisionnement et d’un marché en expansion, le Vietnam réunit les conditions nécessaires pour devenir une destination prioritaire des entreprises australiennes. Le pays privilégie l’attraction de projets faisant appel à des technologies avancées, à une gestion moderne et à une forte valeur ajoutée, susceptibles de favoriser le transfert de technologies, la formation des ressources humaines et le renforcement des liens avec les entreprises locales.

Enfin, Tô Lâm a estimé que la coopération bilatérale devait s’orienter résolument vers des programmes à long terme dans les domaines de l’innovation, de la science et de la technologie, du développement des ressources humaines, de la finance verte, des infrastructures de haute qualité, des chaînes d’approvisionnement stratégiques, ainsi que de l’éducation et de la recherche.

Le Vietnam et l’Australie présentent une forte complémentarité en termes de ressources, de niveaux de développement et de vision régionale. Les deux parties doivent transformer cette complémentarité en programmes et projets économiques concrets, contribuant ainsi à consolider le Partenariat stratégique intégral, à améliorer les conditions de vie des populations et à favoriser le développement de chacun des deux pays.

VNA/CVN