Mobiliser l’expertise des intellectuels vietnamiens en Australie au service du pays

Dans le cadre de sa visite d’État en Australie, du 9 au 12 août, le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a rencontré, le 10 août, plusieurs intellectuels et scientifiques, éminents membres de l’Association des intellectuels et experts vietnamiens en Australie (VASEA), les appelant à contribuer davantage au développement national.

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Photo : VNA/CVN

Lors de cette rencontre, le dirigeant vietnamien s’est réjoui de constater que l’association avait rassemblé un nombre croissant d’intellectuels, d’experts et de scientifiques vietnamiens travaillant dans des universités, des instituts de recherche et de grandes entreprises technologiques australiennes.

Il a indiqué que, dans la mise en œuvre des orientations du XIVe Congrès national du Parti, un ensemble de résolutions stratégiques récemment adoptées visait à lever les obstacles, à libérer les ressources et à créer de nouveaux moteurs de développement. Ces orientations concernent notamment le renouvellement du modèle de développement du Vietnam, la stratégie de sécurité nationale, la construction d’une société disciplinée, sûre, civilisée et harmonieuse, ainsi que le développement du Vietnam en une puissance maritime.

Les intellectuels et scientifiques vietnamiens en Australie ont salué ces nouvelles orientations stratégiques et exprimé leur satisfaction à l’égard de la Résolution N°23-NQ/TW du Bureau politique sur le travail auprès des Vietnamiens résidant à l’étranger. Celle-ci affirme que la communauté vietnamienne à l’étranger constitue une partie inséparable de la communauté nationale, une ressource stratégique importante contribuant au renforcement de la puissance globale du pays et un pont entre le Vietnam et le reste du monde.

Les participants ont formulé plusieurs propositions portant notamment sur les politiques destinées à attirer les talents vietnamiens de l’étranger, les investissements internationaux, le développement de l’écosystème de l’innovation et des start-up, la commercialisation des produits scientifiques et technologiques, la protection des brevets et la valorisation des ressources dans l’éducation et la formation.

Après avoir écouté les interventions, le dirigeant Tô Lâm a souligné que le Parti et l’État avaient accordé une attention constante à la concrétisation et à l’amélioration des politiques destinées à mieux protéger les droits et intérêts légitimes des Vietnamiens établis à l’étranger.

Il a notamment rappelé qu’après plus de vingt ans de mise en œuvre de la Résolution N°36-NQ/TW, le travail concernant les Vietnamiens à l’étranger avait enregistré des avancées importantes. La nouvelle Résolution N°23-NQ/TW marque, selon lui, une évolution de la réflexion, passant de la mobilisation, du rassemblement et de l’accompagnement de la communauté à la création de mécanismes et à la mobilisation de ses ressources pour une participation plus profonde à l’intégration, à la construction et au développement du pays.

L’un des objectifs essentiels de cette résolution est de perfectionner un système de mécanismes et de politiques cohérents et novateurs, afin de créer un environnement favorable à la connexion, à l’attraction et à la valorisation des ressources et de l’intelligence des Vietnamiens à l’étranger. Elle vise également à renforcer les liens entre les experts, intellectuels, scientifiques, entrepreneurs, artistes et jeunes Vietnamiens à travers le monde.

Le Parti et l’État continueront ainsi à perfectionner les mécanismes et politiques nécessaires afin de permettre aux Vietnamiens résidant à l’étranger de renforcer leur position et leur réputation et de mettre davantage à profit leurs capacités et leurs atouts au service de leur pays d’origine.

Saluant les propositions formulées lors de la rencontre, le dirigeant Tô Lâm a invité les intellectuels et scientifiques à continuer de proposer des idées et des solutions aux grands défis du pays. Le Vietnam s’efforce actuellement de réaliser des avancées majeures dans les domaines institutionnel, infrastructurel et des ressources humaines, tout en créant de nouveaux espaces de développement et en accélérant les transitions numérique et verte.

Il a exprimé le souhait que les intellectuels et les experts mettent à profit leur expérience professionnelle et leur connaissance approfondie de la réalité vietnamienne pour contribuer au Parti et à l’État par des politiques, des modèles de gestion et des technologies innovants.

Les intellectuels et scientifiques sont appelés à jouer un rôle de passerelle dans le transfert de technologies et le développement de nouvelles forces productives. Ils sont encouragés à mettre en relation les organismes et instituts de recherche vietnamiens avec les partenaires australiens disposant d’atouts dans les domaines de l’éducation, de l’intelligence artificielle, des semi-conducteurs, de l’agriculture de haute technologie, des énergies renouvelables et des minerais stratégiques.

Tô Lâm a souligné que l’objectif ne devait pas se limiter au transfert de technologies, mais devait également porter sur la diffusion des méthodes scientifiques et des approches innovantes, afin de contribuer à la formation de ressources humaines hautement qualifiées au Vietnam.

Il a enfin appelé les intellectuels et scientifiques vietnamiens en Australie à contribuer au renforcement de la grande solidarité nationale, à promouvoir les valeurs culturelles vietnamiennes, à accompagner les jeunes et les étudiants vietnamiens en Australie et à consolider les liens au sein de la communauté. Il les a également encouragés à contribuer au développement plus profond et substantiel des relations Vietnam - Australie.

VNA/CVN